Головне на 26 липня

Фінанси

Президент США Барак ОБАМА у зверненні до нації попередив про можливий дефолт у країні.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, у понеділок увечері Б.ОБАМА виступив з екстреним зверненням до нації, яке транслювалося в ефірі всіх основних телеканалів США, порушивши програмну сітку.

Президент США звинуватив консервативне крило Республіканської партії в підриві угоди, покликаної не допустити дефолта, який може оголосити американський уряд у зв`язку із неможливістю виплати за своїми борговими зобов`язаннями.

Барак ОБАМА підписав розпорядження, яке вводить санкції щодо великих світових злочинних угруповань, у тому числі з країн СНД. Розпорядження розміщене на сайті Білого дому.

Активи злочинних угруповань у США відповідно до документа будуть заморожені. З їх власниками заборонено здійснювати ділові операції.

У розпорядженні перераховуються чотири великі злочинні співтовариства, щодо яких вводяться санкції. Це діюча в основному на території колишніх радянських республік "братва" (The Brothers `Circle), неаполітанська "Каморра", японська якудза і мексиканське угруповання "Зетас" (Los Zetas).

На сайті Міністерства фінансів США цим угрупованням дається коротка характеристика. Так, вказується, що в "братву" входять не тільки представники угруповань з пострадянських республік, але і злочинці з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки.

Як йдеться у розпорядженні Президента США, діяльність великих злочинних угруповань досягла таких масштабів, що стала загрожувати стабільності світової економічної і політичної системи, повідомляє Лента.ру.

Державна податкова служба України (ДПСУ) складе «карту тіньового сектору» економіки України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, про це заявив заступник голови ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО під час семінару-наради з питань підвищення рівня організаційної та аналітичної роботи регіональних підрозділів економічного аналізу, обліку і звітності.

Планується, що «карта тіньового сектору» використовуватиметься податківцями для попередження випадків ухиляння від сплати податків платниками ПДВ і фізособами.

За словами О.КЛИМЕНКА, цей документ, на якому позначені підприємства - платники ПДВ, які мінімізують податкові зобов`язання, вже створено. На сьогодні ведеться робота з формування карти тіньового сектору несумлінних фізосіб - платників податків.

«Розроблені нашими фахівцями методи аналізу і прогнозування дозволяють не тільки точно оцінити загальні обсяги тіньової економіки, а й локалізувати її учасників по територіях і видах діяльності. До кінця цього місяця ці карти ляжуть на стіл керівникам усіх територіальних підрозділів ДПСУ і стануть їх настільними книгами з детінізації української економіки», - відзначив О.КЛИМЕНКО.

Крім того, за його словами, для кожної адміністративно-територіальної одиниці буде складений «зріз економічної ситуації». «Цей документ враховуватиме всі чинники і тенденції в окремому місті або районі. Зокрема – дисбаланс між сплатою податків і обсягами коштів, які обертаються в економіці. І від керівників на місцях ми вимагатимемо адекватного податкового супроводу бізнесу на своїх територіях», - говорить він.

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України буде ліквідовано до 2013 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у Полтаві в інтерв`ю місцевому телеканалу.

"Ми розраховуємо на те, що дефіцит Пенсійного фонду буде ліквідовано протягом двох років, тобто протягом двох років Пенсійний фонд вийде на бездефіцитну роботу", - сказав він.

Завтра, 27 липня, о 10.00 Печерський районний суд Києва продовжить розгляд кримінальної справи колишнього міністра внутрішніх справ, голови партії «Народна Самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Народної Самооборони», нагадавши, що суд продовжить заслуховування обвинувального вироку.

Енергетика

Україна і Росія погоджують дату проведення засідання Міждержавної українсько-російської комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу керівник прес-служби МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Підготовчі роботи проводяться. Дату не скажу. Ми в постійному контакті з нашими російськими партнерами, і зараз це питання уточнюється», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує в цьому місяці зустрітися з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і вирішити газові питання.

Про це В. ЯНУКОВИЧ повідомив 8 липня на прес-конференції у Києві.

Президент нагадав, що на сьогоднішній день працює робоча група, створена за ініціативою прем`єр-міністрів двох країн. За його словами, ця робоча група зараз готує засідання міждержавної комісії, в рамках якої і відбудеться зустріч президентів.

«Я вам скажу: та інформація, яка у мене є, яку я маю якщо не щодня, то через день, - та інформація, яка в мене є: обговорюється широке коло питань, по яких потрібно домовлятися», - сказав В. ЯНУКОВИЧ .

Він підкреслив, що серед цих питань обговорюється газовий контракт між Україною і Росією. «Важко сказати, я ніколи не прогнозую, коли це буде закінчено. Вірніше, отримана відповідь. Ми з Президентом МЕДВЕДЄВИМ плануємо зустрітися в цьому місяці. І знову-таки, якщо Бог дасть, ми вирішимо це питання», - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

В. ЯНУКОВИЧ прогнозує, що саме на цій зустрічі можна буде отримати відповідь на питання щодо газових угод. «Краще, якщо вона буде позитивною, я думаю, ви не будете заперечувати», - додав Президент.

У засіданні Печерського райсуду Києва з розгляду справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових контрактів оголошено перерву до 11.00 27 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя Родіон КІРЄЄВ ухвалив після того, як з’ясувалося, що деякі свідки не з’явилися у суд на допити.

«У зв’язку з необхідністю виклику свідків суд оголошує перерву до 11.00 27 липня», - сказав суддя.

Після перерви суд допитав представника НАК «Нафтогаз України», який сказав, що додаткові витрати компанії у 2009 році, порівняно з 2008 роком, через підписані газові угоди становили 194 млн. дол. При цьому, за словами свідка, він не бере до уваги ті 10 млрд. кубометрів газу, які знаходилися в газосховищах, але згодом за рішенням Стокгольмського арбітражного суду були повернуті компанії «РосУкрЕнерго».

Під час допиту цього свідка Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово намагалася зробити заяву про відвід судді Р.КІРЄЄВУ та заяву про злочин.

«Я хочу зробити заяву про злочин, що саме діями нинішньої влади НАК «Нафтогаз» був заведений у збитки через відбирання 10-12 млрд. кубометрів газу», - сказала вона.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що Р.КІРЄЄВ говорив неправду, коли стверджував, що вона відмовляється ставити свідкам запитання.

«Я залишилася без захисту. Я не підготовлена своїми захисниками, оскільки не могла в адекватний термін ознайомлюватися з матеріалами», - сказала вона.

Через те що Ю.ТИМОШЕНКО майже впродовж двох годин без зупинки виголошувала заяви, журналісти не могли почути прізвища, посади і покази деяких свідків.

Р.КІРЄЄВ неодноразово робив зауваження Ю.ТИМОШЕНКО та попереджав про видалення із зали суду, однак це не вплинуло на неї.

Земельна реформа

Законопроект про ринок земель Верховна Рада розгляне у вересні поточного року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів з посиланням на його керівника Сергія ТИМЧЕНКА.

Згідно з повідомленням, на виконання доручень Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відомство також розробило дорожню карту заходів із завершення земельної реформи і впровадження ринку землі. Передбачається, що найближчим часом документ буде затверджений урядом.

«Наша мета – не допустити обезземелення селян. Ми повинні допомогти власникам паїв усвідомити, що право продавати землю не є обов`язковим! Ми повинні їм дати корисну пораду обробляти землю, здавати її в оренду або під заставу, а продавати – лише у крайньому випадку», - сказав С.ТИМЧЕНКО.

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(УНІАН)