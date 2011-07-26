Анонс на 27 липня

* Під головуванням Прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Круглий стіл на тему: "Наукогради: світовий досвід та українські можливості". Ініціатор: Держагентство з питань науки, інновацій та інформатизації України спільно з Німецьким Товариством технічного співробітництва.

* Прес-конференція на тему: «Бюрократичні перепони в управлінні ОСББ». У прес-конференції візьмуть участь: Вадим Пишняк – голова робочої комісії з питань ЖКГ у Святошинському районі м. Києва; Михайло Кальтагейсер – голова правління ОСББ «Перший будинок», експерт по цінам з питань ОСББ і ЖКГ; Олена Білинська – керівник ОСББ; Тетяна Білан – керівник ОСББ/ОСН і ЖКГ. Також до участі у прес-конференції запрошено представників Міністерства ЖКГ України та Головного управління житлового господарства КМДА.

* Інститут енергетичних досліджень спільно з аналітико-інформаційним агентством «Головком» проведе «Енергетичні дебати» на тему: «Чи є майбутнє у вітчизняної нафтопереробної галузі?». Учасники: ген.директор об`єднання «Укрнафтохімпереробка» (2008-2010) Володимир Ємелін, директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн і заст. директора НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев. Модератор - директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

* Прес-конференція голови Київської міської організації роботодавців-перевізників "Столиця" Валерія Липецького на тему: «Комунальний транспорт проти маршруток: хто кого?»

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63