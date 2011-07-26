Курс НБУ на 27.07.11

Офіційний курс НБУ на 27.07.11100 USD - 797.1000 (26 липня - 797.1000)100 EUR - 1153.4834 (26 липня - 1146.2298)10 RUR - 2.8937 (26 липня - 2.8733)Облікові курси банківських металів на 27.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-128333.10 (26 липня-129010.64)961 XAG 10 Срібло - 3215.50 (26 липня-3250.57)962XPT10Платина-142362.06(26 липня-142441.77)964XPD10Паладій-64644.81 (26 липня-64246.26)

Офіційний курс НБУ на 27.07.11 100 USD - 797.1000 (26 липня - 797.1000) 100 EUR - 1153.4834 (26 липня - 1146.2298) 10 RUR - 2.8937 (26 липня - 2.8733) Облікові курси банківських металів на 27.07.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-128333.10 (26 липня-129010.64) 961 XAG 10 Срібло - 3215.50 (26 липня-3250.57) 962XPT10Платина-142362.06(26 липня-142441.77) 964XPD10Паладій-64644.81 (26 липня-64246.26)

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