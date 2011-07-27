Волга перебуває у камері площею 9,5 кв. м, стан здоров’я задовільний

За дорученням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ фахівці Секретаріату Омбудсмана здійснили візит без попередження до відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України з метою вивчення умов тримання затриманих осіб.

У ході цього моніторингу відбулася зустріч з колишнім головою Державної комісії з врегулювання ринків фінансових послуг України Василем ВОЛГОЮ, з’ясовувались стан його здоров’я, харчування, забезпечення побутовими умовами, дотримання персоналом установи та органом досудового слідства конституційних і процесуальних прав, повідомили УНІАН у прес-службі Омбудсмана.

Представники Уповноваженого з прав людини встановили, що В.ВОЛГУ було взято під варту 20 липня за рішенням Печерського районного суду Києва.

Заарештований був обстежений лікарями, які визнали стан його здоров’я задовільним.

В.ВОЛГА перебуває у камері площею 9,5 кв. м, де тримається ще одна особа. Це приміщення обладнано відповідним інвентарем для задоволення життєвих потреб. Він забезпечений трьохразовим харчуванням, крім того отримує від родичів продуктові передачі та предмети першої необхідності.

Права В.ВОЛГИ захищає досвідчений адвокат, який брав участь у першому допиті, проведеному у Головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури відповідно до вимог статті 43 Кримінально-процесуального кодексу України.

Екс-посадовець, висловлюючи вдячність персоналу названої установи за повагу до своєї людської гідності, зробив усну заяву про можливу загрозу його життю. Заарештований вважає кримінальну справу стосовно нього замовною і винним себе не визнає, йдеться у повідомленні.

Представники Уповноваженого ВР з прав людини надали В.ВОЛЗІ роз’яснення щодо порядку оскарження рішення суду про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, дій органу досудового слідства, ознайомили, на його прохання, з повноваженнями Омбудсмана та зверненням його дружини до Н.КАРПАЧОВОЇ.

Омбудсман наголошує, що під час розгляду питання щодо обрання В.ВОЛЗІ запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою суд не врахував належним чином такі обставини, як наявність у нього чотирьох дітей, троє з яких є неповнолітніми, а також постійного місця проживання та роботи.

Н.КАРПАЧОВА вважає, що обрання В.ВОЛЗІ запобіжного заходу, не пов’язаного з позбавленням волі, відповідало б послідовному впровадженню в каральну політику держави гуманних заходів поводження з людиною.

Провадження Омбудсмана у цій справі триває.

Як повідомляв УНІАН, В.ВОЛГА очолював Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг з березня 2010 року.

19 липня цього року він був затриманий слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ.

Генпрокуратурою порушено проти В.ВОЛГИ кримінальну справу за статтею 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, які займають відповідальні пости, за попередньою змовою з групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва обрав В.ВОЛЗІ запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

25 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ з.Василя ВОЛГУ з посади голови Держфінпослуг.