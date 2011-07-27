ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 27 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Американські піарщики Януковича заговорили голосом Путіна» пише - американський інститут в Україні, де трудяться піарщики Януковича, розкритикував антиросійську політику команди президента. У список претензій увійшли зауваження, які зазвичай робить Україні прем'єр Росії. Знайшлися і винуватці - Юрій Бойко та Сергій Льовочкін...

http://delo.ua/ukraine/amerikanskie-piarschiki-janukovich-161675/

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Також «Діло» в публікації «НБУ: Майже 10% банківської системи України належить росіянам, 4,5% - французам» пише - серед власників українських банків найбільше акціонерів з Росії, Франції, Кіпру та Австрії. На інвестиції з цих чотирьох країн припадає більше половини всього іноземного капіталу банківської системи України...

http://delo.ua/finance/nbu-pochti-10-bankovskoj-sist-161641/

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«Діло» в публікації «Міліція знову вигнала депутатів з Печерського суду» пише - після того, як суддя Родіон Кірєєв вирішив продовжувати засідання без адвокатів Юлії Тимошенко, присутні нардепи почали кричати: "Ганьба". У відповідь на це суддя доручив видалити депутатів, після чого міліція силою виштовхала народних обранців...

http://delo.ua/ukraine/milicija-snova-vygnala-deputato-161656/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Задушливий газ», в якому пише - подорожчання газу для України збільшить дефіцит бюджету НАК "Нафтогаз Україна" майже на 13 млрд грн. Яким чином його компенсувати, ні в Міненерго, ні в "Нафтогазі" не знають. Покрити дефіцит за рахунок випуску держоблігацій зараз проблематично, відзначають експерти. А переговори про зниження ціни російського газу навряд чи дадуть очікуваний результат. У Нацкомісії з регулювання електроенергетики заявляють, що виходом могло б стати чергове підвищення комунальних тарифів для населення або домовленість про зниження цін з "Газпромом" за рахунок створення СП на базі ГТС...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1686354

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Корупція застрягла на митниці», в якому пише - підприємці вважають, що ситуація з корупцією на митниці не змінилася, хоча і визнають наявність позитивних тенденцій. Число відмов у використанні ціни контракту для його розмитнення скоротилося на 11%, а частка товарів, що відбирається для огляду, знизилася вдвічі. Це призвело до збільшення перевірок імпортерів вже після митного оформлення товарів. При цьому тривають спроби завищити їх митну вартість. Негативні тенденції залишаться, поки Держмитниця виконує фіскальну функцію, визнають брокери...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1686338

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Каси закують в панцир», в якому пишуть - НБУ збирається зобов'язати банки обладнати служби інкасації додатковим захистом і оповіщенням, що спричинить подорожчання і без того не дешевого транспортування грошей. Прийняття змін обіцяє, на думку експертів, остаточне закріплення монополії за Державною службою охорони і відхід з ринку інкасації малих і середніх банків - власні інкасаторські служби залишаться лише у найбільших і здатних їх утримувати...

http://finance.eizvestia.com/full/kassy-zakuyut-v-pancir

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Також «Економічні відомості» подають матеріал «Росіяни хочуть поторгувати», в якому пишуть - на українському роздрібному ринку може з'явитися ще один гравець з російською пропискою. При цьому до недавнього часу продуктові ритейлери з північного сходу не могли похвалитися особливим успіхом в Україні. Більшість заяв і намірів так і залишилися нереалізованими...

http://markets.eizvestia.com/full/russkie-hotyat-potorgovat

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«Економічні відомості» у матеріалі «Китай замінить Росію» пишуть - Росія все частіше вводить заборони і обмеження на продукти харчування, в той час як Китай починає охоче куштувати нашу їжу, стаючи привабливим експортним ринком для України, так само як і для всього світу...

http://markets.eizvestia.com/full/kitaj-zamenit-rossiyu

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Газета «Сьогодні» у публікації «Главу Одеського морпорту випустили під заставу в 180 тисяч» пише - в порту не виключають, що їхнього шефа затримають ще раз. Як кажуть у Мінтрансі - йде боротьба з корупцією...

http://www.segodnya.ua/news/14271712.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Кияни скаржаться, що їх змушують відмовлятися від жеків» пише - столична влада всерйоз взялися за створення товариств співвласників багатоквартирних будинків...

http://www.segodnya.ua/news/14271706.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Влада не врахувала плани Росії у своїх газових розрахунках?» пише - До кінця липня влада планувала утрясти газові питання. Але переговори все відкладаються. Може, Росія не готова?..

http://economics.unian.net/rus/detail/96662

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Персональні дані покупців захистять прокурори» пише - Роскомнадзор почав перевірку російських інтернет-магазинів на предмет порушення законодавства про персональні дані. Імена, прізвища, адреси та зміст замовлень покупців потрапили у вільний доступ в пошуку «Яндекса»...

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1326617/lichnost_po_zaprosu

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Також «Ведомости» в публікації «Верховний суд назвав умови припинення кримінального переслідування підприємців» пишуть - Верховний суд Росії пропонує припиняти справи по економічним злочинам, якщо підприємець розкаявся, сприяв слідству і відшкодував завдані збитки...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1326603/razreshat_otkupatsya

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Видання «Известия» в публікації «Що італійські спецслужби знають про наші компанії» пише - «Газпром нафта» і російські партнери іранської АЕС фігурують у перехоплених хакерами документах римського управління по боротьбі з кіберкріміналом. «Известия» вивчили їх вміст...

http://www.izvestia.ru/news/495684

(УНІАН)