Землетрус магнітудою 5,0 стався у Туреччині
13:58, 27 липня 2011Різне
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Землетрус магнітудою 5,0 стався в середу в провінції Конья в центральній Туреччині, даних про жертви і руйнування поки не надходило, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сейсмообсерваторію Босфорського університету.
Епіцентр землетрусу знаходився в повіті Илгин.
Землетруси в Туреччині, значна частина якої розташована в зонах сейсмічної активності, відбуваються досить часто. У серпні та листопаді 1999 року в районі Мармурового моря сталися землетруси магнітудою 7,4, які забрали понад 18 тисяч життів.
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