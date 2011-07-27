Землетрус магнітудою 5,0 стався у Туреччині

Землетрус магнітудою 5,0 стався в середу в провінції Конья в центральній Туреччині, даних про жертви і руйнування поки не надходило, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сейсмообсерваторію Босфорського університету.

Епіцентр землетрусу знаходився в повіті Илгин.

Землетруси в Туреччині, значна частина якої розташована в зонах сейсмічної активності, відбуваються досить часто. У серпні та листопаді 1999 року в районі Мармурового моря сталися землетруси магнітудою 7,4, які забрали понад 18 тисяч життів.