КМУ затвердив угоди про безвізовий режим з Аргентиною та Боснією і Герцеговиною

Кабінет Міністрів України затвердив угоду з Радою міністрів Боснії і Герцеговини про умови взаємних поїздок громадян, а також угоду з урядом Аргентинської Республіки про скасування віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам після закінчення засідання уряду перший заступник міністра закордонних справ України Руслан ДЕМЧЕНКО.

Він пояснив, що угода з Аргентиною передбачає забезпечення введення безвізового режиму між Україною та Аргентиною на термін до 90 днів для громадян, які відправляються з метою туризму та некомерційної діяльності.

Угода з Боснією і Герцеговиною передбачає безвізовий режим для всіх категорій громадян на термін до 60 днів.