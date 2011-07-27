Анонс на 28 липня

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ та брифінг для представників ЗМІ.

* Відбудеться круглий стіл "Саморегулювання страхового ринку України. Підписання базової угоди (Меморандуму) про врегулювання виплат регресних вимог між страховими компаніями Україні - крок назустріч клієнту та єдиним стандартам".

* Прес-конференція президента Національної академії аграрних наук України Миколи Безуглого на тему: «80 мільйонів тонн зерна - реальність для України». Йтиметься про проблеми і перспективи виробництва зернових в поточному та найближчих роках; про інноваційні підходи в технології зернового виробництва; про експортний потенціал України; про реальні можливості виробництва в нашій країні біоетанолу; про формування стратегічних запасів українського зерна для країн світу.

* Круглий стіл на тему: "Земля і будівництво. Сучасний стан та напрямки вдосконалення законодавства". Запрошені: народні депутати України: Ігор Лисов, Віктор Матчук, Ксенія Ляпіна; депутат Верховної ради АР Крим Олександра Кужель; Олександр Попов, голова КМДА; Лев Парцхаладзе, голова Ради директорів Конфедерації будівельників України; Лариса Скорик, голова експертної ради Конфедерації, Андрій Миргородський, експерт Конфедерації та ін.

* Прес-конференція на тему: «Чи вирішать проблему відходів сміттєспалювальні заводи?». Учасники: директор Інституту міста Олександр Сергієнко та директор ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» Валерій Кравченко.

* Прес-конференція за участю головного виконавчого директора life:) Олександра Баринова, який розповість про фінансові результати оператора мобільного зв`язку life:) за підсумками другого кварталу 2011 року.

* Круглий стіл на тему: "Американський дефолт - українські втрати: можливі сценарії". Організатор - «ГолосUA». Учасники: Валерій Геєць, директор Інституту економічного прогнозування НАНУ; Ігор Бураковський, голова правління, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій; Сергій Швець, начальник управління цінних паперів Райффайзенбанку «Аваль»; Ігор Шевляков, старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень; Ольга Кравець, експерт з питань курсової політики. Модератор - журналіст Ганна Штепура.

* Прес-конференція на тему: "Чи вдасться США уникнути дефолту? Якщо ні, якими будуть наслідки для України?" . Учасники: Володимир Лановий, голова Центру ринкових реформ; Ерік Найман, керівний партнер фінансової компанії "Капітал Таймс"; Олег Соскін, директор Інституту трансформації суспільства.

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