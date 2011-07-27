Курс НБУ на 28.07.11

Офіційний курс НБУ на 28.07.11100 USD - 797.1000 (27 липня - 797.1000)100 EUR - 1151.4907 (27 липня - 1153.4834)10 RUR - 2.9045 (27 липня - 2.8937)Облікові курси банківських металів на 28.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-129209.91 (27 липня-128333.10)961 XAG 10 Срібло-3252.97 (27 липня-3215.50)962XPT10Платина-144275.10(27 липня-142362.06)964XPD10Паладій-66796.98 (27 липня-64644.81)

Офіційний курс НБУ на 28.07.11 100 USD - 797.1000 (27 липня - 797.1000) 100 EUR - 1151.4907 (27 липня - 1153.4834) 10 RUR - 2.9045 (27 липня - 2.8937) Облікові курси банківських металів на 28.07.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-129209.91 (27 липня-128333.10) 961 XAG 10 Срібло-3252.97 (27 липня-3215.50) 962XPT10Платина-144275.10(27 липня-142362.06) 964XPD10Паладій-66796.98 (27 липня-64644.81)

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