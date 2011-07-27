Головне на 27 липня

Фінанси

У червні в Україні зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 9% в річному вираженні. За перше півріччя зростання ІВБГ становило 8,9% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, основні зміни в динаміці відбулися в роздрібній торгівлі. Стійка тенденція до нарощування темпів зростання, що спостерігалася з початку минулого року, змінилася уповільненням зростання. Поступове гальмування внутрішнього споживчого попиту головним чином було викликане уповільненням зростання реальної заробітної плати: після зростання на 11,1% за I квартал у річному вимірюванні до 9,7% у квітні та 5,2% у травні. Зростання обороту роздрібної торгівлі в червні сповільнилося до 13,9% у річному вираженні (17,5% у травні).

Також зазначається, що зовнішній попит не зазнав особливих змін. Негативні очікування у зв`язку із загостренням фінансової кризи в Греції та зниженням темпів економічного зростання у США зумовили невизначеність на світових товарних ринках. Показники випуску експортоорієнтірованних галузей визначалися внутрішнім попитом і низькою базою порівняння минулого року.

Приріст обсягів металургійного виробництва в червні становив 15,3% у річному вимірюванні, машинобудування — 15,8%. Зростання промислового виробництва становило 8,9% у річному вимірюванні, за перше півріччя — 8,7%.

«Внутрішній попит в останні місяці набув більш інвестиційного характеру, про що також свідчать високі темпи зростання будівництва — 14,5% за перше півріччя порівняно з відповідним періодом минулого року. Зростання капітальних витрат бюджету за 5 місяців в 2,7 разу було основним чинником стрімкого нарощування обсягів будівельних робіт», - говориться в повідомленні Нацбанку.

«За словами прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, зростання ВВП у першому півріччі становило 4,4% порівняно з відповідним періодом минулого року. За нашими оцінками, зростання ВВП у II кварталі було в межах 3,5-3,8% в річному вимірюванні. Таке зниження темпів зростання (порівняно з 5,3% в I кварталі) більшою мірою обумовлене ефектом бази порівняння минулого року, про що свідчить зниження ВВП за вирахуванням сезонного чинника лише на 0,2% порівняно з I кварталом», - відзначає НБУ.

Приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку України в 2010 році зріс на 35%, порівняно з 2009 роком, - до 6,5 млрд. дол.

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Організації об`єднаних націй, із посиланням на доповідь про світові інвестиції, підготовлену Конференцією ООН із торгівлі й розвитку (ЮНКТАД).

Згідно з повідомленням, за підсумками минулого року Україна разом із Росією та Казахстаном входить до трійки найбільших отримувачів ПІІ в регіоні країн СНД. При цьому приплив ПІІ в економіку Росії за минулий рік зріс на 13%, а Казахстану - зменшився на 27,5%.

На думку експертів, зростання показника ПІІ для України зумовлене покращенням макроекономічної ситуації. Експерти також прогнозують продовження зростання ПІІ в Україну в 2011 році в зв`язку з очікуваним витком приватизації.

На відміну від СНД, зазначається в повідомленні, в Південно-Східній Європі приплив таких інвестицій скорочується третій рік поспіль, зниження в 2010 році становило 47% і було викликано, частково, скороченням інвестицій з Європейського союзу.

У 2010 році приплив прямих іноземних інвестицій до Європи знизився на 19%, порівняно з 2009 роком через заходи жорсткої економії державних витрат і кризи суверенних боргів, що насувалася.

Згідно з докладом, у 2010 році перше місце в списку 20 країн – основних отримувачів ПІІ займали США, друге – Китай.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству фінансів розпочати консультації з Національним банком з питання здешевлення кредитів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. АЗАРОВ заявив сьогодні, 27 липня, на засіданні Кабінету міністрів України.

«Нашій економіці і людям не вистачає банківських кредитів... Вони дуже дорогі, хоча банківська система насправді наповнена грошима», - сказав М. АЗАРОВ.

«Доручаю Міністерству фінансів почати новий раунд консультацій з Національним банком України, як нам уже в поточному році відкрити шлюзи щодо недорогого кредитування», - сказав М. АЗАРОВ.

Печерський районний суд Києва оголосив перерву в справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА до 09.30 8 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в ході судового засідання представники прокуратури закінчили оголошення обвинувального висновку у справі Ю.ЛУЦЕНКА.

Загалом обвинувальний висновок нараховує понад 300 сторінок. Його почали оголошувати в суді ще 14 липня.

Соціальна політика

Закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», прийнятий парламентом 8 липня, на підпис Президенту поки що не надходив.

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента у відповідь на запит агентства.

«Станом на 26 липня 2011 року зазначений документ до Адміністрації Президента України не надходив», - наголошується в повідомленні.

В той же час у Комітеті Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів УНІАН повідомили, що Закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» протягом трьох днів після його прийняття був оформлений, підписаний керівництвом комітету і переданий до юридичного управління.

У свою чергу в юридичному управлінні парламенту зауважили, що закон не може бути підписано головою Верховної Ради через наявність проекту постанови «Про скасування рішення Верховної Ради від 8 липня про прийняття Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» у зв’язку з порушенням процедури його прийняття». Відповідний документ був зареєстрований народним депутатом з фракції "Блок Юлії Тимошенко-Батьківщина" Ольгою БОДНАР та членом фракції Блоку "Наша Україна-Народна самооборона" Юрієм КАРМАЗІНИМ.

Цей проект постанови має розглянути регламентний комітет парламенту і зробити висновки, які потім має розглянути парламент, коли повернеться з канікул восени.

Кабінет Міністрів сьогодні прийняв постанову «Про створення територіальних органів Пенсійного фонду України», якою передбачається оптимізувати органи Пенсійного фонду (ПФ).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Як зазначив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, проект акту було розроблено Пенсійним фондом із метою оптимізації системи органів фонду, вдосконалення управління його місцевими органами й скорочення чисельності керівних посад.

Передбачається об`єднати управління ПФ, які на даний час функціонують у містах обласного підпорядкування, при цьому одне управління виконує повноваження по району, а інше – по місту. Таких управлінь – 122. Крім того, буде об`єднано 19 управлінь фонду, які на даний час функціонують у районах одного міста.

За словами С.ТІГІПКА, реалізація постанови не потребуватиме додаткових витрат ПФ і держбюджету. Згідно з попередніми розрахунками, буде скорочено 1220 штатних одиниць, що дасть можливість заощадити кошти ПФ на суму майже 70 млн. грн. на рік.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству фінансів і Міністерству соціальної політики та праці провести підвищення заробітних плат для працівників бюджетної сфери не з 1 жовтня, як планувалося, а з 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

"Обіцяю, що уряд кожну копійку, яку заробить економіка, в першу чергу спрямує на збільшення заробітних плат і пенсій. Процес підвищення доходів буде послідовним і незворотнім", - сказав М. АЗАРОВ.

Він наголосив на тому, що підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери та ліквідацію несправедливої ​​диспропорції в оплаті праці різних категорій працівників можна прискорити. У зв`язку з чим М. АЗАРОВ і дав доручення Мінфіну і Мінсоцполітики раніше підвищити зарплати бюджетникам.

Енергетика Україна завершила збір додаткових донорських коштів на реалізацію чорнобильських проектів.

Про це заявив радник Президента України – керівник Головного управління Адміністрації Президента з питань міжнародних відносин Андрій ГОНЧАРУК, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Завершено масштабну роботу, спрямовану на вирішення питання наповнення Рахунку ядерної безпеки та Чорнобильського фонду «Укриття»», - підкреслив він.

За словами А.ГОНЧАРУКА, кульмінацією цього процесу стало ухвалення Радою директорів Європейського банку реконструкції та розвитку 26 липня 2011 року рішення про збільшення внеску на реалізацію чорнобильських проектів зі 120 до 190 млн. євро.

Як зазначив А.ГОНЧАРУК, цей крок, а також оголошений на початку липня цього року додатковий внесок «Великої вісімки» та Європейської комісії в сумі 27 млн. євро забезпечують повне покриття дефіциту Рахунку ядерної безпеки та Чорнобильського фонду «Укриття».

Донорські кошти дозволять завершити реалізацію проектів зі спорудження безпечного конфайнменту над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС, будівництва нового надійного сховища для відпрацьованого ядерного палива та перетворення майданчика ЧАЕС на екологічно безпечну систему, сказав він.

А.ГОНЧАРУК підкреслив, що за умови завчасної акумуляції виділених партнерами-донорами коштів основні чорнобильські проекти зможуть бути завершені до 2015 року.

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(УНІАН)