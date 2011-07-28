ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 28 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «СБУ провела обшуки в квартирах голови Укргазбанку і його заступника» пише - 28 липня вранці співробітники Служби безпеки провели обшуки в квартирах голови правління Укргазбанку Сергія Мамедова і його заступника Олени Дмитрієвої...

http://delo.ua/finance/sbu-provela-obyski-v-kvartirah-161749/

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Також «Діло» в публікації «Покупка пакета акцій Приватбанку кіпрською компанією - технічна угода» пише - найбільша за розміром активів фінустанова України - ПриватБанк - виключає зміну своїх бенефіциарних власників при покупці компанією Triantal Investments Ltd. (Кіпр) акцій банку на 3,385 млрд. грн. Введення до складу акціонерів Приватбанку кіпрської компанії може бути пов`язано з планами нинішніх власників фінустанови залучити акціонерний капітал від стороннього інвестора...

http://delo.ua/finance/pokupka-paketa-akcij-privatban-161754/

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«Діло» в публікації «Продан взяв частину провини Тимошенко на себе» пише - під час допиту щодо "газової справи" Юлії Тимошенко екс-міністр палива та енергетики Продан заявив, що директиви екс-голові «Нафтогазу» Олегу Дубині, ймовірно, передав він, а не Тимошенко. Але точно він не пам`ятає...

http://delo.ua/ukraine/prodan-vzjal-chast-viny-timoshen-161740/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Кредит піде по вагонах», в якому пише - лізингова компанія Interleaseinvest погодила з Європейським банком реконструкції та розвитку виділення $ 75 млн. кредиту на закупівлю відразу 3 тис. вантажних вагонів. Це дозволить компанії відразу зайняти друге місце серед приватних власників парку в Україні. А також завантажить потужності вагонобудівних підприємств, що входять в одну групу з Interleaseinvest, додають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1686832

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «ВВП викрили в низькому зростанні», в якому пише - розвиток економіки в II кварталі загальмувалося. Темпи зростання ВВП склали від 3,5% до 3,8%, підрахували в Нацбанку. Такий низький показник експерти оцінили песимістично. За їхніми прогнозами, збереження негативної тенденції в наступних кварталах не дозволить досягти річного приросту ВВП на 5%...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1686843

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Азаров пропонує інвестувати», в якому пишуть - прагнення уряду Миколи Азарова домогтися перегляду умов газових домовленостей з Росією, які тривають з весни минулого року, не приносять результатів. Тому прем`єр обіцяє стимулювати зниження споживання дорогого російського газу на підприємствах...

http://markets.eizvestia.com/full/azarov-predlagaet-investirovat

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Також «Економічні відомості» подають матеріал «Тунель до 2020 року», в якому пишуть - Мінінфраструктури підготувало концепцію розвитку метро до 2020 р., в рамках якої в столиці планують збільшити протяжність ліній метро на 37,6 км…

http://markets.eizvestia.com/full/tonnel-do-2020-goda

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«Економічні відомості» у матеріалі «Остання перевірка аудиторів» пишуть - НБУ розробив проект Положення про Реєстр аудиторських фірм. Згідно із планованими змінами, аудитори повинні будуть проходити жорстку перевірку для отримання права на проведення аудиторських перевірок банків...

http://finance.eizvestia.com/full/poslednyaya-proverka-auditorov

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Газета «Сьогодні» у публікації «Українцям з 1 вересня піднімуть зарплати» пише - бюджетникам додадуть грошей на місяць раніше обіцяного...

http://www.segodnya.ua/news/14272134.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Ціни на газ будуть тримати, скільки зможуть" пише - експерти сперечаються, чи будуть піднімати тарифи цього року...

http://www.segodnya.ua/news/14272216.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Багатотонний "порожняк" над Донецьком ...» пише - найбільший транспортник "Мрія" ефектно продемонстрував можливості нової злітної смуги в Донецьку. З яким вантажем прилетів літак? Колесніков: "Ну, звичайно, порожній". Навіщо ж перевозити "повітря"?..

http://economics.unian.net/ukr/detail/96839

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» в публікації «Урядові експерти попередили про прийдешню кризу» пише - на їхню думку, якщо не змінювати модель зростання, економіку Росії чекає один з двох сценаріїв: або вона буде повільно затухати, або надується і потім трісне як мильні бульки...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1327570/rossiya_na_puti_k_krizisu

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Також «Відомості» в публікації «Кремль заступиться за працівників із зарплатою понад 720 000 руб. на рік» пишуть - уряд Росії після бурхливих дебатів напрацював рішення, як компенсувати доходи Пенсійного фонду, що випадають при реалізації доручення президента...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1327589/otrubit_hvost

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Видання «Известия» в публікації «Слідчі знайшли причину загибелі «Булгарії» пише – під час огляду теплохода в доці виявили 11 відкритих ілюмінаторів...

http://www.izvestia.ru/news/495782

(УНІАН)