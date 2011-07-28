До кінця року у Києві з’явиться близько 8 тисяч контейнерів для роздільного збору сміття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це в ефірі програми «У центрі уваги» на ТРК «Київ» сказав заступник начальника Головного управління комунального господарства КМДА Володимир КАЗАЧУК.

«Контейнери для роздільного збору сміття ми ставимо на тих же майданчиках, де розміщені контейнери для змішаного збору сміття. Це логічно в плані вивезення побутових відходів. Крім того, кияни звикли до цих майданчиків», – зауважив В.КАЗАЧУК.

За його словами, інформування киян щодо правильного розбору сміття за фракціями впроваджується починаючи з дошкільних закладів і закінчуючи рекламними листівками, які наклеюють на контейнери.

«У той же час ми відпрацьовуємо економічний механізм заохочення. Зокрема, йдеться про схему, за якою частина коштів, сплачених мешканцями за вивезення та утилізацію твердих побутових відходів, поверталась до експлуатуючої організації, адже кияни власноруч розділили відходи. Це дозволить значно краще утримувати місця збору побутових відходів», – додав В.КАЗАЧУК.