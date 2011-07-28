Анонс на 29 липня

* Відбудеться акція протесту проти незаконної та хаотичної забудови буферної зони Софії Київської. Мета акції: привернути увагу журналістів, влади і громадськості до незаконної і хаотичної забудови буферної зони Софії Київської та в цілому історичної частини Києва. В акції візьмуть участь активісти громадських організацій та місцеві жителі. Організатор - Молодіжний рух Києва.

* Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк візьме участь у прямій телефонній лінії газети «Комсомольська правда в Україні». Міністр відповість на питання про хід збирання врожаю зернових в 2011 році, про забезпечення продовольчої безпеки, а також про завершення земельної реформи в Україні та запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. Для спілкування з міністром журналістам буде виділено час у кінці Прямої лінії.

* Круглий стіл на тему: "Яке воно, майбутнє аудиторів?". Учасники: Олена Макеєва, модератор, глава правління МГО Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів; Іван Нестеренко, голова Аудиторської Палати України; Олег Канцуров, начальник Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України; Віталій Захарченко, голова ДПС України та ін.

* Відбудеться другий інвестиційний форум Київської області «Стабільність та зростання». У заході візьмуть участь голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк, в.о. міністра економічного розвитку та торгівлі України Вадим Копилов. У ході роботи будуть розглядатися питання інвестиційної привабливості та економічного потенціалу Київської області, а також підписання угод щодо партнерства з Київщиною.

* Відбудеться відкрите засідання Апеляційного суду м.Києва, де буде розглянута апеляція на постанову Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу для Василя Волги - взяття під варту.

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