Курс НБУ на 29.07.11

Офіційний курс НБУ на 29.07.11100 USD - 797.1200 (28 липня - 797.1000)100 EUR - 1136.6931 (28 липня - 1151.4907)10 RUR - 2.8891 (28 липня - 2.9045)Облікові курси банківських металів на 29.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU10Золото-128934.16 (28 липня-129209.91)961 XAG 10 Срібло-3203.63 (28 липня-3252.97)962 XPT10Платина-142684.48(28 липня-144275.10)964 XPD10Паладій-66160.96 (28 липня-66796.98)

Офіційний курс НБУ на 29.07.11 100 USD - 797.1200 (28 липня - 797.1000) 100 EUR - 1136.6931 (28 липня - 1151.4907) 10 RUR - 2.8891 (28 липня - 2.9045) Облікові курси банківських металів на 29.07.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU10Золото-128934.16 (28 липня-129209.91) 961 XAG 10 Срібло-3203.63 (28 липня-3252.97) 962 XPT10Платина-142684.48(28 липня-144275.10) 964 XPD10Паладій-66160.96 (28 липня-66796.98)

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