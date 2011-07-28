Курс НБУ на 29.07.11

19:10, 28 липня 2011
Різне
0

Офіційний курс НБУ на 29.07.11100 USD - 797.1200 (28 липня - 797.1000)100 EUR - 1136.6931 (28 липня - 1151.4907)10 RUR - 2.8891 (28 липня - 2.9045)Облікові курси банківських металів на 29.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU10Золото-128934.16 (28 липня-129209.91)961 XAG 10 Срібло-3203.63 (28 липня-3252.97)962 XPT10Платина-142684.48(28 липня-144275.10)964 XPD10Паладій-66160.96 (28 липня-66796.98)

Офіційний курс НБУ на 29.07.11

100 USD - 797.1200 (28 липня - 797.1000)

100 EUR - 1136.6931 (28 липня - 1151.4907)

10 RUR - 2.8891 (28 липня - 2.9045)

Облікові курси банківських металів на 29.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)

959 XAU10Золото-128934.16 (28 липня-129209.91)

961 XAG 10 Срібло-3203.63 (28 липня-3252.97)

962 XPT10Платина-142684.48(28 липня-144275.10)

964 XPD10Паладій-66160.96 (28 липня-66796.98)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter