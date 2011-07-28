Головне на 28 липня

Енергетика

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про ратифікацію Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та навколишнього середовища».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Україна прийняла даний закон 6 липня.

Метою Угоди є вступ України до Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.

Метою фонду є підтримка проектів, які відповідатимуть пріоритетам, а також критеріям енергоефективності, та проектів, пов`язаних з охороною навколишнього середовища, результатом яких, в першу чергу, стане зменшення викидів вуглекислого газу та інших викидів, що призводять до парникового ефекту.

Відповідно до угоди, вкладник зобов`язується внести суму в розмірі 10 мільйонів євро на рахунок фонду. Внесок повинен бути сплачений готівкою або безвідкличним, простим векселем або іншими облігаціями такого виду, випущеними вкладником, в євро або іншій вільно конвертованій валюті п`ятьма внесками, які будуть дорівнювати 2 мільйонам євро кожен, і які повинні сплачуватися щорічно протягом п`яти років після отримання рахунку (підтвердження) про отримання від ЄБРР.

Восени на європейському ринку збільшиться попит на альтернативні види палива, у тому числі з України.

Як повідомили УНІАН в Українській асоціації виробників альтернативного твердого палива, про це заявив голова Асоціації, заступник керівника робочої групи національного проекту «Енергія природи» Іван Надєїн.

За словами експерта, головний фактор стимулювання попиту - скорочення атомної генерації в Німеччині і відмова німців від заміщення атомної енергетики імпортним газом.

«Відмова Німеччини від атомної енергетики змусить німців кардинально перебудувати всю систему енергозабезпечення. У зв`язку з цим певні надії мав «Газпром». Керівництво російської монополії вже навіть встигло порахувати, що компанія може заробити до 10 млрд. євро щорічно на додаткові поставки газу до Німеччини. Однак, заява Ангели Меркель про те, що мета Німеччини полягає не в нарощуванні імпорту газу, а в отриманні енергії з відновлюваних джерел і підвищенні енергоефективності, продемонструвала, в якому напрямку рухається ЄС. Як ми бачимо, енергетична політика Європейського Союзу не збігається з інтересами російського «Газпрому», - зазначає І.Надєїн.

Публічна позиція канцлера Німеччини ще більше зміцнить позиції відновлюваної енергетики та підвищить попит на альтернативні види палива.

«Європейський ринок твердого біопалива оцінюється в 12 млн. тонн, причому більше 50% цього обсягу країни ЄС імпортують. Очевидно, забезпечити додатковий попит на альтернативні види палива, зокрема, біопалива, буде дуже складно через брак сировини. Відповідно, це призведе до збільшення імпорту з Канади, України та інших країн», - додає експерт.

За словами І.Надєїна, зараз складно оцінити, на скільки збільшиться обсяг виробництва твердого біопалива в Україні.

«Зростання ціни на імпортований із Росії газ у третьому-четвертому кварталах, вже відбулося підвищення ціни на «блакитне паливо» для українських промислових споживачів до 500 доларів за тисячу кубометрів, змусить шукати альтернативу і стане потужним стимулом для розвитку внутрішнього ринку. З іншого боку, ми бачимо попит на біопаливо в Європі. Все це говорить про великий потенціал ринку, головне, щоб у цій ситуації не з`явилися додаткові чинники, наприклад, штучний дефіцит сировини або проблеми з оподаткуванням», - каже І.Надєїн.

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) знизила тарифи на електроенергію, вироблену з альтернативних джерел, на серпень 2011 року в середньому на 1,35% порівняно зі встановленими для липня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 28 липня.

Зокрема, тариф на електроенергію, вироблену на вітроустановках, знижено до 128,08 коп. за кВт/год., з біомаси - до 140,27 коп. за кВт/год., на малих гідроелектростанціях (потужністю до 10 МВт) - до 87,82 коп. за кВт/год., на сонячну енергію, вироблену установками, розташованими на землі, - до 526,92 коп. за кВт/год., на дахах - до 483,01 коп. за кВт/год. (усі без ПДВ).

ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) наприкінці липня розпочало виробництво дизельного пального під брендом Energy і з 1 серпня розпочинає реалізацію нового продукту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошують, що дизельне пальне підвищеної якості Energy-Євро виду II, як і однойменний бензин, було виготовлено у співпраці з німецьким концерном BASF, який виступив розробником пакета присадок Keropur DP Energy.

Застосовувана присадка є повністю синтетичним багатофункціональним пакетом, що базується на унікальній технології Kerocom Pibsa концерну BASF.

Компанія зазначає, що пакет володіє чудовими властивостями з підтримання чистоти паливної системи і її очищення. Це дозволяє оптимізувати процес утворення паливно-повітряної суміші і забезпечити її максимально ефективне згорання.

Дизельне пальне Energy-Євро виду II виробництва ПАТ «Укртатнафта» пройшло всі необхідні моторні та лабораторні випробування, результати яких підтвердили відмінні експлуатаційні характеристики даного продукту і його відповідність усім вимогам до палива з поліпшеними експлуатаційними властивостями.

Основою для брендового дизпального ПАТ «Укртатнафта» є дизельне пальне стандарту Євро-4.

Фінанси

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 17 травня ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель».

Після цього представники Світового банку і Єврокомісії висловили зауваження до документа.

1 червня під час візиту до Брюсселя перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна планує доопрацювати закон про держзакупівлі, прийнятий 17 травня, з експертами Світового банку.

17 червня Президент скористався правом вето щодо закону і повернув документ до парламенту зі своїми пропозиціями.

Зокрема, Президент вважає, що запропоновані зміни істотно обмежують сферу застосування Закону України "Про здійснення державних закупівель".

На думку Президента, пропозиції з вилучення зі сфери дії закону закупівель, які здійснюються за кошти підприємств державного і комунального секторів економіки, не відповідають європейським стандартам, міжнародним зобов`язанням України щодо адаптації її законодавства до законодавства ЄС.

“Істотне розширення переліку випадків, на які не поширюється дія закону, а отже, і процедури закупівлі, може призвести до обмеження конкуренції у відповідних сферах, підвищення корупційних ризиків під час здійснення відповідних закупівель, а також до неефективного витрачання бюджетних коштів і додаткових бюджетних витрат”, - зазначається у пропозиціях Президента.

В.ЯНУКОВИЧ вважає за доцільне не виводити з-під сфери дії Закону "Про здійснення державних закупівель" випадки, коли предметом державних закупівель є: товари і послуги, які закуповуються органами і установами виконання покарань, слідчими ізоляторами (виробничими майстровими і підсобними господарствами таких установ та ізоляторів); товари і послуги, які безпосередньо закуповуються для проведення виїзних гастрольних заходів творчих колективів і виконавців, а також культурно-мистецьких і туристичних заходів і фестивалів; корму для циркових тварин; товари і послуги для створення нових постановок (концертів), виготовлення (створення) початкових відеоматеріалів, аудіовізуальних творів; товари і послуги, призначені безпосередньо для забезпечення проведення будь-яких заходів і офіційних приймань за участю Президента України, голови Верховної Ради України і членів Кабінету міністрів України; послуги з авіаперевезення всіх державних офіційних делегацій.

Крім того, беручи до уваги, що закон значно розширює можливості застосування процедури закупівлі у одного учасника, Президент вважає за доцільне виключити з діючого переліку предметів закупівлі поставки електричної, теплової енергії, її транспортування; послуги з централізованого опалювання, водопостачання і водовідведення.

8 липня Верховна Рада ухвалила цей закон, врахувавши всі пропозиції Президента.

Міністерство фінансів України 11 липня провело конкурс з відбору уповноважених банків, через які здійснюватимуться виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, а також соціальної допомоги.

Згідно з результатами конкурсу, опублікованими в газеті «Урядовий кур`єр» № 136 від 28 липня, Мінфін визначив переможцями ПАТ «Конверс-банк», ПАТ «Автокразбанк» і ПАТ «Фортуна-банк».

За даними міністерства, на сьогодні переможцями конкурсу є 82 комерційні банки.

Компанія Triantal Investments LTD (Лімасол, Кіпр) заявила про намір придбати пакет акцій ПАТ КБ «ПриватБанк».

Про це йдеться в повідомленні кіпрської компанії, розміщеному в офіційній українській пресі.

«Triantal Investments LTD повідомляє про свій намір придбати 16 154 900 штук простих іменних акцій ВАТ «ПриватБанк» номінальною вартістю 209,53 грн. за кожну акцію, загальною номінальною вартістю 3 млрд. 384 млн. 936,197 тис. грн.», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на момент публікації повідомлення про намір покупки акцій банку, кіпрська компанія і пов`язані з нею особи акціями КБ «ПриватБанк» не володіли.

Як повідомляв УНІАН, акціонери "Приватбанку" на зборах, проведення яких заплановане на 8 серпня ц.р., мають намір розглянути питання надання банку статусу банку з іноземним капіталом.

У порядку денному зборів вказані питання, пов`язані з «прийняттям до складу учасників (акціонерів) КБ «Приватбанк» нерезидента України і перетворенням КБ «Приватбанк» у банк за участю іноземного капіталу, і його реєстрацією в Національному банку України у зв`язку з отриманням статусу банку з іноземним капіталом».

Акціонери також планують затвердити кількість акцій, які має намір придбати нерезидент, і курс гривні до іноземної вільно конвертованої валюти, за яку буде здійснюватися оплата акцій.

Рейтингове агентство Standard & Poor`s 28 липня у черговий раз понизило суверенний рейтинг Греції: з "ССС" до "СС". Про це повідомляє агентство Reuters.

Попереднього разу рейтинг Греції було знижено у середині червня - і тоді в агентстві заявляли, що "ССС" - найнижчий суверенний рейтинг у світі.

Прогноз щодо рейтингу Греції залишено "негативний". Це означає, що вже найближчим часом його може бути знову змінено. У лінійці Standard & Poor`s залишається тільки два рейтинги, гірші за "СС" - "С" і "D", який означає дефолт за зобов`язаннями.

Зниження рейтингу Греції пов`язане з тим, що влада Європи включила в плану порятунку країни і приватних інвесторів: їм запропоновано або обміняти грецькі облігації зі швидким терміном погашення на цінні папери з погашенням через 15 або 30 років, або пред`явити свої облігації до погашення, але з дисконтом у 20 відсотків. У S&P вважають, що такий спосіб порятунку Греції призведе до збитків інвесторів.

Сільське господарство

У 2011 році аграріям перераховано дотацій на суму 1,6 млрд. грн.

Як зазначається у повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства, розміщеному на офіційному урядовому сайті, про це заявив міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, питання виплати дотацій аграріям він контролює особисто.

Ці кошти були направлені на фінансування основних бюджетних програм з підтримки аграрного комплексу.

Як повідомив М.ПРИСЯЖНЮК, із загального і спеціального фондів державного бюджету на 26 липня аграріям виплачено 1,592 млрд. грн. «У деяких регіонах ці програми на сьогодні профінансовані на 100%, у деяких існують певні проблеми. Але я особисто проконтролюю, щоб найближчим часом державні кошти дійшли до відповідних господарств», - сказав міністр.

На кінець липня на виконання держпрограми «Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів» аграріям перераховано 167,3 млн. грн. На часткове відшкодування суб`єктам господарювання вартості будівництва і реконструкції тваринницьких ферм і комплексів і підприємств з виробництва комбікормів перераховано 233,2 млн. грн. «Усього на фінансування цієї програми в загальному фонді держбюджету закладено 500 млн. грн. Тобто, майже половину ми вже виплатили», - підкреслив М.ПРИСЯЖНЮК.

Зі спеціального фонду держбюджету аграріям на сьогодні виплачено майже 1,2 млрд. грн. Зокрема, 113,8 млн. грн. – у межах програми із закладки молодих садів, виноградників і ягідників; 5,8 млн. грн. – у межах підтримки хмелярства; 28 млн. грн. – на надання кредитів фермерським господарствам.

На формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, станом на 3 червня, було направлено понад 1 млрд. грн.

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК підкреслює, що міністерство виступає за консолідацію сільськогосподарських земель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. ПРИСЯЖНЮК повідомив сьогодні журналістам в Андрушівському районі в рамках робочої поїздки до Житомирської області.

За його словами, "в законопроекті "Про ринок землі ", зареєстрованому в парламенті 19 липня 2011 року, передбачається консолідація сільськогосподарських земель".

При цьому М. ПРИСЯЖНЮК нагадав, що його міністерство виступає за використання земель тільки за призначенням, з дотриманням агротехнологій та сівозмін.

"У згаданому мною законопроекті передбачається обмеження максимальної площі землі у власності однієї особи (фізичної або юридичної) до 1,5 тис. га", - сказав М. ПРИСЯЖНЮК.

Міністр розповів, що землі в Україні переоцінять.

"Передбачається збільшити переоцінку сільськогосподарських земель у 1,7 рази, що, відповідно, збільшить орендну плату, заставну ціну в банках", - сказав М. ПРИСЯЖНЮК. "У кожному населеному пункті має бути не менше трьох орендарів, щоб не породити панщину", - додав міністр.

Будівництво і ЖКГ Повноцінного функціонування Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України слід чекати не раніше вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член комісії Сергій ДУНАЙЛО.

За його словами, на сьогодні лише проходить процес узгодження положення про комісію, а також проходить формування апарату і штату регулятора.

За словами С.ДУНАЙЛА, на завершення цих процедур буде потрібно від 1 до 2 місяців.

«Потрібно ще десь місяць-два», - сказав ДУНАЙЛО, уточнивши при цьому, що на даний момент комісія ще навіть не одержала статус юридичної особи.

Разом з тим, С.ДУНАЙЛО повідомив, що сьогодні очікується проведення першого ознайомлювального засідання органу, на якому члени комісії зустрінуться з ліцензіатами в сфері ЖКГ (міськводоканали, теплокомуненерго).

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України до нинішнього опалювального сезону планує підготувати ідеологію формування тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв`ю журналістам повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК.

«На початок опалювального сезону та формування бюджетної політики на наступний рік ми повинні підійти з чітким розумінням, що робити з тарифом, якщо його підвищувати, то як, щоб люди від цього не постраждали... Ми відпрацюємо ідеологію цього процесу, а потім буде прийнято рішення відповідними органами державного управління. Якщо потрібно закон, Верховна Рада буде приймати рішення», - сказав він.

Глава відомства вважає, що до опалювального сезону необхідно також вирішити питання з введенням диференційованих тарифів на воду для населення.

«Якщо сьогодні європеєць споживає 75 літрів холодної води, 75 літрів гарячої на добу, тобто всього 150 літрів, а ми - 360, то нам треба сказати, що 150 літрів - це одна ціна, 200 - це інша ціна, а 300 - третя ціна. Диференційовано необхідно підходити, як робиться у цивілізованому світі. Щодо електроенергії та газу ця норма у нас вже працює», - пояснив міністр.

А. БЛИЗНЮК зазначив, що при формуванні бюджету на 2012 рік міністерство проаналізує структуру собівартості тарифу, враховуючи соціальні стандарти, енергозбереження, технічне переозброєння, тобто цілий комплекс питань, які допоможуть сформувати оптимальну ціну послуги.

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК у вересні поточного року має намір представити нову стратегію діяльності міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні, 28 липня, повідомив в інтерв`ю журналістам.

За його словами, на сьогоднішній день Міністерство з питань житлово-комунального господарства та Міністерство регіонального розвитку та будівництва знаходяться в процесі ліквідації, яка ще не завершена.

«Мені необхідно буде прийняти багато рішень, у тому числі непопулярних, щодо скорочення близько 72 осіб», - сказав міністр.

За даними А. БЛИЗНЮКА, сьогоднішня чисельність міністерства складає 359 чоловік.

Він також зазначив, що керівництво міністерства повністю укомплектоване і складається з першого заступника Олександра АЛІПОВА, який буде курирувати житлово-комунальне господарство, заступників Григорія СЕМЧУКА (керівник апарату) і Дмитра ІСАЄНКА (відповідає за сферу будівництва).

«На сьогоднішній день я формую структуру. Після затвердження Кабміном граничної чисельності, я зможу завершити процедури ліквідації старих міністерств і вже затвердимо нову структуру. На початку-середині вересня я готовий буду публічно разом зі своїми заступниками та громадськістю представити вам узгоджену Кабінетом міністрів і Президентом стратегію діяльності міністерства по кожному з напрямків», - сказав А. БЛИЗНЮК.

Міністр зазначив, що його персональна відповідальність зосереджена у трьох блоках - житлово-комунальне господарство, будівництво і регіональний розвиток.

А. БЛИЗНЮК також заявив про наміри бути відкритим і обговорювати з громадськістю єдину політику реформування ЖКГ, а також підготувати ідеологію стимулювання будівництва, у тому числі житлового.

На його думку, щоб технічно переоснастити систему житлово-комунального господарства, необхідно в середньому по кожному регіону вкласти 40 млрд грн.

Коментуючи прийнятий парламентом у першому читанні Житловий кодекс, глава відомства повідомив, що буде розглядати його разом з громадськістю і ЗМІ.

Відповідаючи на питання про недобудови, А. БЛИЗНЮК сказав, що «у нас на сьогоднішній день є 100% інвентаризації по кожному регіону недобудов - це десятки тисяч об`єктів. У Київській області - понад 1,6 тис. об`єктів».

Міністр уточнив, що до вересня ц.р. міністерство підготує пропозиції щодо обсягу фінансування для завершення будівництва недобудов на 2012 рік.

Київська міська рада прийняла рішення про припинення проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель в межах вулиць Ірининської, Рейтарської, О. Гончара, Великої Житомирської, Михайлівської та Михайлівського провулка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, заборона діє до затвердження відповідного проекту детального плану території буферної зони ансамблю споруд Софійського собору та з урахуванням пропозицій робочої групи з перевірки дотримання вимог збереження пам`яток і традиційного характеру середовища при забудові та реконструкції в межах центрального історичного ареалу міста Києва.

Як відзначили в прес-службі, прийняте рішення не поширюється на здійснення будівництва споруд, необхідних для інженерного забезпечення та життєдіяльності міста.

Документом зобов`язано Київську міську державну адміністрацію забезпечити розробку проекту детального плану території буферної зони Софійського собору і покладено координацію розробки проектів на цій території.

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(УНІАН)