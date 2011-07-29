ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 29 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публіації «Співвласник Укргазбанку Василь Горбаль: Ефективність дій СБУ для мене сумнівна» пише - нинішній міноритарій Укргазбанку Василь Горбаль, який до рекапіталізації банку влітку 2009 року був його основним власником, заявив, що про кримінальну справу за фактом розкрадання з «Укргазу» 80 млн грн. він дізнався зі ЗМІ. У нього СБУ обшуки не проводила ...

http://delo.ua/finance/sovladelec-ukrgazbanka-vasilij-161836/

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Також «Діло» в публікації «Бютівці» подали законопроект, який дозволить Тимошенко не звертатися до Кірєєва «Ваша честь» пише - три народних депутата від фракції БЮТ-Б пропонують скасувати обов`язкове звернення до судді "Ваша честь", якщо він порушив присягу або процесуальний порядок ...

http://delo.ua/ukraine/bjutovcy-podali-zakonoproekt-161781/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Во главу вугілля», в якому пише - Міненерго пропонує компаніям, які планують брати участь у приватизації генерацій, забезпечити їх українським вугіллям. Фонду держмайна запропоновано вказати в приватизаційних умовах необхідність поставки на підприємства в основному українського вугілля. Це дозволить забезпечити завантаження вугледобувних компаній і зробити їх більш привабливими для інвесторів, зазначають експерти. Але значних змін можна буде досягти тільки в тому випадку, якщо держава зважиться на приватизацію шахт ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1687326

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Уряд обирає по росту», в якому пише - уряд підготував для обговорення з профспілками кілька варіантів підвищення мінімальної зарплати і посадових окладів I тарифного розряду в 2012 році. Консервативний сценарій передбачає збільшення МЗ в середньому за рік до 1049 грн, а амбіційний - передбачає середню по року зарплату на 101 грн більше. Для реалізації другого сценарію необхідні додаткові витрати бюджету у розмірі 35 млрд грн. Експерти вважають, що в уряду є можливості для більш значного підвищення, але чиновники на це не підуть ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1687311

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«Комерсант-Україна» публікує матеріал «Тарифи йдуть по воді», в якому пише - населенню слід готуватися до диференційованих тарифів на послуги гарячого і холодного водопостачання. Можливо, вже з жовтня за перевищення певного порогу щомісячного споживання води, наприклад в 4,5-5 кубометрів, споживач буде платити більше. Учасники ринку відзначають, що введення економічно обгрунтованої плати за наднормативну витрату води може поліпшити фінансові показники підприємств, але може призвести і до падіння обсягів споживаних послуг ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1687313

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Газ перекосить бюджет», в якому пишуть - складності в переговорах про зміну ціни на газ між Києвом і Москвою додадуть роботи українському парламенту восени, коли він відновить свою роботу. Через значне збільшення вартості імпортного газу народним депутатам належить переглянути держбюджет і бюджет «Нафтогазу України». А якщо Кабмін захоче відновити фінансування по лінії МВФ, то знадобиться також перегляд умов формування бюджету Пенсійного фонду...

http://markets.eizvestia.com/full/gaz-perekosit-byudzhet

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Також «Економічні відомості» подають матеріал «Кримські винороби борються за землю», в якому пишуть - цінна кримська земля не дає спокою ні бізнесу, ні влади. На цей раз яблуком розбрату став завод марочних вин «Коктебель»...

http://markets.eizvestia.com/full/krymskie-vinodely-boryutsya-za-zemlyu

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«Економічні відомості» у матеріалі «Варшаву поставили на паузу» пишуть - залучити ресурси на Варшавській фондовій біржі українським компаніям стало складніше. Крім загальної напруженості інвесторів у зв`язку з борговими проблемами США і країн ЄС, додався ще й фактор пересиченості українськими активами ...

http://finance.eizvestia.com/full/varshavu-postavili-na-pauzu

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Газета «Сьогодні» у публікації «На залізничній станції «Борщагівка технічна» запрацює сміттєспалювальний завод» пише - як каже активістка: чи працює, ми не знаємо, але люди з сусідньої вул. Лепсе стверджують, що ночами в районі стало смердіти...

http://www.segodnya.ua/news/14272572.html

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Також «Сьогодні» у публікації «У Дніпрі з`явиться «квартал Януковича»» пише - на лівому березі Дніпропетровська побудують 16 дев`ятиповерхівок з житлом за пільговими цінами - 3-4 тис. грн за 1 кв. м експерти сперечаються, чи піднімуть тарифи в цьому році...

http://www.segodnya.ua/news/14272550.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Дефолтна гра має два варіанти розвитку подій...» пише - у випадку дефолту в США, Україна буде поставлена ​​в ті ж умови, що й увесь інший світ. Але запасу міцності у неї вистачить, щоб пережити короткострокові наслідки ...

http://economics.unian.net/rus/detail/96940

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Скільки коштують російські автодилери» пише - до кризи російський авторітейл був переоцінений мало не втричі, постає зі звітності європейського автодилера Inchcape. Він заплатив за російську групу Musa Motors, що входить до десятки найбільших в країні продавців нових автомобілів, $ 272 млн замість $ 700 млн, обіцяних до кризи...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1328590/musa_motors_proshla_ucenku

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Також «Ведомости» в публікації «Росіян позбавлять податкових боргів минулих років» пишуть - в уряді РФ обговорюється ідея списати податкові борги громадян на початок 2009 р., що накопичилися через помилки і нерозторопність чиновників...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1328591/spisat_nalogi_i_zabyt

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Видання «Известия» в публікації «На російських НПЗ знайдено майже 900 порушень, є реальна загроза аварій» пише - за створення критичної ситуації, що загрожує життю і здоров`ю персоналу, нафтовики відбулися 2200000 рублів штрафів...

http://www.izvestia.ru/news/495931

(УНІАН)