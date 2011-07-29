Лубківський: Платіні не висував Україні жодних ультиматумів щодо Євро-2012

Директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ заявляє, що інформація про черговий ультиматум президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ Україні, яку «підхопили» українські ЗМІ, не відповідає дійсності.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ЛУБКІВСЬКОГО.

«Президент Європейського футбольного союзу Мішель ПЛАТІНІ не виступав з жодними подібними заявами, і наразі ні Місцевому організаційному комітету «Євро-2012 Україна», ні УЄФА не відоме навіть першоджерело такої інформації», - наголосив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

«Підготовка України до Турніру відбувається швидкими темпами у тісній співпраці уряду і МОКу», - підкреслив директор Турніру в Україні. «Ближчими місяцями буде здано в експлуатацію арени у Києві і Львові, на яких вже цієї осені відбудуться перші тестові матчі. Робота за іншими напрямами також ведеться згідно графіків.»

«Я раджу представникам ЗМІ користуватися перевіреними джерелами інформації, перш ніж публікувати ті чи інші заяви, і, зокрема, звертатися до офіційного сайту УЄФА, а також стежити за повідомленнями прес-служби Місцевого організаційного комітету «ЄВРО 2012 Україна», - підсумував М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Як повідомлялося, сьогодні деякі українські ЗМІ з посиланням на іспанське видання AS написали, що президент УЄФА М.ПЛАТІНІ висунув Україні та Польщі черговий ультиматум: або країни пришвидшують будівництво стадіонів, або про організацію Євро-2012 в цих країнах не може йти мови.

За даними іспанського видання, в жовтні М.ПЛАТІНІ має перевірити, наскільки господарки Євро впоралися із виконанням вимог.

Втім, на думку іспанських журналістів, якщо поляки більш-менш справляються із поставленим завданням, то Україна подарує справжнє диво, якщо добудує стадіони в Києві та Львові у встановлені УЄФА терміни.