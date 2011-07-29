Анонс на 1 серпня

* Прес-конференція на тему: «Чи вдасться уряду втримати ціни на хліб?». Учасники: почесний президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України, голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України Іван Томич і гендиректор об`єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко.

* Під головуванням заступника голови КМДА Руслана Крамаренка відбудеться нарада за участю голів районів, голів профільних управлінь, ГУ МВС і ДАІ в місті Києві щодо реалізації проекту магазинів крокової досяжності.

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