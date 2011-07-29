Курс НБУ на 01.08.11

Офіційний курс НБУ на 01.08.11100 USD США - 797.1200 (на 29 липня - 797.1200)100 EUR - 1136.6931 (на 29 липня - 1136.6931)10 RUR - 2.8798 (на 29 липня - 2.8891)Облікові курси банківських металів на 01.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-128635.24 (на 29 липня-128934.16)961XAG10Срібло-3158.99 (на 29 липня-3203.63)962XPT10Платина-142046.78 (на 29 липня-142684.48)964XPD10Паладій-65921.82 (на 29 липня-66160.96)

Офіційний курс НБУ на 01.08.11 100 USD США - 797.1200 (на 29 липня - 797.1200) 100 EUR - 1136.6931 (на 29 липня - 1136.6931) 10 RUR - 2.8798 (на 29 липня - 2.8891) Облікові курси банківських металів на 01.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 128635.24 (на 29 липня - 128934.16) 961 XAG 10 Срібло - 3158.99 (на 29 липня - 3203.63) 962 XPT 10 Платина - 142046.78 (на 29 липня - 142684.48) 964 XPD 10 Паладій - 65921.82 (на 29 липня - 66160.96)

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