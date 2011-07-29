Головне на 29 липня

Аварії на шахтах

Кількість жертв вибуху на шахті «Суходольська-Східна» збільшилася до 17 людей

До 17 осіб збільшилася кількість жертв вибуху на шахті «Суходольська-Східна» в Луганській області. Раніше повідомлялося про 16 загиблих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, станом на 13.00 стало відомо про загибель 17 гірників. Двох з опіками і травмами різних ступенів тяжкості госпіталізували. Доля ще дев`яти невідома.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 11 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Причина вибуху встановлюється.

На місці аварії працюють: робоча група, яку очолює міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО, і оперативна група Головного управління МНС в Луганській області.

У МНС координацію пошуково-рятувальних робіт здійснює оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, вибух на шахті «Суходольська-Східна» стався сьогодні вночі.

За фактом трагедії в шахті «Суходольська-Східна» прокуратурою Луганської області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.273 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах службовими особами, які зобов`язані їх дотримуватися, що спричинило загибель людей).

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Аварія на шахті в Макіївці: 4 гірники загинули, 4 постраждали, доля 7 невідома

У Макіївці Донецької області внаслідок сьогоднішнього обвалення копра на шахті ім. Бажанова (ДП «Макіїввугілля») 4 людей загинули, 4 – травмовані й доставлені до лікарні, доля 7 людей залишається невідомою.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, на шахті ім. Бажанова ще 538 гірників самостійно по резервних стволах вийшли на поверхню.

Наразі на місці аварії працюють 13 пожежно-рятувальних відділень ГУ МНС у Донецькій області й 3 відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Роботу шахти тимчасово припинено. Причина руйнування встановлюється, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці о 09.25 у місті Макіївці Донецької області на шахті ім. Бажанова сталося обвалення копра – надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки.

Баштовий копер висотою 68,7 метрів було побудовано в 1953 році. На місці аварії працює комісія Держгірпромнагляду.

Прокуратура Донецької області порушила справу за фактом обвалення копра на шахті ім. Бажанова за ч.2 ст. 272 КК України («Порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою»).

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Янукович: потрібно розробити програму захисту праці шахтарів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне розробити програму захисту праці шахтарів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив під час засідання Урядової комісії щодо розслідування причин вибуху на шахті «Суходільська-Східна».

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, таку програму повинні спільно розробити профільні органи влади, керівники та власники шахт. «Ми повинні спільно створити таку програму, яка передбачала б виконання стовідсотково всіх необхідних заходів із захисту праці гірників», - сказав Президент, звертаючись до учасників засідання.

«Я звертаю вашу увагу на важливість об’єктивності висновків щодо цієї трагедії. Найголовніше – це не повинно повторитися», – наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в м. Суходольську Краснодонського району на шахті «Суходольська-Східна» ПАТ «Краснодонвугілля» стався вибух. У аварійній ділянці шахти перебували 28 гірників. Станом на 13.00 17 гірників загинули, двоє госпіталізовані з опіками й травмами різного ступеня тяжкості. Доля дев’яти гірників невідома.

За фактом трагедії у шахті «Суходільськ-Східна» прокуратурою Луганської області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.273 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах службовими особами, які зобов’язані їх дотримувати, що спричинило загибель людей).

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Справа Тимошенко

Ющенка викликали до Печерського суду як свідка по справі Тимошенко

Колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА викликали до Печерського районного суду Києва як свідка по "газовій" справі екс-прем`єр-міністра, лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це у коментарі УНІАН повідомила його прес-секретар Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, 28 липня на адресу В. ЮЩЕНКА надійшло повідомлення Печерського районного суду Києва про необхідність взяти участь у судовому розгляді кримінальної справи, порушеної щодо Ю. ТИМОШЕНКО, 28.07.2011 р. в якості свідка.

У той же час І. ВАННИКОВА повідомила, що на сьогоднішній день В. ЮЩЕНКО перебуває у відпустці за межами України, тому він не зміг бути присутнім на цьому судовому засіданні.

«В. ЮЩЕНКО жодним чином не планує ухилятися від дачі свідчень у кримінальній справі, порушеній щодо Ю. ТИМОШЕНКО, і відразу ж після повернення з відпустки дасть вичерпні свідчення на законну вимогу суду», - сказала його прес-секретар.

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Дубина: РФ під час газових угод-2009 висунула умову про закупівлю 11 млрд. куб. м газу

Колишній голова НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА заявляє, що Росія як умову підписання газових контрактів 2009 року висунула Україні вимогу про необхідність закупівлі 11 млрд. кубометрів природного газу в якості погашення боргу компанії «РосУкрЕнерго» перед російським ВАТ «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ДУБИНА заявив сьогодні під час надання показів як свідок у кримінальній справі проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

«На той момент існував борг 2,8 млрд. доларів, і закупівля 11 млрд. куб. м газу – це було вимогою російської сторони для того, щоб був погашений цей борг. Мене здивувало, що після підписання цих угод російська сторона почала стверджувати, що це було нашою ініціативою», - сказав О.ДУБИНА.

У своїх показах екс-голова НАК «Нафтогаз» також зазначив, що сприймав компанію «РосУкрЕнерго» як компанію російського ВАТ «Газпром». Водночас він підтвердив, що неодноразово зустрічався з акціонерами цієї компанії з української сторони. «Я три рази зустрічався з ними в кабінеті Віктора Андрійовича (ЮЩЕНКА) і два рази – у БАЛОГИ (Віктор БАЛОГА на той час очолював Секретаріат Президента Віктора ЮЩЕНКА – УНІАН)», - уточнив він.

Крім того, О.ДУБИНА вважає, що саме під впливом тодішнього Президента України В.ЮЩЕНКА Україна втратила можливість закупівлі альтернативного природного газу в Узбекистані та Туркменістані. У зв’язку з цим О.ДУБИНА зазначив, що угода від 4 січня 2006 року між «РосУкрЕнерго», «Газпромом» та НАК «Нафтогаз України» не лише розірвала прив’язку формування ціни на газ до ставки його транзиту і встановила незмінний тариф транспортування газу територією України, але й позбавила можливості отримувати альтернативний азійський газ. «В цій угоді принаймні три зла», - вважає О.ДУБИНА. «Я вважаю, що підписання цієї угоди було політичним рішенням, яке приймав Віктор Андрійович. Нехай він розповість (про цю угоду – УНІАН)», - додав О.ДУБИНА.

Крім того, екс-голова НАК «Нафтогаз України» зазначив, що в умовах припинення транзиту російського газу до Європи єдиним можливим варіантом розв’язання цієї газової кризи було підписання угод між Росією й Україною, яке відбулося 19 січня 2009 року.

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Діденко: для відновлення транзиту газу до Європи у 2009 році було достатньо 2 контрактів

Колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО заявляє, що для відновлення транзиту газу до Європи у 2009 році було достатньо підписання 2 контрактів, але Росія наполягала на 5.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час допиту в Печерському райсуді Києва у справі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Щоб відкрити транзит газу до Європи, достатньо було двох контрактів», - сказав І.ДІДЕНКО. Зокрема, мова іде про контракти на транзит та на купівлю газу.

В той же час, за словами І.ДІДЕНКА, керівництво «Газпрому» висувало жорсткий зв’язок з підписанням ще трьох контрактів. Зокрема, це договір уступки права вимоги на 1,7 млрд. дол., що еквівалентно 11 млрд. кубометрів газу (мова йде про надання прав на 11 млрд. кубометрів газу та про погашення боргу «РосУкрЕнерго» перед «Газпромом»), а також контракти щодо умови купівлі-продажу газу з двох підземних сховищ.

Під час допиту І.ДІДЕНКО також повідомив, що фактично перша реальна спроба розв’язання «газового колапсу» відбулася 17 січня 2009 року, оскільки до цього часу це питання більше було в політичній, а не в економічній площині.

За його словами, той рівень представників «Газпрому», в переговорах з яким він брав участь, намагалися саботувати домовленості прем’єр-міністрів, аби відійти від прямих відносин між НАК «Нафтогазом» і «Газпромом».

Він підкреслив, що контракти на транзит та постачання газу були підписані 19 січня, а три контракти щодо права на уступки – 20 січня.

Відповідаючи на запитання прокурорів, що йому відомо про директиви на підписання газових угод, І.ДІДЕНКО повідомив, що тодішній голова НАК «Нафтогазу» Олег ДУБИНА зайняв таку позицію, що жоден документ не буде підписаний без відповідних директив.

І.ДІДЕНКО також додав, що вперше відповідні директиви побачив 19 січня 2009 року від тодішнього міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА.

Прокурори поставили уточнююче запитання, чи пам’ятає І.ДІДЕНКО суть розмови, яка велася довкола цих директив.

«Не заставляйте мене фантазувати, я вже сказав, що не пам’ятаю», - сказав він.

У свою чергу підсудна у цій справі екс-прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО не стала ставити запитання І.ДІДЕНКУ, але при цьому подякувала йому за роботу.

Допит І.ДІДЕНКА відбувався трохи більше півгодини, після чого він у супроводі конвою та під оплески присутніх депутатів вийшов із зали суду.

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Три свідки не бачать у директивах Тимошенко ознак рішення уряду

У Печерському райсуді Києва допитали ще трьох свідків, які не знайшли у газових директивах екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО ознак рішення уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у справі Ю.ТИМОШЕНКО були допитані співробітники Секретаріату Кабінету міністрів Олександр ЗЕНЮК та Олег КОВАЛЬ, а також колишній заступник міністра Кабінету міністрів Іван РАТУШНЯК (тепер пенсіонер).

Так, О.ЗЕНЮК взагалі відмовився коментувати директиви, підписані Ю.ТИМОШЕНКО для проведення переговорів між НАК «Нафтогаз України» та російським ВАТ «Газпром».

«Я не можу цей документ коментувати. Практика оформлення може бути дуже різною. Є директиви Кабінету міністрів, є вказівки прем’єр-міністра», - сказав він, почавши надання своїх показів з привітання Ю.ТИМОШЕНКО потиском руки.

Після завершення свого допиту він знову підійшов до Ю.ТИМОШЕНКО, потиснув їй руку та залишив залу судового засідання.

Після цього головуючий у справі суддя звернувся до Ю.ТИМОШЕНКО з питанням, чому вона встає перед свідками, на що екс-прем’єр відповіла: «Тому що свідків, на відміну від вас, я поважаю.

У свою чергу О.КОВАЛЬ повідомив суду, що директиви, підписані екс-прем’єром, не готувалися у тому підрозділі Секретаріату Кабінету міністрів, який за це відповідає. «Є певна система діловодства і технічні параметри підготовки, зокрема, абзаци, відступи… У цьому документі інші параметри», - зазначив він.

Наступний свідок – колишній заступник міністра Кабінету міністрів І.РАТУШНЯК – взагалі заявив, що вважає недоречним оцінювати дії колишнього прем’єр-міністра через призму кримінального переслідування. «Складу злочину у діях прем’єр-міністра я не бачу. Це не емоції. Я працював з усіма урядами незалежної України. Такого патріота України, борця за справедливість я не бачив. Так, як це робила Юлія ТИМОШЕНКО, я не знаю, чи буде ще хтось робити», - заявив він, не зважаючи на зауваження судді Р.КІРЄВВА утриматися від особистих оцінок.

На думку І.РАТУШНЯКА, директиви, підписані Ю.ТИМОШЕНКО, є індивідуальним розпорядчим актом керівника уряду.

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Фінанси

Зростання ВВП України в II кварталі становило 3,8%

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2011 року проти показника II кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 3,8%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України

Також зазначається, що зростання ВВП у II кварталі 2011 року проти I кварталу 2011 року з урахуванням сезонного чинника становило 0,5%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату України, зростання ВВП України в I кварталі 2011 року проти I кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 р.) становило 5,3%.

Згідно з повідомленням, зростання ВВП у I кварталі 2011 року проти IV кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, становило 2,9%.

Номінальний валовий внутрішній продукт України за підсумками I кварталу 2011 року становив 263,55 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Номінальний валовий внутрішній продукт України за підсумками 2010 року становив 1 трлн. 094,607 млрд. грн.

Зростання ВВП України в I кварталі 2010 року (у постійних цінах 2007 року) проти аналогічного періоду 2009 року становило 4,8% (номінальний ВВП за квартал – 219,428 млрд. грн.), у II кварталі – 5,5% (260,150 млрд. грн.), у III кварталі – 3,6% (304,709 млрд. грн.), у IV кварталі – 3,3% (310,320 млрд. грн.) і загалом за 2010 рік проти 2009 року – 4,2%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15,1%, порівняно з 2008 роком.

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Fitch змінило прогноз рейтингів Києва на «стабільний»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило з «негативного» на «стабільний» прогноз за довгостроковими рейтингами міста Києва, й підтвердило довгострокові рейтинги міста в іноземній та національній валюті на рівні «B-».

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Крім того, агентство підтвердило національний довгостроковий рейтинг Києва на рівні «BBB+(ukr)» і короткостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні «B». Ця рейтингова дія також поширюється на існуючі випуски боргових зобов`язань міста обсягом 250 млн. дол., 250 млн. дол. і 300 млн. дол.

«Стабільний» прогноз відображає зниження короткострокового ризику рефінансування у зв`язку з погашенням у липні 2011 р. облігацій, що являють собою участь у кредиті, на суму 200 млн. дол. і зважаючи на відновлення місцевої економіки. Рейтингове агентство очікує покращення бюджетних показників міста в 2011-2012 рр. із поступовим підвищенням маржі, що згладжуватиме короткострокову заборгованість.

Fitch зазначає, що позитивна рейтингова дія можлива в разі покращення показників виконання бюджету міста при операційній маржі більше 5% у 2011-2012 рр. і стримуванні прямого боргу на рівні менше 50% поточних доходів. І, навпаки, такі чинники, як вищий, ніж очікується, борг/прямий ризик або збільшення ризику рефінансування можуть зумовити негативну рейтингову дію.

Fitch прогнозує покращення показників виконання бюджету міста в 2011 р. із операційною маржею за повний рік близько 2-3%. Операційні доходи Києва підвищилися на 6,1% щодо попереднього року в 2010 р. після скорочення в 2009 р. Водночас на бюджет Києва продовжують чинити тиск негнучкі поточні трансферти й витрати на оплату праці, які становили 86,9% операційних витрат у 2010 р. Агентство зазначає, що статус міста як столиці України, підвищення інтеграції його адміністрації в рамках виконавчої влади держави й скорочення політичної невизначеності на загальнонаціональному рівні продовжать підтримувати рейтинги.

Також зазначається, що випуск містом Києвом облігацій, що являють собою участь в кредиті, на суму 300 млн. дол. в липні 2011 р. фактично зумовив скорочення короткострокового ризику рефінансування по погашених облігаціях, що являють собою участь у кредиті, на суму 200 млн. дол. Прямий ризик у міста підвищився до 9,6 млрд. грн. у липні 2011 р. порівняно з 8,8 млрд. грн. на кінець 2010 р. Випущені зовнішні облігації (тобто облігації, що являють собою ноти участі в кредиті) становили 67% від прямого ризику, який також включає внутрішні кредити й векселі. Fitch очікує, що до кінця 2011 р. прямий ризик міста Києва стабілізується на рівні близько 10 млрд. грн.

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ПЕК

На енергоблоці №2 ЧАЕС відмовило устаткування дозиметричного контролю

На зупиненому енергоблоці №2 Чорнобильської атомної електростанції у четвер, 21 липня, відмовило устаткування установки дозиметричного технологічного контролю.

Про це сьогодні на своєму офіційному сайті повідомила Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯР).

"21 липня о 07:00 на енергоблоці №2 виявлено аномальну подію (відхилення від нормального режиму експлуатації), спричинену відмовою устаткування установки дозиметричного і технологічного контролю типу 8004-01 "Система" № 79. Попередньо відхилення кваліфіковане - 003", - йдеться у повідомленні ДІЯР.

За даними регулятора, порушень меж або умов безпечної експлуатації АЕС не зафіксовано. Водночас, ДІЯР створила спеціальну комісію для розслідування інциденту.

За даними ДСП "Чорнобильська АЕС", станом на п`ятницю, 29 липня, радіаційний фон у районі адміністративно-побутового корпусу №1 становить, у середньому, 0,41 мкЗв/год., на майданчику перед оглядовим павільйоном об`єкту "Укриття" - близько 4,2 мкЗв/год., у локальній зоні об`єкту "Укриття" - до 40 мкЗв/год. Контрольовані параметри об`єкту "Укриття" знаходяться у межах, встановлених технологічним регламентом.

Довідка УНІАН. Енергоблок №2 ЧАЕС був виведений з експлуатації у 1993 році, після того, як у жовтні 1991 року на ньому сталася серйозна пожежа. На початок 2009 року реакторна установка блоку була повністю звільнена від палива, а сам блок переведений в стан «остаточний останов».

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Роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні за тиждень не змінилися

З 22 по 29 липня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти не змінилися.

Про це УНІАН повідомили у Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 22 по 29 липня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 - збереглися на рівні 9,44 грн/літр; бензин А-92 - збереглися на рівні 9,93 грн/літр; бензин А-95 - збереглися на рівні 10,24 грн/літр; дизельне паливо - збереглися на рівні 9,70 грн/літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

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Транспорт/Зв`язок

Коломойський купує датську авіакомпанію Cimber Sterling

Акціонери датської авіакомпанії Cimber Sterling сьогодні на загальних зборах схвалили збільшення капіталу компанії й купівлю акцій, емісія яких проводиться з метою збільшення капіталу, кіпрською компанією Mansvell.

Про це повідомляється на сайті авікомпанії.

Таким чином, Mansvell буде мажоритарним акціонером Sterling Cimber і володітиме до 70% акцій компанії. «Основним акціонером Mansvell є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, який також має інтереси в українській авіації через інтереси в таких компаніях, як «АероСвіт» і «Дніпроавіа», - зазначив у своєму виступі перед акціонерами голова датської авіакомпанії Вільгельм ХАН-ПЕТЕРСЕН.

Загальні збори затвердили збільшення капіталу на 110,5 млн. акцій, що відповідає загальній сумі інвестицій дещо більше 167 млн. датських крон (близько 31,67 млн. дол. США).

Як повідомляв УНІАН, раніше датська авіакомпанія Cimber Sterling уклала угоду з Mansvell Enterprises Ltd (Кіпр), згідно з якою кіпрська компанія викупить понад 110 млн. акцій Cimber Sterling, емісія яких буде проведена, за 165 млн. датських крон (близько 31,67 млн. дол. США). Цю угоду підписано з метою довгострокового зміцнення капітальної бази й стратегічних позицій на ринку Cimber Sterling.

Mansvell нещодавно придбала шведську регіональну авіакомпанію Skyways, що базується в Стокгольмі, і City Airline, що базується в Гетеборзі.

Як повідомлялося, ці придбання й зміцнення капітальної бази Cimber Sterling дозволять Mansvell створити провідну скандинавську регіональну авіакомпанію.

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Польща представила підсумки розслідування Смоленської катастрофи

Польська урядова комісія на чолі з міністром внутрішніх справ Єжи МІЛЛЕРОМ представила остаточні підсумки розслідування авіакатастрофи президентського ТУ-154 під Смоленськом у квітні 2010 року.

У доповіді немає слова "провина", оскільки комісія не повинна була називати відповідальних за те, що сталося, передає Бі-Бі-Сі.

Разом з тим польські експерти заявили, що польськими пілотами і російськими диспетчерами була допущена низка істотних помилок.

Екіпаж здійснював зниження нижче від мінімально допустимої висоти на великій швидкості у поганих метеоумовах, йдеться у доповіді.

Смоленський аеропорт не відповідав вимогам безпеки при посадці літака в умовах обмеженої видимості: зокрема, не горіли близько 30% сигнальних ламп, а дерева, що ростуть навколо, могли бути перешкодою для радіосигналів, заявив представник комісії Мачей ЛАСЕК.

Комісія визнала, що висота дерева, яке зачепив крилом літак, відповідала нормам. При цьому було відзначено, що вже після катастрофи дерева навколо аеропорту були вирубані.

Крім того, члени комісії заявили про порушення при підготовці льотчиків у 36-му полку, що відповідав за урядові рейси. Серед іншого, було заявлено про недостатню підготовку льотного складу.

На прес-конференції, наприклад, заявили, що пілоти не знали, що якщо в аеропорту немає радіомаякової системи інструментального заходу на посадку (а в Смоленську її не було), то команда автоматичного відходу на друге коло не спрацює.

У доповіді зазначається, що всі 88 пасажирів і вісім членів екіпажу загинули у момент удару літака об землю.

"Конфігурація літака у момент зіткнення із землею не давала пасажирам і екіпажу хоч якоїсь можливості вижити після події", – сказано в остаточному звіті.

У доповіді зазначається, що при запиті дипломатичного дозволу на політ двох літаків Ту-154М і Як-40 Польща, окрім стандартної інформації, запитала у МЗС Росії "актуальні схеми і процедури аеродрому "Смоленськ Північний", а також просила "направити російського штурмана перед вильотом з Варшави".

Наприкінці березня 2010 року Москва звернулася до Посольства Польщі з проханням підтвердити необхідність надання штурманів, проте у Варшаві вирішили від цієї заявки відмовитися.

У 36-у спецполку одержали дозволи на виконання польотів і посадку за день до вильоту, проте «актуальних схем і процедур аеропорту «Північний» в них не було.

Літак розбився при заході на посадку на аеродром "Північний" 10 квітня 2010 року. Всі 96 осіб, що були на борту, включаючи президента Польщі Леха Качиньського, загинули.

Бі-Бі-Сі нагадує, що оприлюднена раніше доповідь Міжнародного авіаційного комітету (МАК), в якій відповідальність за катастрофу покладається на екіпаж президентського авіалайнера, викликала жорстку критику з боку Варшави.

У звіті МАК від 12 січня 2011 року зазначається, що відповідальність за крах лайнера лежить на його екіпажі, що ухвалив рішення сідати в тумані.

Крім того, вважають у МАК, присутність у кабіні пілотів головнокомандуючого ВПС Польщі "аж до зіткнення літака із землею чинила психологічний тиск на ухвалення рішення командира про продовження зниження в умовах невиправданого ризику з домінантною метою виконання посадки будь що".

Про неналежний стан аеродрому "Північний" в доповіді МАК не йшлося.

Брат загиблого президента Ярослав КАЧИНЬСЬКИЙ назвав доповідь МАК "насмішкою над Польщею", а прем`єр-міністр країни Дональд ТУСК зазначив, що звіт неповний.

Керівництво Польщі вважає, що диспетчери російського аеропорту "Північний" частково винні у катастрофі, оскільки не вимагали від пілотів піти на інший аеродром.

Проте російська сторона неодноразово заявляла, що авіадиспетчери не мають права заборонити посадку літака глави іноземної держави.

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Завтра сильні дощі очікуються на заході, в Криму - до 38° тепла

В суботу, 30 липня, на заході України очікуються грозові дощі, місцями сильні (вночі на Закарпатті та в Карпатах - дуже сильні дощі).

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура в західних регіонах вночі 12-17°, вдень - 18-23°.

На решті території - мінлива хмарність, без опадів, лише вдень в Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, грози. Температура вночі - 14-19°, вдень - 25-30°; на півдні та сході вночі - 23°, на узбережжі Криму - до 25°, вдень - 31-36°, в Криму та Приазов`ї - до 38°.

Вітер в Україні переважно східній (на заході - північно-західний), 5-10 м/с, вночі в західних областях, а вдень на Правобережжі подекуди шквали 15-20 м/с, в окремих районах град.

У Київській області мінлива хмарність. Без опадів, лише ввечері короткочасний дощ, місцями гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 14-19°, вдень 25-30°.

У Києві без опадів, лише ввечері короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 16-18°, вдень - 27-29°.

29 липня температура води в Чорному морі - 24-26°, в Азовському морі - 27-29°; у Дніпрі біля Києва - 25°.

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УНІАН