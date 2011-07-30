31 липня в Україні оголошено Днем жалоби за загиблими шахтарями

У зв’язку з аваріями, що сталися 29 липня 2011 року на шахтах "Суходільська-Східна" м.Суходільськ Луганської області та ім.В.М.Бажанова ДП "Макіїввугілля" Донецької області і призвели до людських жертв, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив неділю, 31 липня 2011 року, Днем жалоби в Україні.

Про це УНІАН повідомили у пресс-службі Президента України.

Цього дня буде приспущено Державний прапор України на будинках та спорудах органів державної влади, державних підприємств, установ і організацій на території України, закордонних дипломатичних та інших установ України.

Органам державної влади та іншим установам рекомендовано обмежити проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

За даними на 7.00 суботи число жертв аварії у м. Суходільськ на шахті "Суходільська-Східна" зросла до 18 людей, 2 людини постраждали, доля 8 осіб залишається невідомою. Пошуки тривають.

Станом на 9.00 суботи кількість жертв аварії на шахті ім.Бажанова в Макіївці Донецької області зросла до 7. Тривають пошуки 4 гірників.

Причини аварій встановлюються. На місці подій працюють оперативні групи.