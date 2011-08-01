ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 1 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Уряд обговорить питання безпеки шахт» пише - Микола Азаров після трагедії на шахті "Суходольська-Східна" вирішив впритул зайнятися організацією безпеки праці на українських шахтах...

http://delo.ua/ukraine/pravitelstvo-obsudit-voprosy-161936/

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Також «Дело» в публікації «Черновецький переїхав з Грузії до Ізраїлю» пише - мер Києва Леонід Черновецький негласно прибув з Грузії до Ізраїлю. У попередні роки він нерідко приїздив до цієї країни на відпочинок ...

http://delo.ua/ukraine/chernoveckij-pereehal-iz-gruzii-161935/

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Видання «Комерсант-України» публікує матеріал «Україна потрапила в аварії», в якому пише - вчора в Україні було оголошено траур в пам'ять про 37 шахтарів, які загинули 29 липня. У ніч на п'ятницю на шахті "Суходольська-Східна" в Луганській області стався вибух, що забрав життя 26 шахтарів. Через кілька годин в Макіївці (Донецька область) над стволом шахти ім. Бажанова обрушився копер, в результаті чого загинули ще 11 людей. За попередніми висновками експертів, причиною інциденту на шахті "Суходольська-Східна" є вибух метано-повітряної суміші. Падіння копра в Макіївці фахівці поки пояснити не можуть...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1689305

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Також «Комерсант-України» публікує матеріал «Метро працюватиме на парникових газах», в якому пише - значну частину коштів, виручених від продажу парникових квот Японії, планується використовувати на модернізацію поїздів Київського метрополітену. Японські корпорації Mitsubishi і Itochu поставлять необхідні для цього системи, а Крюківський завод забезпечить їх установку. На підприємстві розраховують, що аналогічним чином будуть модернізовані поїзда метрополітенів і в інших містах країни. Втім, експерти вважають, що в України є і більш ефективні "зелені" проекти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1689284

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«Комерсант-України» публікує матеріал «Справа за мінімумом», в якому пише - в п'ятницю стала відома позиція третьої сторони в переговорах про соціальні стандарти на 2012 рік. Прогнозні розрахунки мінімальної зарплати Федерації роботодавців майже збіглися з оцінками Міністерства соцполітики - середньорічний ріст до 1050-1117 грн., що дозволить підприємствам реального сектора економіки виплачувати зарплати, а не накопичувати борги. У той же час профспілки продовжують наполягати на середньорічному збільшенні до понад 1,5 тис. грн, але готові піти на компроміс - при перевищенні прогнозів зростання економіки уряд повинен буде підвищити соцгарантії...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1689291

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«Економічні вісті» публікують матеріал «Трубу заповнюють грошима», в якому пишуть - держкомпанія «Укртрансгаз» цього року нарощує обсяги капітальних інвестицій, щоб підтримувати газотранспортну систему в належному технічному стані та підвищити ефективність послуг, що надаються з транспортування газу. А щоб виключити можливість звинувачень з боку «Газпрому» в незаконному відборі газу, на думку експертів, необхідні інвестиції в сучасні вимірювальні системи ...

http://finance.eizvestia.com/full/trubu-zapolnyayut-dengami

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Також «Економічні вісті» подають матеріал «Банки зіграли вроздріб», в якому пишуть - показники діяльності найбільших банків у першому півріччі не виправдали очікувань експертів. Українські банки з першої групи за класифікацією НБУ -17 банків із загальною часткою активів в системі в 65% - завершили перше півріччя занадто по-різному ...

http://finance.eizvestia.com/full/banki-sygrali-vraznoboj

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«Економічні вісті» у матеріалі «Інвестори дістали франк» пишуть - зацікавленість у швейцарському франку серед інвесторів на світових ринках не сильно відіб'ється на популярності даної валюти в Україні...

http://finance.eizvestia.com/full/investory-dostali-frank

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Газета «Сегодня» у публікації «Пенсійна реформа відкладається» пише - спікер Володимир Литвин вирішив не підписувати документ, поки не будуть розглянуті два законопроекти про його скасування...

http://www.segodnya.ua/news/14273088.html

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Також «Сегодня» у публікації «ДАІ вийде на дороги з «Візиром-2» пише - даішники з дня на день чекають масового повернення вимірювачів швидкості TruеCam, яких водії прозвали «годувальниками інспекторів». Три місяці тому «Візири-2» прибрали з доріг, після того як прокуратура виявила, що прилад не сертифікований, а значить на основі його показів не могли виписувати штрафи...

http://www.segodnya.ua/news/14273090.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Липень на фондових ринках виявився спекотним» пише - фондові ринки в серпні будуть піддані значним загрозам. Найгірші побоювання цілком можуть виправдатися. Однак можливо й те, що мудрість у американських політиків візьме верх над азартом передвиборної гонки, і питання держборгу США отримає позитивну відповідь...

http://economics.unian.net/rus/detail/97191

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» в публікації «Держава не підтримує виробників зерна» пише - в Росії ціни на зерно знизилися до критичної позначки, а державних інтервенцій доведеться, мабуть, чекати до вересня...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1329956/chetyre_toschih_goda

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Також «Відомості» в публікації «Регулярні рейси довірять тільки авіаперевізникам з 20 однотипними літаками» пишуть - Росавіація відгукнулася на банкрутство маловідомої авіакомпанії «Континент» пропозицією посилити правила допуску на авіаринок...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1329953/barer_ot_bankrotstva

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Видання «Известия» в публікації ««Его превосходительству господину премьер-министру» пише - Білорусія звернулася до Володимира Путіна з проханням збільшити постачання нафти по трубопроводу...

http://www.izvestia.ru/news/496042

(УНІАН)