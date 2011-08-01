У Харкові горів торговий центр «Барабашово». Вогнем була охоплена площа в 720 кв.м

У Харкові горів найбільший у Східній Україні торговий центр «Барабашово».

Як повідомили УНІАН в Головному управління МНС України в Харківській області, пожежа виникла 30 липня близько 15.40.

Вогнем був охоплений торговий павільйон площею 720 квадратних метрів. У гасінні пожежі взяли участь десять відділень на автоцистернах та чотири відділення спеціальної техніки. Займання ліквідували протягом трьох годин.

Під час пожежі торгівельний центр не працював, жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.