У Харкові горів торговий центр «Барабашово». Вогнем була охоплена площа в 720 кв.м
12:11, 01 серпня 2011Різне
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У Харкові горів найбільший у Східній Україні торговий центр «Барабашово».
Як повідомили УНІАН в Головному управління МНС України в Харківській області, пожежа виникла 30 липня близько 15.40.
Вогнем був охоплений торговий павільйон площею 720 квадратних метрів. У гасінні пожежі взяли участь десять відділень на автоцистернах та чотири відділення спеціальної техніки. Займання ліквідували протягом трьох годин.
Під час пожежі торгівельний центр не працював, жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
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