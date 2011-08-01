Проти начальника Одеського порту порушено третю кримінальну справу

Стосовно начальника Одеського морського торгового порту Миколи ПАВЛЮКА прокуратура Криму порушила третю кримінальну справу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Одесі його адвокат Сергій ЄМЕЦЬ.

За словами С.Ємця, «третю кримінальну справу порушено за ознаками тієї ж статті 364 Кримінального кодексу, що і дві попередні - за перевищення службових повноважень. При цьому прокуратура посилається на акт перевірки КРУ господарської діяльності порту за 2005 рік». Зважаючи на це, сказав адвокат, навіть якщо Центральний райсуд Сімферополя обере завтра запобіжним заходом у другій справі стосовно М.ПАВЛЮКА підписку про невиїзд, то за матеріалами третьої справи його можуть знову доставити до ізолятора тимчасового тримання.

С.ЄМЕЦЬ зазначив, що «з акту ревізії зовсім не виходить, що М.ПАВЛЮК щось вкрав для себе. Це версія КРУ про нібито завдану шкоду державі. До речі, юридичний департамент Одеського порту вже звернувся з позовною заявою до Окружного адміністративного суду Одеської області з проханням визнати недійсними акти перевірки КРУ за 2005 рік».

Проте, на думку адвоката, «судове слідство може тривати близько місяця, а поки що в повітрі витає вказівка, щоб ПАВЛЮК сидів».

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Центральний райсуд Сімферополя продовжив до вівторка, 2 серпня, строк затримання під вартою начальника Одеського порту М.ПАВЛЮКА, якого 27 липня було затримано в Одесі за підозрою у зловживанні службовим становищем і потім поміщено до ізолятора тимчасового тримання в Криму.

«Прокуратура наполягала на арешті керівника ОМТП, але суд лише продовжив термін затримання», - повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

Другу кримінальну справу порушено стосовно М.ПАВЛЮКА за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем, що привело до тяжких наслідків) на початку минулого тижня. За версією слідства, шкода, завдана М.ПАВЛЮКОМ державі, оцінюється в 700 тис. грн.

Вперше прокуратура Криму затримала М.ПАВЛЮКА 22 липня за підозрою у незаконній розтраті більш як 170 тис. грн. на користь комерційної структури на ремонт готелю «Одеса» і доставила до сімферопольського ізолятора. Кримінальну справу порушила прокуратура Одеси, а Генеральна прокуратура України доручила розслідування наглядовому відомству Криму.

Кримська прокуратура перекваліфіковувала справу і порушила її за ч.2. ст. 364 КК безпосередньо стосовно начальника порту.

Суд у Сімферополі 25 липня відпустив М.ПАВЛЮКА з ізолятора під заставу в 180 тис. грн., після чого 71-річний керівник порту потрапив до одеського 411-го госпіталю, з якого його бійці спецпідрозділу «Сокіл» вночі знову доставили до ІТТ МВС Криму.