Головне на 1 серпня

Фінанси

Профіцит платіжного балансу України зменшився в 2,5 раза

Профіцит платіжного балансу України в січні-червні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, зменшився в 2,5 раза – до 1,788 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема негативне сальдо платіжного балансу в червні 2011 р. становило 0,376 млрд. дол. Порівняно з позитивним сальдо в 2,816 млрд. дол. за червень 2010 року.

У червні дефіцит поточного рахунку скоротився до 188 млн. дол. США (у травні - 790 млн. дол. США), що, за даними НБУ, було обумовлено перш за все зниженням дефіциту зовнішньої торгівлі товарами та виплатами за доходами. За перші 6 місяців року дефіцит поточного рахунку зріс до 2,522 млрд. дол. США, тоді як минулого року за цей період він був із профіцитом (552 млн. дол. США).

Продовжується зростання кумулятивного дефіциту поточного рахунку за останні 12 місяців, який у червні становив 6 млрд. дол. США (4,0% від ВВП).

Дефіцит товарного балансу скоротився до 462 млн. дол. США (порівняно з 983 млн. дол. США в травні) перш за все внаслідок відновлення експорту зернових і скорочення неенергетичного імпорту (на 6,7% із урахуванням сезонного чинника).

У червні сальдо рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій було негативним (188 млн. дол. США), що стало результатом скорочення зовнішньої заборгованості приватним сектором і високих обсягів приросту готівкової валюти поза банками. Частково це було компенсовано розміщенням урядом ОВДП.

Загалом за перше півріччя 2011 року профіцит рахунку капіталу й фінансових операцій платіжного балансу становив 4,3 млрд. дол. США (За 6 місяців 2010 року — 3,9 млрд. дол. США).

Як зазначають у Нацбанку, профіцит був сформований за рахунок припливу боргового капіталу в державний і квазідержавний сектори, надходження коштів на приватизацію й формування позитивного сальдо по статті «Торгові кредити» (2,6 млрд. дол. США в I кварталі).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у червні був нижчий, ніж у попередні місяці, - 427 млн. дол. США. Це було обумовлено частковим погашенням кредитів прямого інвестора (443 млн. дол. США), отриманих раніше. З початку року чистий приплив прямих іноземних інвестицій становив 3 млрд. дол. США (із них у реальний сектор - 75%), тоді як за 6 місяців минулого року — 2,1 млрд. дол. США (з них у банківський сектор — 42%).

Сальдо операцій за кредитами і облігаціями в червні 2011 року було позитивним (1,1 млрд. дол. США), що було забезпечено розміщенням урядом ОВДП на 1,25 млрд. дол. США.

Банківський сектор продовжує скорочувати свою зовнішню заборгованість: чисті виплати становили 145 млн. дол. США (з початку року — 1,7 млрд. дол. США, rollover — 70%).

Виплати реального сектора за довгостроковими інструментами також перевищили обсяги залучень - на 199 млн. дол. США. З початку року чисті залучення реального сектора становили 440 млн. дол. США (rollover - 119%), що було обумовлено значними обсягами кредитів від прямого інвестора й розміщенням єврооблігацій для фінансування проектів Євро-2012.

Приріст обсягів готівкової валюти поза банками зріс у червні до 1 млрд. дол. США. «Частково це може бути пояснено поширенням спекуляцій у пресі про нестабільність гривні на тлі негативних новин із США і єврозони», - зазначає Нацбанк.

За 6 місяців поточного року приріст готівкової валюти поза банками становив 5,1 млрд. дол. США, а в першому півріччі 2010 року - лише 104 млн. дол. США.

Довідка УНІАН. Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,096 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. у 2009 році.

***

Янукович ветував закон про заборону валютного споживчого кредитування

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон №3672–VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання правових відносин між кредиторами і споживачами фінансових послуг».

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2011 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання правових відносин між кредиторами і споживачами фінансових послуг». Він, зокрема, забороняє видачу та отримання споживчих кредитів в іноземній валюті на території України.

Законом вдосконалена процедура банкрутства шляхом усунення недоліків і невизначеності, що містяться в законі про банкрутство.

Зокрема, посилено гарантії захисту прав та інтересів кредиторів боржника в процедурі відновлення його платоспроможності або визнання банкрутом і створення рівних та справедливих умов задоволення вимог усіх категорій кредиторів.

Законодавчо закріплено вимогу про необхідність повідомлення арбітражним керівником комітету кредиторів про час, місце і умови продажу заставного майна (шляхом надсилання рекомендаційного листа з повідомленням про вручення).

Законом встановлюється, що споживач не зобов`язаний платити кредитодателю додаткові комісії разом із зазначеними в чинному законодавстві будь-якими зборами, відсотками або іншими вартісними елементами кредиту, які не були зазначені в договорі.

Встановлюється, що кредитодатель не має права встановлювати в договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі й т.п. за дії, які не є послугою і не визначені чинним законодавством.

Кредитодатель не має права відмовити споживачеві в прийомі платежу при достроковому поверненні споживчого кредиту, а також не має права встановлювати споживачеві будь-яку плату при достроковому поверненні споживчого кредиту.

***

НБУ вивів куратора з «Кредитпромбанку», в «Фінанси і Кредит» куратор продовжує роботу

Національний банк України знову перейшов на загальний режим здійснення контролю щодо «Кредитпромбанку», при цьому в банку «Фінанси і Кредит» продовжує працювати представник регулятора.

Про це УНІАН повідомило джерело, близьке до НБУ.

««Кредитпромбанком» достроково погашено значну суму кредиту рефінансування, переглянуто графік повернення в частині скорочення термінів погашення кредиту. У зв`язку з цим регулятор продовжує спостерігати за цим банком у загальному режимі контролю, - повідомило джерело. - Що ж до банку «Фінанси і Кредит», то там продовжує працювати представник регулятора, здійснюючи щоденний контроль за діяльністю банку».

Також, за інформацією джерела, на сьогоднішній день в банку «Фінанси і Кредит» проводиться планова перевірка регулятором виконання банком умов договорів рефінансування і якості застав.

Як повідомлялося у ЗМІ, НБУ призначив своїх кураторів у банк «Фінанси і Кредит» і «Кредитпромбанк».

Робота кураторів НБУ регламентована постановою центрального банку №38 від 30 січня 2009 року: куратори призначаються в банк на строк до одного року для щоденного контролю за його діяльністю і усунення допущених порушень.

Довідка УНІАН. ПАТ «Кредитпромбанк» створене в 1997 році й на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року становили 14,993 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 11,326 млрд. грн., зобов`язання - 13,138 млрд. грн., статутний капітал - 1,838 млрд. грн., власний капітал - 1,856 млрд. грн.

«Кредитпромбанк» у січні-червні 2011 року скоротив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року в 11 разів – до 1,345 млн. грн.

Основними акціонерами банку, станом на 1 квітня 2011 року, були компанія Homertron Trading Limited (Ірландія) – 24,974%; громадянин Греції Константінос ПАПУНІДІС, пряма участь – 4,915%, опосередкована – 70,0799%, компанія Fintest Holding Limited (Кіпр) безпосередньо володіє 45,1089% акцій.

Банк «Фінанси і Кредит» засновано в 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року становили 24,41 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 19,648 млрд. грн., зобов`язання - 22,55 млрд. грн., статутний капітал - 2 млрд. грн., власний капітал зріс - 1,86 млрд. грн.

Банк «Фінанси і Кредит» у I півріччі одержав чистий прибуток 2,8 млн. грн. порівняно зі збитком 54,3 млн. грн. роком раніше.

Основними акціонерами банку, станом на 1 липня 2011 року, є АТ «F&C Realty» – 47,06%, ТОВ «Асканія» – 48,88%.

У ЗМІ банк називають підконтрольним народному депутату Костянтину ЖЕВАГО.

***

Угоди щодо підняття стелі держборгу США досягнуто - Обама

Президент США Барак Обама оголосив, що його адміністрація змогла домовитися з партіями конгресу про підняття стелі госдолгу, повідомляє у понеділок РІА "Новости" з посиланням на агентство Associated Press. За словами президента, проект закону повинен бути прийнятий "в найближчий день".

"Лідери обох партій представлять в обох палатах цю угоду своїм однопартійцям завтра. Щоб ця угода була схвалена, ми повинні одержати підтримку демократів і республіканців і в палаті представників, і в сенаті", - приводить агентство Reuters слова глави демократичної більшості сенату Гарі Ріда.

Рід відзначив, що план щодо підняття стелі боргу буде представлений обом партіям у понеділок.

США подолали 16 травня чергову стелю державного боргу, визначену конгресом минулого року в 14,3 трильйона доларів. Дефолт може відбутися вже після 2 серпня, якщо конгрес не проголосує за підвищення рівня стелі. Білий дім пропонує підвищити верхню межу на 2,4 трильйона доларів. За підсумками 2011 фінансового року бюджетний дефіцит США, згідно з прогнозом, складе близько 1,5 трильйона доларів.

***

МВС завершило слідство у справі про закупівлю реанімобілів

Головне слідче управління МВС завершило досудове слідство у кримінальній справі про заволодіння державними коштами при закупівлі у 2009 році реанімобілів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв`язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Справа була порушена в червні 2010 року за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом допущення зловживань співзасновниками одного з ТОВ, а також шляхом зловживання своїм службовим становищем кількох посадових осіб МНС України під час проведення у 2009 році тендеру із закупівлі 27 санітарних автомобілів.

На сьогоднішній день обвинуваченим, якы в складі організованої групи заволоділи коштами державного бюджету в сумі понад 33 млн. грн., оголошено про закінчення досудового слідства, і їм надані для ознайомлення матеріали кримінальної справи.

***

ПЕК

Президент повернув депутатам закон, що дозволяє купувати нафту без тендерів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повернув для повторного розгляду Верховною Радою зі своїми пропозиціями закон №3684–VI «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо нафти і нафтопродуктів».

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента.

У повідомленні зазначається, що право вето Президент застосував відповідно до частини другої статті 94 Конституції України.

Нагадаємо, цим документом передбачався дозвіл юридичним особам або їх об`єднанням, що займаються господарсько-комерційною діяльністю, купувати за державні кошти без тендерів нафту, нафтопродукти для подальшого перепродажу або переробки.

Законом було передбачено, що без тендерів також можна буде здійснювати закупівлю послуг з переробки, виробництва, транспортування, вантажних перевезень, зберігання, зливу/наливання, інспекції кількості та якості, митно-брокерських послуг, інформаційно-аналітичних, фінансових і послуг страхування.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон 8 липня.

***

МНС і Мінвуглепром проведуть спільну перевірку надшахтних споруд

Міністерство надзвичайних ситуацій і Міністерство енергетики та вугільної промисловості до 1 жовтня 2011 року здійснить спільну перевірку стану шахтних баштових копрів і стаціонарних підйомних установок на українських шахтах.

Спільний наказ підписали міністри цих відомств Віктор БАЛОГА та Юрій БОЙКО, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

Мета перевірки - визначити можливість подальшої експлуатації і відповідність цих споруд проектним рішенням.

Згідно з документом, проведення відповідної перевірки покладено на директора Департаменту вугільної промисловості Міненергетики та вугільної промисловості, Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України та Державну інспекцію техногенної безпеки України.

Як відзначили в МНС, таке рішення урядовці ухвалили для попередження аварій, пов`язаних з обваленням баштового копра скіпового ствола. Подібна катастрофа 29 липня на шахті імені Бажанова в Макіївці Донецької області призвела до загибелі 11 гірників і травмування 4.

***

«Нафтогаз» продасть «Дельта банку» ОВДП на 5 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз України» 26 липня підписала договір про продаж ПАТ «Дельта банк» облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 5 млрд. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, продажу підлягають ОВДП з кодом UA4000115190, UA4000115208, UA4000115216, UA4000115224 (номінал облігації за кожним випуском - 1 тис. грн., кількість облігацій кожного випуску - 1,25 млн. шт).

Запропонована ціна зворотного викупу «Нафтогазом України» облігацій становить 5 млрд. 206,013 млн. грн. (без ПДВ) (раніше в повідомленні про проведення держзакупівлі значилася сума 5 млрд. 207,400 млн. грн.)

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

***

Справа Тимошенко

Газові контракти були підписані під тиском РФ через борги ЄЕСУ - Єхануров

Екс-міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що газові контракти з Росією в 2009 році були підписані під тиском через борги корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ) перед Міністерством оборони Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час допиту на засіданні Печерського райсуду Києва з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році.

«Такі умови можна підписати, коли є залежність», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, свого часу він зустрічався з генералом російської армії ОЛІЙНИКОМ, який був засуджений до трьох років позбавлення волі і який просив, щоб борги компанії ЄЕСУ (Ю. ТИМОШЕНКО в 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ - УНІАН) взяв на себе уряд України.

«Я знав про таку справу, але я заявив, що це неможливо», - сказав він.

Ю.ЄХАНУРОВ також повідомив, що 19 січня 2009 року відбулося засідання уряду, на якому перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ пропонував затвердити директиви на проведення газових переговорів. Зокрема, за його словами, обговорювалася ціна в розмірі 450 дол. за тисячу кубометрів газу.

«Я зрозумів, що українська сторона нічого не виграє, а здає свої позиції», - сказав він.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що під час засідання Кабміну висловив свою позицію, а пізніше взагалі пішов з цього засідання.

За словами екс-міністра оборони, пізніше йому стало відомо, що О.ТУРЧИНОВ взагалі не ставив директиви на голосування, оскільки багато членів Кабміну висловлювалися проти підписання угод на передбачених в директивах умовах.

У свою чергу, захисник Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ наполіг, щоб Ю.ЄХАНУРОВ відповів на питання, чи є його стосунки з екс-прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО неприязними.

«Ніякої емоційної складової немає», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

У той же час Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що своїми питаннями до Ю.ЄХАНУРОВУ хоче довести, що він все-таки неприязно до неї ставиться. Зокрема, вона запитала, чи бачив Ю.ЄХАНУРОВ рішення суду і підстави, на яких був засуджений генерал російської армії ОЛІЙНИК.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що такого рішення не бачив, однак знає про суть звинувачень через ЗМІ.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що російський генерал засуджений за маніпуляції з облігаціями, і до ЄЕСУ його справа не має ніякого відношення.

На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, всі свідчення Ю.ЄХАНУРОВА, так само як і його заяви щодо начебто боргів ЄЕСУ перед Міноборони Росії, свідчать про його неприязне ставлення до неї.

«Враховуючи наші неприязні в лапках відносини, я відповідаю дуже толерантно на Ваші запитання. Я намагаюся не підніматися до вашого високого рівня спілкування», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ у відповідь на репліку Ю.ТИМОШЕНКО.

***

У судовому засіданні у справі Тимошенко оголошено перерву до 4 серпня

У засіданні Печерського районного суду Києва, який розглядає справу за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових угод з Росією у 2009 році, оголошено перерву до 10.00 4 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголошено для надання новому захиснику Ю.ТИМОШЕНКО Юрію СУХОВУ часу на ознайомлення з матеріалами справи.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.СУХОВ просили суд надати два місяці на ознайомлення зі справою.

Під час розгляду клопотання Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що її сторона наполягатиме, щоб на засіданні суду були продемонстровані відеозаписи допитів свідків. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, загалом існує 147 годин таких записів.

Перед розглядом клопотання суд допитав третього за сьогодні свідка у справі - екс-міністра освіти та науки Івана ВАКАРЧУКА. В основному І.ВАКАРЧУК стверджував, що не пам’ятає багатьох фактів, які стосуються цієї справи.

***

Тимошенко: Єхануров залишається лобістом інтересів «РосУкрЕнерго»

Колишній прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО має намір просити Печерський районний суд Києва не брати до уваги свідчення екс-міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА у справі щодо газових контрактів з Росією, підписаних 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після засідання суду, на якому Ю.ЄХАНУРОВ надавав свідчення понад 5 годин.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЄХАНУРОВ залишається лобістом інтересів компанії-посередника «РосУкрЕнерго» на газовому ринку України.

«Він був і залишається лобістом корупційної структури «РосУкрЕнерго». Він на 100% їх обсяги поставок газу в Україну вводив, він їх увесь цей час захищає», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЄХАНУРОВ є необ’єктивним свідком, а свідком, який стоїть на захисті корупційних інтересів.

«Тому ми будемо заявляти протест, що його покази у справі не можуть бути взяті до уваги, тому що він є упередженим і він є мотивованим», - додала вона.

***

Агро

В Україні намолочено 30 млн. тонн зерна

В Україні, станом на 1 серпня поточного року, ранні зернові і зернобобові культури обмолочені на площі 10,1 млн. га (88% від прогнозу), намолочено 30 млн. тонн зерна при врожайності 29,9 ц/га (у 2010 р. - 24,6 ц/га).

Такі дані УНІАН повідомили у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Зазначається, що короткочасні дощі, які проходять у центральних і північно-західних регіонах, уповільнили темпи збиральних робіт - добовий обмолот скоротився до 100-150 тис. га.

Пшениця (озима і ярова) обмолочена на площі близько 6,1 млн. га (90% від прогнозу), намолочено 20,5 млн. тонн зерна при врожайності 33,6 ц/га (у 2010 р. - 28 ц/га). Ячмінь (озимий і яровий) обмолочений на площі 3,4 млн. га (90%), намолочено 8,5 млн. тонн зерна при врожайності 25 ц/га (у 2010 р. - 21 ц/га). Горох обмолочений на 250 тис. га (93%), намолочено 377 тис. тонн зерна, врожайність 15,1 ц/га (у 2010 р. - 17,2 ц/га). Жито зібране на 207 тис. га (73%), намолочено 441 тис. тонн зерна при врожайності 21,3 ц/га (у 2010 р. - 17,6 ц/га).

Ріпак (озимий і яровий) обмолочений на площі 759 тис. га (88%), намолочено 1,3 млн. тонн зерна при врожайності 16,6 ц/га (у 2010 р. - 16,6 ц/га).

У міністерстві повідомляють, що дощова погода під час збирання призводить до зниження якісних показників зерна. Співвідношення продовольчої пшениці до фуражної становить у середньому 60% до 40%.

Зазначається, що на 29 липня 2011 р. сільгосптоваровиробники придбали 50,5 тис. тонн дизпального (95% від потреби на збиральну кампанію) і 129,6 тис. тонн бензину (95%). У жнивах поточного року задіяно 53,5 тис. зернозбиральних комбайнів. Крім того, додатково залучено майже 6 тис. одиниць зернозбиральних комбайнів у складі механізованих збиральних загонів.

Нагадаємо, в Україні до збору підлягає 12,3 млн. га ранніх зернових і зернобобових культур і ріпаку.

Мінагропрод прогнозує виробництво зернових і зернобобових культур у поточному році на рівні 47,4 млн. тонн (на 8,1 млн. тонн ніж торік).

***

Мінагропрод прогнозує посів озимих зернових на рівні минулого року - 8,2 млн. га

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує посів озимих зернових культур на площі 8,2 млн. га.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства.

«Проводиться підготовка до посіву озимих культур урожаю 2012 року, які прогнозується розмістити на площі 9,2 млн. га, зокрема: озимі зернові культури – 8,2 млн. га і озимий ріпак - 1 млн. га, що практично на рівні минулого року», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що підготовка грунту проведена на площі 3,3 млн. га (36% від прогнозу).

Очікувана забезпеченість насінням становить 1,8 млн. тонн, або 101% від потреби.

Також сільгосптоваровиробники продовжують закупівлю мінеральних добрив для внесення під урожай наступного року. На 28 липня, з урахуванням перехідних залишків, у наявності є майже 134,5 тис. тонн живильних речовин міндобрив, що становить 28% від заявки (474 тис. тонн).

***

Транспорт/Зв`язок

Рейси «АероСвіту» затримуються - у пілотів акція протесту

Близько 5% рейсів авіакомпанії «АероСвіт» сьогодні затримуються через акцію протесту пілотів літаків Боїнг-737.

Про це повідомив УНІАН помічник генерального директора «Аеросвіту» зі зв`язків з громадськістю Сергій КУЦИЙ, коментуючи інформацію, що з`явилася про затримки рейсів авіакомпанії.

За його словами, це акція протесту, не страйк, оскільки пілоти виходять на роботу, проте «відмовляються виконувати рейси, мотивуючи це морально-психологічним станом, що не дозволяє здійснювати польоти, у зв`язку з тим, що не був виконаний ряд виплат пілотам». Як зазначив він, постраждали як внутрішні, так і міжнародні рейси. «Є затримки рейсів в Москву, Афіни, Дюссельдорф, Габмург, Одесу, Сімферополь», - зазначив С. КУЦИЙ. За його словами, проте, зараз затримуються тільки рейси на виліт з «Борисполя», з ініціативною групою пілотів досягнута домовленість, що рейси на прибуття до «Борисполя» будуть виконуватися.

За словами С. КУЦОГО, основні вимоги пілотів - індексація виплат, початок оплати праці за новим Положенням, яке передбачає збільшення виплат на 18%. Як зазначив він, в даний час адміністрація компанії відпрацьовує з ініціативною групою пілотів ситуацію, готуються документи для підписання, ведеться робота з банками для здійснення виплат. Сума необхідних виплат не називається.

***

"АероСвіт" заявляє, що виконав усі затримані рейси до "Борисполя" з-за кордону

"АероСвіт" виконав усі раніше затримані рейси до "Борисполя" із зарубіжних аеропортів, а також відправив більшість рейсів із базового київського аеропорту.

Як повідомляє УНІАН прес-служба авіакомпанії, станом на 16.30 понеділка, 1 серпня, вже відправлено раніше затримані авіарейси компанії "АероСвіт" із Києва до Тбілісі, Гамбурга, Москви (Внуково), Афін, а також рейс Одеса-Стамбул, ряд внутрішніх авіарейсів (до Донецька, Одеси). Готується до вильоту решта рейсів, зокрема до Дюссельдорфа, Калінінграда й Сімферополя.

Як зазначається в повідомленні, практично всі літаки, що не вилетіли вчасно із зарубіжних аеропортів у першій половині дня в понеділок, повернулися до "Борисполя" до 14.00–15.00.

Нагадаємо, сьогодні були скасовані й затримані ряд авіарейсів "АероСвіту" через проведення акції протесту пілотами літаків Boeing 737.

Профспілка "Ліга Лінійних пілотів" виступила з вимогою індексації виплат, здійснених адміністрацією авіакомпанії в період соціально-економічної кризи 2008-2009 рр., а також включення в договір нового положення про оплату пілотів Boeing 737, яке передбачає підвищення рівня оплати праці приблизно на 18%.

***

Завтра в більшості регіонів України пройдуть дощі, вдень до 25° тепла

Завтра в більшості регіонів України пройдуть дощі, в окремих районах град та шквали.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 2 серпня буде мінлива хмарність. Вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім Криму, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областей, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний (на півдні та сході південно-західний), 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°; у південній та східній частинах вночі 16-21°, вдень 27-32°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози (вночі місцями). Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°.

У столиці мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози (вночі місцями). Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 22-24°.

1 серпня температура води в Чорному морі 23-26°, в Азовському морі 25-29°, в Дніпрі біля Києва 24°.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН