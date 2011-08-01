Курс НБУ на 02.08.11

Офіційний курс НБУ на 02.08.11100 USD США - 797.1200 (на 1 серпня - 797.1200)100 EUR - 1149.0485 (на 1 серпня - 1136.6931)10 RUR - 2.8965 (на 1 серпня - 2.8798)Облікові курси банківських металів на 02.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-128615.31 (на 1 серпня-128635.24)961XAG10Срібло-3133.48 (на 1 серпня-3158.99)962XPT10Платина-143162.75 (на 1 серпня-142046.78)964XPD10Паладій-66958.08 (на 1 серпня-65921.82)

Офіційний курс НБУ на 02.08.11 100 USD США - 797.1200 (на 1 серпня - 797.1200) 100 EUR - 1149.0485 (на 1 серпня - 1136.6931) 10 RUR - 2.8965 (на 1 серпня - 2.8798) Облікові курси банківських металів на 02.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 128615.31 (на 1 серпня - 128635.24) 961 XAG 10 Срібло - 3133.48 (на 1 серпня - 3158.99) 962 XPT 10 Платина - 143162.75 (на 1 серпня - 142046.78) 964 XPD 10 Паладій - 66958.08 (на 1 серпня - 65921.82)

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