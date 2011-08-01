Анонс на 2 серпня

* Прем`єр-міністр Микола Азаров здійснить робочу поїздку до Вінницької області. Під час перебування у Вінницькій області голова уряду проведе низку зустрічей з керівництвом регіону, під час яких, зокрема, обговорюватимуться питання збору та зберігання врожаю. Крім того, М.Азаров перевірить стан посівів цукрового буряка та підготовку до збирання врожаю та ознайомиться з будівництвом овоче- і фруктосховищ у Вінниці.

* Віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков відвідає Харків з робочою поїздкою. Віце-прем`єр-міністр відвідає харківські об`єкти Євро-2012. Також Б.Колесніков проінспектує дороги, які реконструюються в рамках підготовки регіону до Євро-2012.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Презентація законопроекту «Про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом». Організатор - Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Учасники: Леонід Рисухін, голова Правління фонду, Андрій Пінчук, народний депутат України від Партії регіонів. Буде презентовано проект Закону України «Про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом», який визначає правові, організаційні та економічні особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом, регулювання відповідних правовідносин.

* Прес-конференція голови Київської облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка за підсумками діяльності Київської ОДА у 2011 році.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Підсумки ІІ Всеукраїнського конкурсу "Банк, якому довіряють`2011". В рамках заходу відбудеться також презентація спеціального призу пам`яті Вадима Гетьмана «Банкір, якому довіряють`2011». Учасники: Олег Капралов, шеф-редактор журналу «Банкір», організатор конкурсу; Віктор Кравець, директор Генерального департаменту регулювання платіжних систем і розрахунків НБУ; Людмила Патрікац, головний редактор журналу «Вісник НБУ»; Дмитро Гриджук, голова Правління банку «Хрещатик»; Анатолій Дроб’язко, голова Правління банку «Таврика»; Стас Кадочников, Тетяна Зайцева, члени Національної спілки художників України, автори спеціального призу пам`яті Вадима Гетьмана.

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