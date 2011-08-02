Адвокат затриманого Волги “поводився неадекватно” в ізоляторі - СБУ

В СБУ заявляють, що адвокат затриманого екс-голови Держфінпослуг Василя ВОЛГИ Олег КОРОЛЬ влаштував «цирк» у відділі забезпечення досудового слідства.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Служби безпеки України, переданому УНІАН.

В ньому зазначається, що 29 липня за дозволом слідчого Генеральної прокуратури для проведення побачення із затриманим В.ВОЛГОЮ адвокату О.КОРОЛЮ було надано приміщення слідчого кабінету відділу забезпечення досудового слідства СБУ (ВЗДС) і зустріч “тривала безперервно з 10.45 до 19.45”.

“Під час обіду та вечері підозрюваний та його адвокат, всупереч інструкції про розпорядок дня, відмовлялися припинити побачення для прийому їжі”, - сказано в повідомленні.

В СБУ заявляють, що коли о 18.00 черговий ВЗДС попросив припинити побачення, то адвокат відповів відмовою.

У повідомленні зазначається, що “через кілька хвилин від підозрюваного В.ВОЛГИ надійшла скарга на погане самопочуття, після чого була викликана швидка допомога”. В СБУ стверджують, що адвокат та його підзахисний “категорично заборонили лікарям провести огляд і надати медичну допомогу підозрюваному, мотивуючи тим, що вони не закінчили роботу”.

У повідомленні сказано, що побачення не було завершена навіть після повторного звернення чергового, а “підозрюваний вдруге поскаржився на біль у спіні і ліг на підлогу”.

При цьому в СБУ заявили, що коли знову прибули медики, то “адвокат поводився неадекватно, фізично заважав лікарям надавати медичну допомогу своєму підзахисному”.

“У зв’язку з цим затриманого В.ВОЛГУ було покладено на ноші та доставлено до камери для огляду”, - сказано в повідомленні. В ньому зазначається, що В.ВОЛГА відмовився від прийняття медичних препаратів.

Тим часом О.КОРОЛЬ “категорично відмовлявся залишати слідчий кабінет та вимагав повернути йому підзахисного для продовження побачення”.

“Начальник ВЗДС довів до адвоката вимоги Інструкції про порядок тримання осіб у спеціально відведених місцях для тимчасового тримання та попередив про застосування до нього примусових засобів впливу в разі опору або протидії законним вимогам адміністрації. Після того, як О.КОРОЛЬ відмовився залишити приміщення, він був супроводжений до виходу”, - сказано в повідомленні.

В СБУ підкреслили, що “інформацію про неадекватну поведінку адвоката О.КОРОЛЯ та Акт про невиконання ним вимог інструкції про порядок тримання осіб у спеціально відведених місцях для тимчасового тримання СБУ скеровано до Генеральної прокуратури”.

В той же час, за даними ЗМІ, 1 серпня адвокат О.КОРОЛЬ заявив, що у В.ВОЛГИ "проблема, пов’язана з давньою операцією, яку йому робили на хребті”, і він навіть не може ходити. При цьому О.КОРОЛЬ заявив, що правоохоронці ВЗДС СБУ, де утримується В.ВОЛГА, не допускають до обвинувачуваного захисника.

За словами О.КОРОЛЯ, до нього була “застосована фізична сила з боку правоохоронців”, В.ВОЛГУ “кинули на ноші і понесли в невідомому напрямку".

Як повідомляв УНІАН, В.ВОЛГА очолював Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг з березня 2010 року.

19 липня 2011 року його було затримано слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ.

Генпрокуратура порушила щодо В.ВОЛГИ кримінальну справу за статтею 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, що обіймають відповідальні пости, за попередньою змовою групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід В.ВОЛЗІ у вигляді утримання під вартою.

25 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив В.ВОЛГУ з посади голови Держфінпослуг.