ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 2 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «За рік кількість вакансій у сфері маркетингу збільшилася на третину» пише - фахівці сфери маркетингу стали найбільш затребуваними в сфері B2C. За рік кількість вакансій для таких співробітників збільшилася на 30%...

http://delo.ua/education/za-god-kolichestvo-vakansij-v-sfere-marketinga-uvelichilos-na-tre-161995/

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Також «Дело» в публікації «Табачник розбереться з необгрунтованим підвищенням вартості контрактного навчання у вузах» пише - Міносвіти має намір перевірити законність підняття вартості навчання окремими вузами. Ті установи, які підняли ціни вище рівня інфляції, повинні будуть знизити вартість контракту...

http://delo.ua/education/tabachnik-razberetsja-s-neobosno-161963/

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Видання «Комерсант-України» публікує матеріал «Позичальники відчують кримінальну відповідальність», в якому пише - клієнтам банків дали кілька місяців відстрочки перед вступом в силу нових, жорсткіших правил відносин з банками. Віктор Янукович вчора ветував закон, який дозволяє виселяти позичальників з квартир за спрощеною процедурою, а також садити у в'язницю за обман банку або псування застави. Президент не побачив незаконність нових норм, оскарживши лише незначні деталі цього документа...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1689898

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Також «Комерсант-України» публікує матеріал «Кави зварили на цілу групу», в якому пише - популярну каву Ambassador тепер буде продавати п'ятий за величиною виробник у світі - Strauss Group. Покупка прав на цю марку обійшлася ізраїльськфій групі в $ 10,4 млн. Для Strauss Group, відома в Україні торговими марками Elite, Roberto Totti і "Чорна карта", це можливість посилити позиції в преміальному сегменті - в минулому році компанія втратила контракт на дистрибуцію Lavazza ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1689883

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«Економічні вісті» публікують матеріал «Близнюк наблизився до проблем», в якому пишуть - новому керівнику ЖКГ належить забезпечити рентабельну роботу підприємств і виконати вимогу президента України про вирівнювання тарифів по всій країні...

http://state.eizvestia.com/full/bliznyuk-priblizilsya-k-problemam

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Також «Економічні вісті» подають матеріал «Газова конкуренція загострилася», в якому пишуть - українські чиновники, які контролюють будівництво терміналу з регазифікації зрідженого природного газу, продовжують активно залучати потенційних інвесторів для участі в цьому національному проекті. Перспективи такого співробітництва, на думку експертів, залежать від того, чи зможе оточення президента Віктора Януковича ефективно розподілити повноваження і сфери впливу при реалізації проекту...

http://finance.eizvestia.com/full/gazovaya-konkurenciya-obostrilas

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«Економічні вісті» у матеріалі «Металурги чекають осені» пишуть - в липні українські металурги збільшили обсяг виплавки сталі. Однак у перерахунку на середньодобове виробництво цей показник знизився на 2%...

http://markets.eizvestia.com/full/metallurgi-zhdut-oseni

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Газета «Сегодня» у публікації «Долар в Україі повинен бути в два рази дешевше» пише - по індексу бігмака, нинішній курс долара - 4 гривні...

http://www.segodnya.ua/news/14273478.html

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Також «Сегодня» у публікації «Екс-пасинок Фірташа, якого шукає Інтнерпол, нібито зробив пластичну операцію» пише - в списках Інтерполу значиться кілька сотень киян, і щомісяця до них додаються нові. Список шириться тому, що розшукувати людину можуть до 10 років, а от домогтися результату вдається далеко не завжди...

http://www.segodnya.ua/news/14273554.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Столичний ринок житла знову намацує дно» пише - на київському ринку житла традиційне затишшя, яке супроводжується прогнозними зниженням вартості «квадрата». Якщо на столичній «первинці» рубіж в 1 тис. дол. / кв.м вже пройдено, то «вторинці» ще доведеться втратити у вазі приблизно до 1,2 тис. дол. / кв.м

http://economics.unian.net/rus/detail/97274

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» в публікації «Siemens завершив шестирічну боротьбу за російські газові турбіни» пише - Siemens знайшла спосіб взяти під контроль виробництво газових турбін на «Силових машинах»: частку в компанії німці продали, але створять з нею спільне підприємство, в якому отримають дві третини...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1330853/siemens_svoe_poluchit

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Також «Відомості» в публікації «ВТБ збирається придбати виробника болгарських сигарет» пишуть - «Булгартабак», виробник відомих в СРСР сигарет «Стюардеса», «Опал» і «Родопі», може дістатися російському ВТБ. Болгарія продає 79,83% своєї компанії і може виручити, за даними місцевих ЗМІ, мінімум 100 млн. євро...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1330852/chto_kurit_vtb

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Видання «Известия» в публікації «Академіки запропонували Путіну ввести прогресивний податок на доходи» пише - в 95-сторінковій доповіді, яку економісти написали для прем'єра, державі рекомендується також менше збирати і більше витрачати, поки ціни на нафту високі...

http://www.izvestia.ru/news/496150

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Також «Известия» в публікації «Рибоохорону одягнуть у форму від Валентина Юдашкіна» пишуть - кожному співробітнику цього російського відомства пошиють по шість комплектів на всі ситуації. Повідомляють, що модельєр придумав красу безкоштовно, а новою емблемою стануть перехрещені осетер і лосось на тлі якорів...

http://www.izvestia.ru/news/496207

(УНІАН)