У Чернігівській обл. відбувається вимивання берегових земель України на користь Білорусі

Для збереження від вимивання 660 га української землі на ділянці берега Дніпра на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області Державному агентству водних ресурсів необхідно в 2011 році 25, 5 млн. грн. бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова агентства Василь СТАШУК в ході робочої наради у м.Любич Чернігівської області.

На цій ділянці річки відбувається вимивання берегових земель України в інтересах Білорусі, кордон з якою проходить через фарватер.

На сьогоднішній день, зазначив В.СТАШУК, розроблено проект програми «Захист земель Любецької селищної ради Ріпкинського району Чернігівської області від шкідливої ​​дії вод Дніпра», який передбачає провести в 2011 році 2-й етап з додаткового зміцнення лівого берега річки вартістю 15 млн. грн.

Довжина кріплення становить 641 м. Урядом виділено 10 млн. грн.

«Для повного завершення робіт по другому етапу необхідно виділити з держбюджету в 2011 році додатково 5 млн. грн.", - заявив В.СТАШУК.

Роботи з укріплення берега Дніпра на ділянці, схильній до вимивання, Держагентство планує продовжити і в 2012 році, в рамках реалізації 3-ї черги заходів вартістю 10,5 млн. грн.

За умови виконання всього комплексу робіт, підкреслив голова Держагентства водних ресурсів, практично буде зупинений відхід території України площею 660 га.