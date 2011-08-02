Пропозиції України не внесено на розгляд Комісії Митного союзу

Комісія Митного союзу (КМС) не планує розглядати пропозиції України про співпрацю у форматі «3+1» на своєму черговому, 30-му засіданні, що відбудеться 16 серпня.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді України.

«Ми б дуже хотіли, щоб питання було розглянуте, але цього не відбудеться на наступному засіданні комісії Митного союзу», - сказав він.

Крім того, до проекту порядку денного засідання КМС 16 серпня питання про розгляд пропозицій України про співпрацю не внесене.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Україна передала Росії пропозиції щодо співпраці України і Митного союзу у форматі “3+1”. Очікувалося, що вони будуть розглянуті на засіданні комісії МС 15 липня.

Проте, за неофіційною інформацією, пропозиції України, після розгляду експертами уряду РФ, були визнані неприйнятними для реалізації й не були передані для подальшого розгляду до комісії Митного союзу.

Деталі пропозицій української сторони невідомі.

28 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловився за підписання рамкової угоди зі співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1».