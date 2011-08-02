Тимошенко: за 2 дні нереально вивчити матеріали справи, так само, як і вивчити китайську мову

Екс-прем`єр-міністр України, лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що за два дні ознайомитися з матеріалами її справи так само неможливо, як і вивчити китайську мову.

Про це вона написала у своєму блозі на Twitter.

“У судилищі вихідний. Адвокату дали два дні на ознайомлення зі справою (5 тис. арк.). Так само за два дні можна спробувати вивчити китайську мову”, - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона додала, що адвокат не зможе за два дні прочитати весь цей обсяг.

Також лідер “Батьківщини” припустила, що влада “дуже поспішає” засудити її, і тому не дає адекватного часу.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Печерського районного суду по “газовій” справі Ю.ТИМОШЕНКО суддя Родіон КІРЄЄВ ухвалив рішення надати новому захисникові Юрію СУХОВУ два дні для ознайомлення із матеріалами справи. Судове засідання продовжиться 4 серпня о 10.00.