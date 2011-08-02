Головне на 2 серпня

Фінанси

Конгрес США схвалив законопроект, який запобігає дефолту. Справа за сенатом

Законопроект про збільшення межі держборгу США одержав достатню кількість голосів для схвалення Палатою представників Конгресу, це рішення дозволить США уникнути дефолту, повідомляє Газета.Ru з посиланням на Reuters.

За ухвалення законопроекту проголосували 269 конгресменів, проти висловився 161.

Раніше повідомлялося, що президент США Барак ОБАМА оголосив, що лідери республіканців і демократів у Конгресі досягли угоди з приводу плану запобігання дефолту.

Документ набере чинності тільки після затвердження обома палатами Конгресу.

Сенат Конгресу США, як очікується, проведе голосування у вівторок - у день, коли міністерство фінансів країни, згідно з раніше зробленою заявою, не зможе запозичувати додаткові кошти, щоб сплатити всі рахунки країни.

У середині травня міністр фінансів США Тім ГАЙТНЕР говорив, що вже 2 серпня США оголосять дефолт через те, що республіканці не хочуть збільшувати межу держборгу. Як результат, ситуація, що виникла в економіці, може призвести до повторення депресії 1930-х років і найбільшої кризи в масштабах усього світу.

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Українські банки перерахували до бюджету 2,4 млрд. грн. податків - на 25% більше торішнього

Українські банки в січні-червні 2011 року перерахували до бюджету на 25% податків більше, порівняно з аналогічним періодом 2010 року - 2,4 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України, про це заявив заступник голови ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО.

Водночас, збільшення добровільно сплачених податків у першому півріччі ц.р. спостерігалося при скороченні кількості перевірок, відзначив він.

За словами О.КЛИМЕНКА, порівняно з минулим роком у другому кварталі 2011 року кількість перевірок банків скорочено на третину, в третьому - буде скорочено на 43%. Скорочення відбулося за рахунок застосування ризикоорієнтованої системи моніторингу: для контролю відбираються тільки фінансові установи, які викликають підозру в питанні мінімізації податкових зобов`язань.

«При цьому добровільна сплата податків банками зросла на 25% і становила в першому півріччі 2,4 млрд. грн. Зокрема податку на прибуток було зібрано у півтора рази більше, ніж минулого року – 809,8 млн. грн. Таким чином, слід констатувати, що банківські установи адекватно розцінили наші зусилля щодо підвищення лояльності до добросовісних платників, і добровільно відмовляються від сумнівних схем», – відзначив О.КЛИМЕНКО.

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Визначено переможців Всеукраїнського конкурсу «Банк, якому довіряють-2011»

Визначено переможців II Всеукраїнського конкурсу «Банк, якому довіряють - 2011».

Церемонія нагородження кращих українських банків відбулася 22 липня, зазначається у матеріалах, розданих сьогодні на прес-конференції в УНІАН, з приводу нагородження голови правління банку «Хрещатик» Дмитра ГРИДЖУКА спеціальним призом пам`яті Вадима Гетьмана «Банкір, якому довіряють - 2011», встановленим організаторами конкурсу цього року.

За інформацією організаторів, у 2011 році у конкурсі взяли участь 125 українських банків.

Лауреатами конкурсу стали 14 банків у таких номінаціях:

«Кращий топ-менеджер із запровадження репутаційного маркетингу» – голова правління АТ «Райффайзен Банк Аваль» Володимир ЛАВРЕНЧУК.

«Банк, що зберіг високий рівень довіри клієнтів у кризовий період» – ПАТ «КБ «Хрещатик», АТ «Єврогазбанк», АТ «Комерційний індустріальний банк»;

«Банк – лідер з надійності депозитів для юридичних осіб» – АТ «Брокбізнесбанк»;

«Банк – лідер з надійності депозитів для фізичних осіб» – АТ «Ощадбанк», АТ «Імексбанк», ПАТ «Плюс-Банк»;

«Кращий банк за програмами лояльності для клієнтів» – АТ Банк «Меркурій»;

«Кращий банк за якістю банківських продуктів, послуг і програм для клієнтів» – АБ «Південний», АТ «Єврогазбанк», ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»;

«Кращий банк за якістю менеджменту» – АТ «Комінвестбанк»;

«Кращий банк із запровадженню інноваційних технологій» – АТ «Сбербанк Росії»;

«Банк – надійний фінансовий партнер» (спеціальна номінація) – банк «Демарк»;

спеціальна номінація від партнера конкурсу – компанії De Beers – «Банк добробуту і надійності» – АТ «Комерційний індустріальний банк».

Організатором заходу виступає видавництво «КБС-Издат», яке випускає журнал «Банкиръ» і довідник-каталог «Банки України, СНД, Балтії, Грузії. Фінансово-кредитні інститути і установи. Банківські технології, обладнання і послуги». Партнери конкурсу – компанія De Beers Diamond Jewellers в Україні, компанія «Європеум». Медіапартнер – журнал «Вісник Національного банку України».

Цілі і завдання конкурсу – надання іміджевої підтримки банкам за допомогою аналізу рівня довіри до них з боку клієнтів як основоположного принципу професійної діяльності банків; зміцнення позитивного іміджу банку як надійної фінансово-кредитної установи для потенційних клієнтів; інформування широкої громадськості про ступінь довіри суспільства до банківської системи; сприяння формуванню соціальної відповідальності вітчизняного банківського бізнесу; підтримка банків у період фінансової нестабільності шляхом публічного декларування стратегії прозорості і відвертості фінансово-кредитних установ; підтвердження рейтингу репутації найбільш надійних, фінансово стабільних банків; оприлюднення досягнень кращих банків щодо принципів, загальноприйнятих в світовій практиці.

«Згідно з нашою методикою, основним критерієм у визначенні кращих банків є оцінка якісних показників діяльності кредитно-фінансових установ. При цьому нами обов`язково враховується думка регулятора, рейтингових агентств, соціологічних служб, профільних фондів і асоціацій і, власне, самих клієнтів. Діяльність банків розглядалася у різних номінаціях, кожна з яких відображає важливу складову рейтингу репутації фінансово-кредитної установи», – сказав голова оргкомітету, шеф-редактор журналу «Банкиръ» Олег КАПРАЛОВ.

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Мінфін у січні-червні розмістив ОВДП на 35,47 млрд. грн.

Міністерство фінансів України у січні-червні 2011 р. розмістило облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 35 млрд. 469,97 млн. грн. із середньозваженою прибутковістю 9,15% річних (у червні - 8 млрд. 998,47 млн. грн. із середньозваженою прибутковістю 9,49% річних).

Про це йдеться у «Загальному огляді фондового ринку України за січень-червень 2011 року», розміщеному на сайті Національного банку України.

Згідно з огляду, сума коштів, яка надійшла до Державного бюджету України у січні-червні 2011 р. за наслідками проведення аукціонів з первинного розміщення ОВДП, становила 18 млрд. 115,97 млн. грн. із середньозваженою прибутковістю 8,81% річних (у червні - 594,47 млн. грн. із середньозваженою прибутковістю 9,38% річних); випущено ОВДП для збільшення формування статутного капіталу банків за січень-червень 2011 р. на загальну суму 8 млрд. 854,001 млн. грн. із середньозваженою прибутковістю 9,5% річних (у червні - 4 млрд. 904 млн. грн. із середньозваженою прибутковістю - 9,5% річних); випущено ОВДП для збільшення формування статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» у січні-червні 2011 р. на загальну суму 8,5 млрд. грн. із середньозваженою прибутковістю 9,5% річних (у червні - 3,5 млрд. грн. із середньозваженою прибутковістю - 9,5% річних).

За інформацією НБУ, загальний обсяг ОВДП, що перебувають у обігу, на 1 липня 2011 р. становив 156 млрд. 529,98 млн. грн. (на 1 липня 2010 р. - 105 млрд. 134,7 млн. грн.).

Погашення і сплата доходу щодо ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, і за січень-червень 2011 р. становили 22 млрд. 363,84 млн. грн., зокрема основний борг - 15 млрд. 026,90 млн. грн., сплата доходу - 7 млрд. 336, 93 млн. грн.

На вторинному (організованому) ринку державних цінних паперів обсяг укладених операцій за січень-червень 2011 р. становив 39 млрд. 189,25 млн. грн., при цьому за відповідний період 2010 р. - 24 млрд. 679,75 млн. грн. Середньозважений рівень прибутковості за цими операціями коливався у січні-червні 2011 р. у діапазоні 8,46-9,49%, в аналогічному періоді 2010 р. - 10,67 - 15,66%.

Обсяг ОВДП у власності нерезидентів в січні-червні 2011 р. зменшився на 2 млрд. 493 млн. грн. і на 1 липня 2011 р. становив 8 млрд. 876,6 млн. грн., або 5,67% загальної суми ОВДП, що перебувають в обігу. Протягом аналогічного періоду минулого року обсяг ОВДП у власності нерезидентів збільшився на 2 млрд. 579,8 млн. грн. і на 1 липня 2010 р. становив 3 млрд. 063 млн. грн.

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ПЕК

"Нафтогаз" оголосить тендер на закупівлю ще однієї бурової установки

НАК "Нафтогаз України" оголосить тендер на закупівлю ще однієї сучасної бурової установки.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

У найближчі дні Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оголосить тендер на придбання ще однієї сучасної бурової установки, заявив заступник голови правління компанії Вадим ЧУПРУН.

«Відбулась технічна рада, на якій затверджені абсолютно всі технічні характеристики на закупівлю другої установки, глибина буріння якої буде до 120 метрів, що майже вдвічі перевищує ті, які у нас є сьогодні. Це буде надсучасна установка, завтрашній, а не вчорашній день», - зазначив В.ЧУПРУН.

За словами заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», тендерні процедури розпочнуться вже найближчим часом.

«Буквально днями ми оголосимо тендер, оголошення буде оприлюднено в офіційних вісниках і на сайтах. Протягом місяця після публікації тендерного оголошення ми будемо приймати комерційні пропозиції від фірм», - зазначив В.ЧУПРУН.

Він підкреслив, що НАК «Нафтогаз України» планує зробити процедуру закупівлі бурової установки найбільш публічною.

«Ми хочемо, щоб ця процедура була найбільш гласною, прозорою, тому запрошуємо представників громадських організацій та засобів масової інформації. На процедуру, яка пов`язана з відкриттям тендерних пакетів, ми хотіли б запросити буквально всіх бажаючих. Нехай вони побачать ціну, побачать і почують відповіді на багато питань, що виникали під час придбання першої бурової», - сказав В.ЧУПРУН.

За його словами, перша бурова установка почне діяти на шельфі Чорного моря вже на початку 2012 року, друга - в кінці 2012 року.

«Лише на Суботінскому родовищі першої бурової установки найближчим часом повинна буде пробурити до 50 свердловин», - зазначив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України».

Він підкреслив, що відповідно до завдання, поставленого керівництвом країни, видобуток газу на Чорноморському шельфі до 2015 року буде збільшена в 1,8-2 рази.

«Президент поставив нам завдання по Чорноморці - в 1,8-2 рази збільшити видобуток власного газу. Тому ми зробимо все можливе, щоб це завдання виконати»- підкреслив В.ЧУПРУН.

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Фонд соцстрахування перерахував 11,5 млн.грн. для сімей загиблих гірників

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань перерахувала 11,5 млн. грн. сім`ям загиблих під час аварій на шахтах ім. Бажанова і «Суходольська-Східна».

Як повідомляє Міністерство соціальної політики, з цих коштів 8,6 млн. грн. направлено управлінню виконавчої дирекції фонду у Луганській області. Вони, зокрема, призначені для виплат сім`ям загиблих в аварії на шахті «Суходольська-Східна» 29 липня. У фонді нагадали, що 26 загиблих гірників і двоє госпіталізованих були застраховані у фонді.

Фонд провів попередній розрахунок сум страхових виплат, в результаті якого сім`ям загиблих і утриманцям у випадку втрати годувальника буде виплачена: одноразова допомога родині у випадку смерті потерпілого (п`ятирічний заробіток потерпілого) в сумі 10,041 млн. грн.; одноразова допомога утриманцям (однорічний заробіток потерпілого) в сумі 1,554 млн. грн.; витрати на похорони - 158,8 тис. грн.

Крім того, всім утриманцям будуть виплачуватися щомісячні страхові виплати, а також пенсія у зв`язку з втратою годувальника, відповідно до чинного законодавства.

Сім`ям 11 загиблих гірників на шахті ім. Бажанова 29 липня буде виплачено: одноразову допомогу сім`ї в разі смерті потерпілого (п`ятирічний заробіток потерпілого) в сумі 2,604 млн. грн.; одноразову допомогу утриманцям (однорічний заробіток потерпілого) в сумі 295,9 тис. грн.; витрати на похорони - 94, 8 тис. грн.

На сьогодні фонд перерахував управління виконавчої дирекції фонду в Донецькій області 2,9 млн. грн. для вищезазначених виплат.

Як повідомляв УНІАН, вибух на шахті «Суходольська-Східна» стався 29 липня в 01.57 на горизонті 915 м.

У Макіївці трагедія сталася в той же день в 09.23 - обвалився баштовий копр.

Кількість загиблих внаслідок аварії на шахті "Суходольська-Східна" Луганської області склало 26 чол.

Крім того, за даними МНС, вилучено з-під завалів тіла загиблих гірників на шахті ім. Бажанова в Макіївці Донецької області.

Загинули 11 шахтарів і 4 - постраждали (3 гірники у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні м. Макіївки і 1 гірник у вкрай важкому стані госпіталізований до лікарні м. Донецька).

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Агро

Україна веде переговори з Митним союзом про встановлення тарифної квоти на експорт цукру

Міністерство аграрної політики і продовольства України веде переговори з Митним союзом щодо встановлення тарифної квоти на експорт цукру в режимі вільної торгівлі.

Про це сьогодні повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК під час наради з питань розвитку цукрової галузі і перспектив виробництва біоетанолу, що відбувається у Вінницькій області, повідомила УНІАН прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінагропрод, відповідно до доручення уряду, веде переговори з країнами - членами Митного союзу (Росія, Білорусь, Казахстан) щодо встановлення з наступного року тарифної квоти на постачання до Росії українського бурякового цукру в режимі вільної торгівлі в обсягу 100 тисяч тонн.

«Надалі нам необхідно досягти домовленостей щодо поступового збільшення квоти до 500 тис. тонн», - повідомив міністр.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, зі збільшенням збору цукрового буряку і виробництва цукру в Україні збільшилася і кількість працюючих цукрових заводів. «Так, якщо в 2009 році у нас працювало лише 56 цукрових заводів, то в 2010 р. – вже 73. А в 2011 році, за попередніми даними, в Україні налічується вже 80 цукрових заводів», - повідомив міністр. Разом з тим, за даними відомства, в Україні є ще 26 законсервованих цукрових заводів, які при забезпеченні необхідною кількістю сировини можуть відновити свою виробничу діяльність. «Загальна потужність всіх вітчизняних цукрових заводів дозволяє щорічно виробляти більш як 3 мільйони тонн цукру. При таких обсягах виробництва експортний ресурс цукру може становити більш як 1 мільйон тонн на суму близько 1 млрд. дол.», - відзначив М.ПРИСЯЖНЮК.

На думку міністра, при збільшенні виробництва основними ринками збуту українського бурякового цукру можуть бути Російська Федерація і низка інших країн СНД, які до 2020 року не зможуть повністю забезпечити себе цукром.

Разом з тим, вважає міністр, забезпечення стійкого розвитку бурякоцукрової галузі і нарощування виробництва вимагає захисту внутрішнього ринку цукру.

В першу чергу, необхідно обмежити експорт цукру, що субсидується, до України з інших країн у режимі вільної торгівлі. Крім того, такі обмежувальні заходи мають розповсюджуватися і на цукрозамінники та інтенсивні підсолоджувачі, що ввозяться до України для потреб харчової, фармацевтичної та інших галузей.

За інформацією міністерства, ця продукція в середньому вже заміщає, щонайменше, 300 тис. тонн українського цукру.

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Янукович підписав закон про Державний земельний кадастр

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України № 3613–VI «Про Державний земельний кадастр».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про Державний земельний кадастр".

Закон визначає, що Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах Державного кордону України, їхнє цільове призначення, обмеження у їхньому використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їхню оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

Державний земельний кадастр ведеться з метою інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб при регулюванні земельних відносин; ресурсами; організації раціонального використання та охорони земель; здійсненні землеустрою; проведенні оцінки землі;та веденні містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів; плати за землю.

Кадастр ведеться на електронних та паперових носіях. У разі виявлення розбіжностей між відомостями на електронних та паперових носіях пріоритет мають відомості на паперових носіях.

Порядок ведення Державного земельного кадастру визначається Кабінетом міністрів України відповідно до вимог цього закону і є державною власністю.

Систему органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру, становить центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи.

До кадастру включаються такі відомості про картографічну основу: склад відомостей, що відображаються на картографічній основі; дата створення картографічної основи; відомості про особу, яка створила картографічну основу; масштаб (точність) картографічної основи; система координат картографічної основи.

Об’єктами Державного земельного кадастру є землі у межах державного кордону України; у межах території адміністративно-територіальних одиниць; у використанні земель; ділянка.

Відомості кадастру є офіційними. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.

Фінансове забезпечення ведення та функціонування Державного земельного кадастру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України, а також у тому числі за рахунок справляння плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання відомостей з Державного земельного кадастру.

За внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється плата. Перелік, розміри, порядок справляння та використання плати встановлюються Кабінетом міністрів України.

Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім низки пуктів.

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Фондовий ринок

ДКЦПФР буде перейменовано в Національну комісію з цінних паперів і фондовому ринку

Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) буде перейменовано в Національну комісію з цінних паперів і фондовому ринку, також буде змінено певні принципи її роботи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДКЦПФР, відповідні зміни передбачені Законом України № 3610-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про національні комісії, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв`язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг», який був підписаний 2 серпня 2011 р. Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як роз`яснили у прес-службі, комісія є державним колегіальним органом у складі голови комісії, шести членів і центрального апарату. Згідно із законом, відтепер Нацкомісія підлегла Президенту України і підзвітна Верховній Раді.

Законом закріплено, що гранична чисельність працівників комісії затверджується Президентом України, а штатний розклад комісії затверджується її головою за узгодженням з Міністерством фінансів України.

Крім того, закон встановлює, що засідання Національної комісії, які є основною формою її роботи, проводитимуться за рішенням голови комісії і є правомочними, якщо на них присутня не менш як половина загального кількісного складу регулятора, а всі рішення ухвалюються більшістю голосів її загального кількісного складу. При ухваленні рішень голова і решта членів Національної комісії матиме один голос. Закон також визначає уніфіковані вимоги до членів Національної комісії, підстави і обставини, за яких її члени можуть бути звільнені з посади.

«Тепер, після підписання Закону главою держави і набирання ним чинності, серед наших подальших кроків - внесення змін до Положення про комісію і до інших внутрішніх документів, - відзначає голова комісії Дмитро ТЕВЕЛЄВ. Також, за його словами, найближчим часом планується внутрішня реорганізація системи комісії, яка, на його думку, допоможе підвищити ефективність роботи.

Нагадаємо, що даний Закон було прийнято Верховною Радою 6 липня цього року. Документ набере чинності через тридцять днів з дня його опублікування.

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"Укртелеком" погасив облігації серії «В» на суму 250 млн. грн.

Компанія "Укртелеком" здійснила погашення облігацій серії «В» на суму 250 млн. грн. і оплатила відсотки за останній процентний період. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як наголошують у повідомленні, «погашення та сплата відсотків відбулися у терміни, встановлені проспектом емісії облігацій».

Згідно з проспектом емісії, первинне відкрите розміщення облігацій було здійснено 28 липня 2008 року. Кінцевим терміном погашення облігацій було визначено 26 липня 2011 року.

Процентна ставка за облігаціями серії «В» в різні процентні періоди була визначена в розмірі 15-19%.

Залучені кошти планували використати для будівництва та модернізації мережевої інфраструктури, мережі мобільного зв`язку третього покоління (3G), розвитку перспективних послуг та ін.

Довідка УНІАН. Чистий збиток "Укртелекому" в 1-му півріччі 2011 року склав 215,41 млн. грн. Дохід компанії від послуг зв`язку за 1-ше півріччя 2011 року склав понад 3,9 млрд. грн.

Основним акціонером компанії є ТОВ "ЕСУ" (належить австрійській компанії EPIC) - 92,79%, решта акцій належить 61 182 фізичним та юридичним особам.

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Будівництво

З 2012р. щорічно забезпечувати житлом планується 10% молодих сімей - законопроект

В Україні, починаючи з 2012 року, щорічно планується забезпечувати житлом 10% молодих сімей, які перебувають на квартирному обліку.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РИСУХІН в ході презентації законопроекту «Про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом».

Відповідно до законопроекту, в держбюджеті 2012 року планується передбачити виділення коштів окремою статтею, виходячи з розрахунків вартості заходів з реалізації механізмів держпідтримки забезпечення молоді житлом, що передбачає можливість забезпечити житлом у відповідному році не менше 10% молодих сімей від їх загальної кількості в країні (за даними Держстату або держреєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов).

Л.РИСУХІН зазначив, що серед основних принципів законопроекту «перш за все, це державна підтримка, а не забезпечення житлом... Держава не будує житло для передачі у власність... Держава або допомагає дешевими і доступними кредитами, або субсидіями, або надає можливість знімати житло в оренду у відповідному житловому фонді. Другий принцип - багатоваріантність державної допомоги по забезпеченню житлом для різних категорій... І третій основний принцип - це, безумовно, прогнозованість, системність і можливість громадського впливу на відповідні органи з точки зору досягнення результатів».

За його словами, законопроект включає сім механізмів держпідтримки забезпечення молоді житлом: надання пільгових довгострокових державних коштів на будівництво (реконструкцію) або придбання житла за рахунок державного та місцевих бюджетів (до 30 років під 3% річних); іпотечне пільгове кредитування за рахунок власних і залучених коштів держфонду (до 30 років під 9,75% річних); сприяння створенню молодіжних житлових комплексів (МЖК) та молодіжних житлово-будівельних кооперативів (МЖСК) (планується, що місцеві влади представляють фонду в довгострокову оренду земельні ділянки для МЖК і МЖСК для будівництва житла за ціною 1 грн. за 1 га на 1 рік); надання часткової компенсації відсоткової ставки за кредитом, виданим на будівництво (реконструкцію) або придбання житла (під 7,75% річних на термін не більше 10 років); надання держпідтримки для будівництва або придбання житла (у розмірі 30% від вартості будівництва або придбання житла); надання житла в оренду без права його викупу (на період досягнення дорослими членами сім`ї 35 років (включно)); надання податкових пільг.

Л.РИСУХІН зазначив, що законопроект передбачає прийняття на законодавчому рівні нової загальнодержавної програми держпідтримки забезпечення молоді житлом.

Він уточнив, що дві реалізовані фондом програми для молоді (пільгове кредитування і часткове відшкодування відсоткової ставки за кредитами) завершуються в 2012 році.

При цьому документ передбачає створення громадської ради, члени якого будуть затверджуватися Президентом України, а також підвищення статусу держфонду як небанківського державної фінансової установи, «який дозволяє бути серйозним гравцем на ринку нерухомості».

Крім коштів державного та місцевих бюджетів, для фінансування програм передбачається залучити можливості Національного банку, а також планується залучати кошти молоді через МЖК і МЖСК.

Л.РИСУХІН зазначив, що протягом серпня планується провести громадське обговорення законопроекту у всіх областях і після доопрацювання представити громадськості на початку вересня, щоб передати народним депутатам для подачі у Верховну Раду.

У свою чергу народний депутат Андрій ПІНЧУК повідомив, що прийняття законопроекту в цілому очікується до кінця поточного року.

«Я планую подати законопроект у міністерства регіонального розвитку та будівництва, юстиції, фінансів для того, щоб вони дали свої висновки, ми б доопрацювали і спільними зусиллями з урядом взяли б цей законопроект в цілому до кінця року... Об`єктивно, необхідно, щоб цей закон в повну потужність почав працювати вже з 2013 року», - уточнив він.

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Формування фонду для оренди житла молодими сім`ями може початися тільки в 2013 р.

В Україні в 2013 році може початися формування маневреного фонду для оренди житла молодими сім`ями без права викупу.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РИСУХІН.

За його словами, створення такого фонду передбачено презентованим сьогодні законопроектом «Про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом».

«Цілком можливо, що з 2013 року почнеться формування такого фонду. Цю ідею повинні підтримати народні депутати», - сказав глава правління фонду.

Він уточнив, що фонд буде створюватися протягом декількох років.

Згідно з законопроектом, передбачається, що житло, яке надається молоді в оренду, не підлягає відчуженню, суборенді, бронюванню, приватизації, продажу, даруванню, викупу та заставі.

За словами Л.РИСУХІНА, планується, що орендна плата за таке житло буде складатися з оплати житлово-комунальних послуг та плати за утримання житла експлуатуючої організації. «Орендної плати, яку зверху сьогодні платять молоді сім`ї, не повинно бути», - додав він.

При цьому передбачається, що молоді сім`ї, користувачі такого житла, мають право на житлові субсидії.

У законопроекті також йдеться про те, що житловий фонд для надання молодим сім`ям житла в оренду без права викупу створюється за рахунок державного бюджету шляхом будівництва держфондом нового житла, викупу (реконструкції) існуючих споруд.

Л.РИСУХІН уточнив, що крім новобудов і реконструйованого житла, для оренди можуть використовуватися перепрофільовані адміністративні або виробничі будівлі.

Як повідомляв УНІАН, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву пропонує надавати споруджене за участю держави житло молодим сім`ям в тимчасову оренду без можливості його придбання у власність.

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Транспорт/Зв`язок

Наступного року в Києві планують почати будівництво метро на Троєщину

Для будівництва метро на Троєщину необхідно 400 млн. грн. Про це начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Володимир ФЕДОРЕНКО повідомив в інтерв`ю газеті "Хрещатик" (№ 75 (946) від 2.08.2011).

За його словами, підприємство представило пропозиції до програми соціального розвитку міста з проханням виділити приблизно 400 млн. грн. для будівництва метро на Троєщину.

В.ФЕДОРЕНКО відзначив, що починати будівництво необхідно з правого берега, де є станції глибокого залягання і два вузла між станціями "Лук`янівська" і "Тараса Шевченка". "Ці дві лінії і буде перетинати нова лінія. Досить це великий обсяг роботи, складні геологічні умови, і потрібно потужно розгортати виробничу базу, проводити роботу по відселенню підприємств, а це більше 10 об`єктів у зоні будівництва", - сказав він.

За словами В.ФЕДОРЕНКА, наступного року планується розпочати будівництво метро в напрямку Троєщини. «Як ви знаєте, Подільсько-Вигурівська лінія складається з двох: Лівобережної та Подільсько-Воскресенської. У подальшій перспективі, після 2025 року, вони повністю будуть сформовані. У першу чергу потрібно побудувати Подільсько-Вигурівську лінію, щоб якомога швидше вийти на житловий масив Троєщина", - сказав начальник КП «Київський метрополітен».

Він зазначив, що в лівобережній частині є два варіанти проходження лінії метрополітену: по вулицях Бальзака і Маяковського. "У планах - по 2-3 роки на кожну станцію, тому що глибина 60-70 метрів вимагає тривалої проходки. У майбутньому році головні зусилля будуть зосереджені на правому березі, тому що там найтриваліше будівництво", - додав він.

В.ФЕДОРЕНКО також повідомив, що Стратегією розвитку Києва передбачено продовжити лінію метро від станції "Сирецька" до масиву Виноградар. За його словами, "ще потрібно побудувати 3 станції". "До речі, там теж планується будівництво оборотного депо, яке буде допомагати електродепо "Харківське". Всі подальші проекти будуть залежати від будівництва на Троєщину ", - додав начальник метрополітену.

За його словами, оскільки на будівництво нових станцій потрібно чимало коштів, то потрібно "шукати інвесторів, створювати їм цікаві умови". Він зазначив, що КМДА разом з підприємством «Київський метрополітен» активно займається цим питанням, були проведені переговори з японською компанією, є підтримка цього проекту урядом Японії.

Крім того, В.ФЕДОРЕНКО повідомив про план будівництва ще однієї станції за "Академмістечку" убік Новобіличів. "Там зарезервовано майданчик для розміщення електродепо. Це станція "Новобіличі", на якій буде перехід на приміську електричку. Дуже зручно, це ще більше розвантажить станцію "Святошин". Я вважаю, що це реально зробити до 2020 року ", - додав він.

Також начальник КП "Київський метрополітен" повідомив, що до 2025 року планується закупити близько 400 нових вагонів, а списати приблизно 140 вагонів.

У той же час старі вагони будуть модернізовані. "Також залучаємо японські технології, щоб змінити систему приводу, зробити її більш економічною. Плануємо, що вже наступного року з`являться такі вагони ", - повідомив В. ФЕДОРЕНКО.

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Усі тролейбуси харківського «Міськелектротрансу» завтра вийдуть на маршрути

Усі водії тролейбусного депо №3 харківського комунального підприємства «Міськелектротранс», які сьогодні провели акцію протесту проти реорганізації підприємства і затримок із виплатами зарплат, завтра вийдуть на маршрути міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, таке рішення було ухвалене сьогодні на зборах трудового колективу депо.

Прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ запевнив учасників зборів, які висловили побоювання з приводу можливих звільнень, що триматиме на особистому контролі усі випадки незаконних звільнень працівників підприємства.

У свою чергу директор Департаменту транспорту і зв`язку Харківської міської ради Сергій ДУЛЬФАН заявив, що рішення про дисциплінарні стягнення щодо 42 кондукторів і 74 водіїв ХКП «Міськелектротранс», які не вийшли сьогодні на роботу, буде ухвалено тільки колегіально на засіданні адміністративної комісії підприємства.

«З погляду трудового законодавства України, за фактом його порушення рішення про розірвання трудового договору з працівником за прогул ухвалює адміністративна комісія підприємства», - сказав С.ДУЛЬФАН. За його інформацією, адміністративна комісія ще не бралася до розгляду цього питання.

Говорячи про фінансову діяльність підприємства, С.ДУЛЬФАН запевнив працівників, що протягом трьох тижнів Контрольно-ревізійне управління Харківської області перевірить усю фінансову документацію КП «Міськелектротранс» і надасть свої висновки на найближчих зборах трудового колективу підприємства, які планується провести 22 серпня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові на маршрути не вийшло 74 тролейбуси. Водії та кондуктори ХКП «Міськелектротранс» провели акцію протесту проти реорганізації підприємства, затримок із виплатами заробітних плат і внесків до Пенсійного фонду.

Згідно з рішенням Харківської міськради, реорганізація «Міськелектротрансу» проводиться для того, щоб дати можливість новим експлуатаційним підприємствам самостійно вести фінансово-господарську діяльність і розпоряджатися коштами, які вони заробляють.

У ході реформування ХКП «Міськелектротранс» у місті буде створено п`ять комунальних підприємств: «Салтівське трамвайне депо», «Жовтневе трамвайне депо», «2-ге тролейбусне депо», «3-тє тролейбусне депо» і «Міськелектротранссервіс». Нові підприємства почнуть роботу 15 серпня.

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УНІАН