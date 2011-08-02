Курс НБУ на 03.08.11

20:20, 02 серпня 2011
Різне
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Офіційний курс НБУ на 03.08.11100 USD США - 797.1200 (на 2 серпня - 797.1200)100 EUR - 1129.5190 (на 2 серпня - 1149.0485)10 RUR - 2.8658 (на 2 серпня - 2.8965)Облікові курси банківських металів на 03.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-129452.29 (на 2 серпня-128615.31) 961XAG10Срібло-3166.96 (на 2 серпня-3133.48) 962XPT10Платина-142684.48 (на 2 серпня-143162.75) 964XPD10Паладій-66240.67 (на 2 серпня-66958.08)

Офіційний курс НБУ на 03.08.11

100 USD США - 797.1200 (на 2 серпня - 797.1200)

100 EUR - 1129.5190 (на 2 серпня - 1149.0485)

10 RUR - 2.8658 (на 2 серпня - 2.8965)

Облікові курси банківських металів на 03.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)

 959 XAU 10 Золото - 129452.29 (на 2 серпня - 128615.31)

 961 XAG 10 Срібло - 3166.96 (на 2 серпня - 3133.48)

 962 XPT 10 Платина - 142684.48 (на 2 серпня - 143162.75)

 964 XPD 10 Паладій - 66240.67 (на 2 серпня - 66958.08)

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