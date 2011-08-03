ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 3 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Сенат США проголосував за підвищення держборгу країни: дефолт запобігли» пише - 74 сенатора з 100 підтримали законопроект про підвищення держборгу, запропонований президентом Бараком Обамою. Якби цього не відбулося, 3 вересня в США повинні були оголосити дефолт...

http://delo.ua/world/senat-ssha-progolosoval-za-povyshenie-gosdolga-strany-defolt-pred-162115/

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Також «Дело» в публікації «Київ - на восьмому місці в списку найдорожчих міст для туристів» пише - у першій трійці найдорожчих міст для мандрівників - Париж, Цюріх і Лондон. Москві дісталася сьома позиція рейтингу...

http://delo.ua/business/kiev-na-vosmom-meste-v-spiske-samyh-dorogih-gorodov-dlja-turis-162095/

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Видання «Комерсант-України» публікує матеріал «Налаштовують на краще», в якому пише - механізми забезпечення молодих громадян житлом будуть закріплені профільним законом. При цьому за рахунок безкоштовного отримання землі молодіжні кооперативи зможуть вдвічі знизити вартість квартир, запевняють автори нового законопроекту. Учасники ринку ініціативу підтримують, але сумніваються в тому, що держава виділить галузі обіцяні кошти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1690390

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Також «Комерсант-України» публікує матеріал «Уряд допоможе самому дорогому», в якому пише - в Україні можуть знизити мита на ввезення дорогих автомобілів і катерів. Відповідний законопроект розробив Кабінет міністрів і вчора вніс до парламенту. Але автомобілі і катери внаслідок цього дешевше не стануть - імпортери розуміють, що для покупців цієї продукції ціна не є головним критерієм, відзначають учасники ринку. Набагато важливіше - зниження мит на продукцію масового сегмента, але замість цього мита на неї в майбутньому можуть підвищити...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1690417

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«Економічні вісті» публікують матеріал «Президент підписав землю», в якому пишуть - Янукович підтвердив свій статус одного з найбільш затятих прихильників земельної реформи. Вчора президент підписав закон «Про земельний кадастр», тим самим наблизивши впровадження в Україні ринку землі рівно наполовину. Тепер владі залишилося взяти останню і найскладнішу висоту - законопроект «Про ринок землі»...

http://markets.eizvestia.com/full/prezident-podpisal-zemlyu

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Також «Економічні вісті» подають матеріал «Харківські тролейбуси встали», в якому пишуть - водії харківського «Міськелектротрансу» побоюються звільнень і вимагають виплатити борги...

http://state.eizvestia.com/full/harkovskie-trollejbusy-vstali

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«Економічні вісті» у матеріалі «Звягільський акціонував шахту» пишуть - процес корпоратизації Шахти ім. А.Ф. Засядька завершився. Тепер це публічне акціонерне товариство, головним акціонером якого є орендарі...

http://finance.eizvestia.com/full/zvyagilskij-akcioniroval-shahtu

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Газета «Сегодня» у публікації «За подвійне громадянство Черновецького ні посадити, ні звільнити за законом не можуть» пише - столичний мер має другий паспорт - ізраїльський...

http://www.segodnya.ua/news/14273976.html

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Також «Сегодня» у публікації «Ціни на хліб може накрутити дорогий газ» пише - пекарі скаржаться на дорогі паливо і борошно, Кабмін радить модернізацію...

http://www.segodnya.ua/news/14273986.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Судовий збір проти малозабезпечених» пише - Судовий процес для його учасників буде дорожчати з року в рік, особливо щодо господарських справ. Тому підприємствам варто заздалегідь забезпечити збільшення відповідної статті витрат...

http://economics.unian.net/rus/detail/97450

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» в публікації «Barclays Bank може втратити на інвестиціях в Росію до $ 500 млн» пише - британський Barclays Bank очікує, що втрати від угоди з Експобанком РФ досягнуть $ 500 млн. - двох третин суми, сплаченої у 2008 р. Схожий ефект від вкладень у Росію отримав Джордж Сорос в угоді зі «Связьинвестом» - він назвав її найгіршою в своєму житті...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1331785/rossiya_za_05_mlrd

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Також «Відомості» в публікації «Рекордний урожай цукрових буряків знизить ціни на солодощі» пишуть - Росія цього року поставить історичний рекорд по урожаю цукрового буряка. Цукор подешевшає, і навіть у магазинах, обіцяють експерти...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1331789/svekloj_po_cenam

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Видання «Известия» в публікації «Росія, Білорусія і Казахстан заморозили ввізні мита» пише - мораторій буде діяти до 1 січня 2012 року, коли вступлять в силу нові правила...

http://www.izvestia.ru/news/496343

(УНІАН)