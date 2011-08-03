Ізраїль не підтвердить громадянство Черновецького без його згоди - Москаль

Ізраїль ніколи не надасть Україні офіційних підтверджень про наявність у мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО громадянства цієї країни, оскільки такі відомості належать до персональних даних, які захищені конституцією і можуть бути надані лише в разі письмового та нотаріально завіреної згоди самого Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це заявив народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

"А для того, щоб позбавити київського мера українського громадянства, Комісія з питань громадянства при Президентові України повинна отримати тільки офіційні дані з Ізраїлю. На підставі одних лише публікацій у ЗМІ це питання розглядатися не буде", - зазначив він.

Депутат нагадав, що "у приватній розмові один з представників поліції Ізраїлю обмовився, що громадянство його країни отримали близько трьох тисяч осіб з України, які мають в Ізраїлі нерухомість, банківські рахунки, кредитні картки тощо, проте основний час вони проводять в Україні та українського громадянства не позбулися».

При цьому Г.МОСКАЛЬ зазначив, що «функції по дотриманню Закону "Про громадянство України" покладено на МВС України (представник МВС акредитований при Посольстві України в Ізраїлі). Крім того, в Україні є такий інститут, як зовнішня розвідка, чиї прямі функції - агентурним шляхом (підкупом, викраденням та ін.) з'ясовувати подібні речі. І це зовсім не жарти, адже ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, будучи головою КМДА, мав посаду державного службовця першого рангу, йому неодноразово оформлювали допуск до державної таємниці та документами з грифом "таємно", "цілком таємно" та "особливої ​​важливості". І якщо зараз з'ясується, що мер Києва має ізраїльське громадянство, то для чого тоді в Україні такі структури, як МВС та СБУ з зовнішньою розвідкою?".

"До речі, - додав Г.МОСКАЛЬ, - якщо постане питання про притягнення ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до кримінальної відповідальності, то в разі наявності у нього ізраїльського паспорта Ізраїль за жодних обставин не видасть підозрюваного Україні - це заборонено Конституцією Ізраїлю".

Як повідомлялося, за даними деяких ЗМІ, мер Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та його дружина Аліна АЙВАЗОВА вже 17 років є громадянами Ізраїлю.

Відповідно до інформації, яка міститься в базі даних МВС, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та його дружина репатріювалися в Ізраїль 5 жовтня 1994 року.

За даними станом на липень 2011 року, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прописаний у будинку на одній з вулиць Північного Тель-Авіва.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ балотувався на посаду Президента України в 2004 році, був обраний мером столиці в 2006 році, до цього обирався народним депутатом України.

Також ЗМІ повідомляють, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ недавно прибув з Грузії до Ізраїлю.

В Україні подвійне громадянство заборонене.