У Києві акваторію Дніпра очистять від затонулих плавзасобів

В акваторії річки Дніпро в межах Києва проведуть комплекс робіт з підняття, транспортування та подальшої утилізації затонулих плавзасобів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ. Таким чином, це рішення не лише покращить екологічний стан головної водної артерії столиці, а й зробить безпечнішим судноплавство на згаданій території.

Виконання відповідних робіт забезпечить комунальне підприємство КМДА по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду столиці «Плесо». Здійснюватимуть підняття за рахунок коштів підприємства, але з подальшим відшкодуванням власниками затонулих плавзасобів. Безпеку під час цих заходів забезпечуватимуть спеціалісти Головного управління з питань надзвичайних ситуацій, а аварійно-рятувальним обслуговуванням опікуватиметься Київська служба порятунку «КАРС».