Анонс на 4 серпня

* Президент України Віктор Янукович з робочою поїздкою побуває в Херсонській області.

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ.

* Прес-конференція на тему: "Український ринок відновлюваної енергетики в першому півріччі 2011 р.: цифри, факти, тенденції". Учасники: президент Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України Віталій Давій; голова Асоціації виробників альтернативних видів палива Іван Надєїн.

* Прес-конференція на тему: "Закон про ринок землі, як завершення земельної реформи: прогноз і наслідки". В роботі візьме участь голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, директор громадського інституту земельної політики Іван Томич.

* Прес-конференція на тему: «Старі-нові умови кредитування. Чи відродиться банківська система України? ». Учасники: екс-заступник голови Національного банку України Сергій Яременко, кандидат економічних наук Андрій Новак.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Зуби на полицю. Стоматологічні послуги для населення подорожчають через введення ПДВ на медичні вироби". Учасники: Мирон Угрин, заслужений лікар України, президент Асоціації стоматологів приватної практики, віце-президент Асоціації стоматологів України, почесний президент Асоціації імплантологів України; Мирослава Дрогомирецька заслужений лікар України, віце-президент стоматологів приватної практики, власниця приватної клініки; Олег Мацех, член Ради Асоціації виробників та імпортерів виробів медичних, власник фірми з продажу стоматологічного обладнання.

* Відбудеться презентаційна прес-конференція Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України. Учасники: Валерій Саратов, голова Комісії; Юрій Хіврич, Валерій Кальченко - члени Комісії

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