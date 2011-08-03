Головне на 3 серпня

Фінанси

Доходи Держбюджету у І півріччі зросли на 23,9% - до 168,75 млрд. грн.

У січні-липні 2011 року до загального і спеціального фондів Державного бюджету України надійшло 168 млрд. 749,8 млн. грн., (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету), що на 32 млрд. 563,2 млн. грн., або на 23,9%, більше, ніж за відповідний період 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Державного казначейства України.

Згідно з повідомленням, к січні-липні до загального фонду Держбюджету надійшло 142 млрд. 891,6 млн. грн., що на 33 млрд. 419,6 млн. грн., або на 30,5%, більше відповідного показника 2010 року.

Податкових надходжень до загального фонду Держбюджету за звітний період надійшло 131 млрд. 070,7 млн. грн., що на 42 млрд. 802,2 млн. грн., або на 48,5%, більше відповідного показника 2010 року.

Неподаткових надходжень до загального фонду Держбюджету в січні-липні поточного року надійшло 10 млрд. 194,3 млн. грн.

До спеціального фонду Держбюджету за січень-липень 2011 надійшло 25 млрд. 858,2 млн. грн. (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету).

У січні-липні 2011 року відшкодовано ПДВ на суму 25 млрд. 416,3 млн. грн., зокрема, здійснено автоматичне відшкодування ПДВ 161 платнику на суму 6 млрд. 238,3 млн. грн., з них у липні 2011 року - 138 платникам на суму 1 млрд. 742,6 млн. грн.

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Мінфін розмістив ОВДП на 41,8 млн. грн.

Міністерство фінансів України у вівторок, 2 серпня, розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 41 млн. 768,4 тис. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, були розміщені облігації з терміном погашення 2 листопада 2011 з прибутковістю 4,7% річних на суму 19 млн. 768,4 тис. грн. та облігації з терміном погашення 31 липня 2013 з прибутковістю 9% річних на суму 22 млн. грн.

Довідка УНІАН. За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Усього в 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз Україна», банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.

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Затверджено порядок використання коштів для сприяння розвитку малого бізнесу

Кабінет міністрів затвердив порядок використання бюджетних коштів для реалізації Національної програми сприяння малому підприємництву в Україні.

Текст відповідної постанови від 27 липня 2011 № 795 розміщений на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з порядком, головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

У поточному році кошти повинні бути спрямовані на: забезпечення виконання освітньої програми з питань підприємницької діяльності, проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів серед молоді; видання національної доповіді про стан та перспективи розвитку підприємництва тощо.

Не допускається спрямування бюджетних коштів на: придбання товарів, робіт і послуг, не пов`язаних із здійсненням зазначених вище завдань; оплату посередницьких послуг, здійснення заходів, спрямованих на отримання прибутку.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2011 року Кабмін затвердив план заходів на 2011 рік з виконання Національної програми сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

Згідно з планом, Міністерство економічного розвитку і торгівлі в 2011 році має залучити міжнародну технічну допомогу для підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу, а також на нього покладено обов`язок сприяти розвитку мережі фондів підтримки підприємництва. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами спільно з Мінекономіки зобов`язані сприяти розвитку індустрії прямого інвестування і венчурного капіталу.

У планах заходів також передбачається залучення в бізнес інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військовослужбовців, безробітних та жителів сіл; підтримка експортної діяльності малого та середнього бізнесу; сприяння розвитку виробничої кооперації на умовах франчайзингу, підготовка та видання Національної доповіді про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні.

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ПЕК

«Донецьксталь» перерахував 1,1 млн. грн. допомоги сім`ям загиблих гірників шахти Бажанова

ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» перерахував 1,1 млн. грн. сім`ям гірників, які загинули у результаті аварії, що сталася 29 липня 2011 року на шахті ім. Бажанова (ДП «Макіїввугілля).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі метпідприємства.

У повідомленні наголошується, що рішення про надання допомоги сім`ям загиблих шахтарів (по 100 тис. грн. кожній) ухвалили трудові колективи усіх підприємств, що входять до складу компанії «Донецьксталь».

Також на лікування чотирьох гірників, потерпілих у результаті аварії, буде перераховано 80 тис. грн. (по 20 тис. грн. кожному).

Окрім того, у прес-службі повідомили, що фахівці компанії «Донецькшахтопроходка», що входить до групи «Донецьксталь», зараз надають фахівцям шахти ім. Бажанова технічну допомогу з відновлення зруйнованого копра і будівництва нового підйомного комплексу.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня у Макіївці Донецької області на шахті ім. Бажанова сталося обвалення копра скіпового стовбуру - надшахтного споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки.

Баштовий копер висотою 68,7 метра було споруджено у 1953 році.

У результаті аварії загинули 11 працівників шахти, ще четверо (3 жінки і 1 чоловік) одержали травми різного ступеня тяжкості.

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«Макіїввугілля», незважаючи на зупинку шахти Бажанова, вийде на колишній обсяг – гендиректор

Держпідприємство «Макіїввугілля», незважаючи на зупинку через аварію шахти ім. Бажанова, вже за 3-4 місяці вийде на колишній обсяг вуглевидобування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив вчора на прес-конференції генеральний директор ДП «Макіїввугілля» Станіслав ТОЛЧІН.

За його словами, «Макіїввугілля» останню п`ятирічку працює ритмічно, і видобуває за добу близько 10 тис. тонн вугілля». І зараз, після того, як зупинена для відновлення і будівництва нового копра скипового ствола шахта ім. Бажанова, в держпідприємстві всі технічні служби працюють над програмою мінімізації втрат загального видобутку. Гендиректор запевнив, що колишнього добового рівня вуглевидобування ДП «Макіїввугілля» досягне вже у листопаді. «Я можу з твердою упевненістю доповісти, що, максимум, у листопаді місяці, тобто, протягом 3-4 місяців, і об`єднання працюватиме на колишньому рівні вуглевидобування. Тобто приблизно близько 10 тис. тонн за добу», - сказав С.ТОЛЧІН, уточнивши, що таких показників планується досягти, не чекаючи введення в експлуатацію копра і відновлення роботи шахти ім. Бажанова.

Він підкреслив, що для досягнення цих виробничих показників на інших шахтах «Макіїввугілля» не буде збільшене навантаження, а будуть введені в експлуатацію нові лави.

«Природно, по ходу ліквідації аварії нам вже потрібно було думати, як жити далі. Тому на сьогодні вже є план, як відновлювати це вуглевидобування», - сказав гендиректор.

За його словами, попередньо вирішено підготувати нову лаву на шахті «Бутовська», яка вже перебуває у стадії завершення. Запуск цієї лави, яка працюватиме з потужністю 1,5 тис. тонн вугілля на добу, значно компенсує простій шахти ім. Бажанова, добовий обсяг вуглевидобування на якій становив 2,3 тис. тонн.

Крім того, за рахунок переведення частини гірників шахти ім. Бажанова на шахту «Чайкіне» там також збільшиться обсяг вуглевидобування.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня у Макіївці Донецької області на шахті ім. Бажанова сталося обвалення копра скипового ствола - надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки.

Баштовий копр заввишки 68,7 метра був збудований ще у 1953 році.

У результаті аварії загинули 11 працівників шахти, ще четверо (3 жінки і 1 чоловік) одержали травми різного ступеня тяжкості.

Довідка УНІАН. До складу ДП «Макіїввугілля» входять шахтоуправління і шахти: Шахта ім. В.М. Бажанова, Шахта "Калиновська-Східна", Шахта "Холодна Балка", Шахта ім. В.І. Леніна, Шахта "Чайкіне", Шахта "Бутовська", Шахта ім. C.М. Кирова, Шахта "Ясиновська-Глибока" і Шахта "Північна", а також Шахтоуправління ім. Леніна і шахтоуправління «Ясиновське-Глибоке».

Шахти Державного підприємства «Макіїввугілля» у 2010 році виконали на 105,5% річний виробничий план видобутку вугілля і підняли на-гора 3 млн. 324,032 тис. тонн вугілля, що на 174,032 тис. тонн, або на 5,5%, більше від планового показника.

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Соцполітика

ВАСУ відмовився визнати протиправною бездіяльність Януковича

Вищий адміністративний суд України відмовився визнати протиправною бездіяльність Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, що проявилася у невиконанні ним передвиборчих обіцянок.

Як повідомив кореспонденту УНІАН юрист Дмитро ІЛЬЧЕНКО, який і подав цей позов, йому сьогодні прийшов лист із ВАСУ з рішенням суду, яке датовано 21 липня поточного року.

В рішенні зазначається, що суд вирішив, що передвиборча програма В.ЯНУКОВИЧА – це засіб агітації. При цьому суд відмовився послатися на конкретну статтю Закону «Про вибори Президента України». Оскільки програма є засобом передвиборчої агітації, то її метою є формування волі виборців голосувати за кандидата і нічого більшого.

Крім того, суд не виявив порушених прав позивача при виконанні Президентом України своїх обов’язків.

З точки зору Д.ІЛЬЧЕНКА, фактично суд своїм рішенням визнав, що програма потрібна кандидату в Президенти тільки для того, щоб виграти вибори, а виконувати її зовсім не обов’язково.

«Таке рішення суду я очікував. Здивувала лише брутальність форми, в якій суд відмовив у задоволенні позову. Прямим текстом визнати, що ЯНУКОВИЧ має право не виконувати свою програму, прямо вказати, що програма нікого ні до чого не зобов’язує – це щось за межами здорового глузду», - зазначив юрист.

«Ще дивніше виглядає встановлення того, що мої права не порушувалися – до «Покращення життя вже сьогодні» я був приватним підприємцем, платив податки у бюджет свого рідного міста, створював робочі місця. Після того, як ЯНУКОВИЧ «покращив» моє життя, мені довелося припинити підприємницьку діяльність. Мої права були порушені, але суд цього не помітив», - додав Д.ІЛЬЧЕНКО.

За його словами, незважаючи на те, що в рішенні сказано, що воно є остаточним і не підлягає оскарженню, він збираюся скористуватися конституційним правом на апеляцію. «Крім того, я готую новий позов – з урахуванням того, що вказав у постанові суд», - повідомив Д.ІЛЬЧЕНКО.

Також позивач висловив своє обурення, що з моменту прийняття позову до розгляду ВАСУ і до винесення рішення суддя цього суду Юрій ЦВІРКУН жодного разу не запросив його на розгляд справи по суті.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня цього року помічник-консультант народного депутата України Юрія ОДАРЧЕНКА («БЮТ-Батьківщина»), правозахисник з Херсона Д.ІЛЬЧЕНКО подав позов до Президента України В.ЯНУКОВИЧА. У своєму позові Д.ІЛЬЧЕНКО зазначав, що, незважаючи на передвиборчі обіцянки, Президент не зробив нічого для їх виконання.

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Кількість працевлаштованих інвалідів зросла на 23% - до 5,2 тис. осіб

Кількість працевлаштованих людей із обмеженими можливостями в Україні в першому півріччі 2011 року становила 5,2 тис. осіб, що на 23% більше, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це повідомляє Держслужба зайнятості, посилаючись на інформацію Державної служби з питань інвалідів і ветеранів.

Зокрема, в службі зазначили, що впродовж останніх 8 років зростає кількість осіб з інвалідністю, які звертаються за послугами до служби зайнятості. З початку року їх кількість становила майже 23,6 тис. осіб.

За сприяння Держслужби зайнятості в 2010 році роботу знайшли 9 тис. осіб із особливими потребами, з них кожен третій проходив навчання за направленням служби.

У Держслужбі з питань інвалідів і ветеранів зазначають, що в Україні продовжує діяти Модель працевлаштування і забезпечення зайнятості людей з інвалідністю, розроблена експертами проекту Державного центру зайнятості «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості» за підтримки програми розвитку ООН і Міжнародної організації праці.

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Агро

Україна пропонує ООН розмістити на своїй території світовий резерв продовольчого зерна

Україна пропонує ООН розмістити на своїй території світовий резерв продовольчого зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК під час робочої поїздки до Херсона.

Зокрема, за словами М.ПРИСЯЖНЮКА, аграрії країни вже зібрали 30,5 млн. т ранніх зернових, що на 8 млн. т більше, ніж на початок серпня 2010 року. І ще залишається зібрати до 1 млн. га зернових. Із зібраного зерна до 60% - продовольче зерно високої якості.

На думку міністра, такі темпи агровиробництва дозволяють Україні позиціонувати себе як одного з лідерів на зернових зовнішніх ринках.

«Ми (уряд України - УНІАН) вийшли з пропозицією в Організацію об`єднаних націй створити на території України світовий продовольчий резерв зерна. Ми готові забезпечити формування такого резерву обсягом 10-12 млн. т продовольчого зерна. І ми готові його якісно зберегти й виконати інтервенції (зернові - УНІАН) у разі ухвалення відповідних рішень ООН», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК.

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Кабмін підвищив ціни на алкоголь вітчизняного виробництва на 25-50%

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення підвищити мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на алкогольні напої вітчизняного виробництва на 25-50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення відповідної постанови на сьогоднішньому засіданні Кабміну повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадим КОПИЛОВ.

За словами В.КОПИЛОВА, мінімальну роздрібну ціну на горілку з близько 17,96 грн. за півлітра підвищено до 26,10 грн., коньяк 3 зірочки – з 26,32 до 33,08 грн., вино (0,7 л) – з 12 до 18 грн.

Постанова набере чинності з дня публікації.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією асоціації «Укргорілка», ще наприкінці квітня п.р. виробники виступали за підвищення мінімальної роздрібної ціни на горілку з 17,96 грн. до 26,1 грн. за пляшку 0,5 л.

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Автоматизовану систему земельного кадастру запустять з січня 2013 р. - Держземагентство

Автоматизована система земельного кадастру буде запущена з 1 січня 2013 року.

Про це повідомив голова Державного агентства земельних ресурсів України Сергій ТИМЧЕНКО сьогодні в ході інтернет-конференції.

«Електронна автоматизована система кадастру офіційно буде запущена з 1 січня 2013 року. З цього ж моменту будь-яка людина через Інтернет зможе зайти на наш сайт і переглянути у відкритому доступі кадастрову інформацію про будь-яку земельну ділянку в Україні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство земельних ресурсів України до липня 2012 р. планує завершити створення автоматизованої системи земельного кадастру.

На сьогодні тестування автоматизованої системи земельного кадастру пройшло лише у Вінницькій області.

Станом на березень 2011 року автоматизована система земельного кадастру містила дані про 70% ділянок.

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Промисловість

«Лізингтехтранс» буде перетворено на «Антонов Фінанс» – Колесніков

Міністерство інфраструктури України ухвалило рішення перетворити державну компанію «Лізингтехтранс» на «Антонов Фінанс».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні журналістам у Києві.

«Ми ухвалили рішення, й компанія «Лізингтехтранс», яка купуватиме у «Антонова» літаки, буде перетворена на «Антонов Фінанс». Це спеціальний підрозділ, який займатиметься лізингом літаків для українських і, сподіваюся, не тільки, авіакомпаній», – сказав він.

При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ додав, що «функції уряду – ми компенсуватимемо відсотки заводу або ж лізинговій компанії залежно від обраної конструкції, до світових стандартів – 2-2,5%. Ми забезпечимо ті ж правила, які є у міжнародних компаній».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні державне підприємство «Антонов» і державна компанія «Лізингтехтранс» підписали протокол про наміри на придбання 50 літаків сімейства Ан-148 і Ан-158 з метою їх подальшої передачі вітчизняним авіакомпаніям на умовах фінансового лізингу.

Згідно з документом, за умови забезпечення державного фінансування, «Лізингтехтранс» має намір придбати 22 літаки Ан-148 і 28 літаків Ан-158 до 2015 року.

Цей протокол є частиною програми забезпечення українських авіакомпаній літаками українського виробництва за допомогою системи лізингу. Він став результатом діяльності спільної робочої групи провідних фахівців ДП «Антонов» і вітчизняних авіакомпаній («МАУ», «АероСвіт», «Україна») з реалізації рішень, прийнятих 19 травня на нараді під головуванням віце-прем`єр-міністра – міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА.

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Транспорт/Зв`язок

У КМДА заперечили інформацію про запровадження в столиці податку на інтернет

У Києві не запроваджувався і не запроваджуватиметься податок на користування інтернетом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови Руслана КРАМАРЕНКА.

«Днями у ЗМІ поширилась інформація, що користувачам інтернету доведеться платити додаткові податки. Ця інформація абсурдна та не відповідає дійсності. Місто взагалі не має право запроваджувати податки, які не визначені Податковим кодексом», - сказав він.

Р.КРАМАРЕНКО пояснив, що у липні Київрадою було прийняте рішення «Про питання впорядкування діяльності суб`єктів господарювання в галузі зв`язку та інформаційних технологій», яким визначається єдиний оператор, уповноважений укладати договори з суб`єктами господарювання в галузі зв`язку та інформаційних технологій на розміщення телекомунікаційних мереж в житлових та нежитлових будівлях комунальної власності - КП «Київжитлоспецексплуатація».

«Але це жодним чином не стосується кінцевих споживачів, і не передбачає збільшення податкового навантаження на провайдерів. Плата за право користування комунальним майном сплачується провайдерами вже не перший рік», - зазначив він.

До цього моменту ці гроші збирали 20 комунальних підприємств у 10 районах Києва.

«Цими підприємствами укладені договори на встановлення телекомунікаційного обладнання більш ніж з 60 різними суб’єктами господарської діяльності. При цьому плату кожний встановлює на свій розсуд - у різних районах Києва вона коливається від 0,1 до 1,8 грн. за квартиру. Цей підхід ми вважаємо неправильним – має бути єдиний оператор, який буде збирати плату за право користування комунальним майном до міського бюджету. Крім того, тариф має бути єдиним, і коштувати не 1,8 грн., а як мінімум у три рази менше», – наголосив Р.КРАМАРЕНКО.

Як повідомлялося, нещодавно у ЗМІ з`явилася інформація про те, що через рішення Київради про оподаткування провайдерів, кияни будуть змушені переплачувати за інтернет 135 грн. на рік.

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На розвиток і будівництво Київського метрополітену до 2025 року необхідно 35 млрд. грн.

На розвиток і будівництво Київського метрополітену до 2025 року необхідно 35 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив начальник КП «Київський метрополітен» Володимир ФЕДОРЕНКО під час громадського обговорення транспортної частини Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

«У цілому планується побудувати десь 31 станцію, 40 км ліній метрополітену. На сьогодні ми порахували, що вкладень необхідно близько 35 млрд. грн. у сьогоднішніх цінах», - сказав він.

За словами В.ФЕДОРЕНКА, це стосується як розвитку існуючих ліній, так і будівництва нових ліній, депо, нових виходів і переходів між станціями.

«Висунуто завдання наступного року - продовження метро до Одеської площі, ще дві станції відкрити. Ми сьогодні над цим працюємо, ми вступили у будівництво лінії до Виставкового центру. Вимагає будівництва Подільсько-Вигурівська лінія від станції Глибочицької до Райдужної з відгалуженням на Троєщину, і ми наступного року - вже є пропозиції в Програму соціально-економічного розвитку на більш як 400 млн. грн. - пропонуємо розпочати будівництво», - сказав В.ФЕДОРЕНКО. Крім того, передбачається розвиток Сирецько-Печерської лінії у бік Дарницького вокзалу і Виноградаря, продовження Святошинської лінії до Новобіличів.

«Необхідний додатковий перехід між ст. “Золоті ворота” і “Театральна”, там великі навантаження. І наступного року ми подали пропозиції, щоб профінансували вже значні суми для проектування і початку будівельних робіт», - відзначив начальник метрополітену.

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«Антонов» передав авіакомпанії «МАУ» новий літак Ан-148-100

Сьогодні державне підприємство «Антонов» передало авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України (МАУ)» новий регіональний реактивний літак Ан-148-100, побудований на ДП «Серійний завод «Антонов» (Київ).

Як передає кореспондент УНІАН, у заході взяв участь віце-прем`єр-міністр-міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ, президент - генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА, в.о. президента авіакомпанії "МАУ" Володимир БАГАЦЬКИЙ та інші.

Планується, що літак буде виконувати як внутрішні, так і міжнародні рейси.

Виступаючи на урочистому мітингу перед колективом підприємства, Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що «це важлива подія в рамках програми, яку починає уряд - стимулювати українські авіакомпанії купувати повітряні судна вітчизняного виробництва та оновлювати свої авіапарки новими літаками типу Ан-148 і Ан-158, розробленими ДП «Антонов».

Передача цього літака є першим кроком реалізації Протоколу про наміри на придбання літаків сімейства Ан-148 і Ан-158 з метою їх подальшої передачі вітчизняним авіакомпаніям на умовах фінансового лізингу, підписаного сьогодні керівниками ДП «Антонов» та ГК «Лізингтехтранс».

Даний літак є третім літаком Ан-148, який передається українській авіакомпанії. Два літаки вже експлуатуються авіакомпанією «АероСвіт». Починаючи з червня 2009 року ці літаки вже освоїли близько 30 внутрішніх і міжнародних авіамаршрутів, перевезли понад 140 тисяч пасажирів. Наліт одного літака на місяць досягає 280 годин. Літаки Ан-148 також працюють і в Росії: шість літаків в авіакомпанії «Росія» і один літак - в авіакомпанії "Політ".

Довідка УНІАН. Ан-148 - регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту складає 3,5 тис. км, крейсерська швидкість - 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти й посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове обладнання робить можливим посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, в програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні і "Вороніжське акціонерне літакобудівне товариство" в Росії.

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» - провідна українська авіакомпанія. 100% акцій компанії знаходяться у приватній власності.

Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737». Авіакомпанія з`єднує Україну з 35-и столицями та ключовими містами Європи, Азії, Африки та СНД. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

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УНІАН