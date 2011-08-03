Курс НБУ на 04.08.11

Офіційний курс НБУ на 04.08.11100 USD США - 797.1200 (на 3 серпня - 797.1200)100 EUR - 1139.8816 (на 3 серпня - 1129.5190)10 RUR - 2.8571 (на 3 серпня - 2.8658)Облікові курси банківських металів на 04.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-132919.76 (на 3 серпня-129452.29)961XAG10Срібло-3271.38 (на 3 серпня-3166.96)962XPT10Платина -143162.75 (на 3 серпня-142684.48)964XPD10Паладій-65682.69 (на 3 серпня-66240.67)

Офіційний курс НБУ на 04.08.11 100 USD США - 797.1200 (на 3 серпня - 797.1200) 100 EUR - 1139.8816 (на 3 серпня - 1129.5190) 10 RUR - 2.8571 (на 3 серпня - 2.8658) Облікові курси банківських металів на 04.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 132919.76 (на 3 серпня - 129452.29) 961 XAG 10 Срібло - 3271.38 (на 3 серпня - 3166.96) 962 XPT 10 Платина - 143162.75 (на 3 серпня - 142684.48) 964 XPD 10 Паладій - 65682.69 (на 3 серпня - 66240.67)

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