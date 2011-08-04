У Севастополі виявлено розкрадання бюджетних коштів в Інкерманських штольнях

У Севастополі прокуратурою спільно з Управлінням податкової міліції виявлено факти розкрадання бюджетних коштів під час проведення гірничопрохідницьких робіт в Інкерманських штольнях.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської прокуратури, перевіркою встановлено, що в ході робіт, які проводяться з метою знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни, посадовці підприємства незаконно заволоділи бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, унаслідок чого державі заподіяний збиток у великих розмірах.

За даним фактом прокуратурою міста порушено кримінальну справу за ст. 191 ч. 4, ст. 366 Кримінального кодексу України. Ведеться досудове слідство.