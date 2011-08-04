У Севастополі виявлено розкрадання бюджетних коштів в Інкерманських штольнях

10:01, 04 серпня 2011
Різне
0

У Севастополі прокуратурою спільно з Управлінням податкової міліції виявлено факти розкрадання бюджетних коштів під час проведення гірничопрохідницьких робіт в Інкерманських штольнях.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської прокуратури, перевіркою встановлено, що в ході робіт, які проводяться з метою знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни, посадовці підприємства незаконно заволоділи бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, унаслідок чого державі заподіяний збиток у великих розмірах.

За даним фактом прокуратурою міста порушено кримінальну справу за ст. 191 ч. 4, ст. 366 Кримінального кодексу України. Ведеться досудове слідство.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter