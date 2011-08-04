ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 4 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Країни, що розвиваються скуповують золото» пише - Центробанк Південної Кореї вперше з часів азіатської кризи кінця 90-х років збільшив частку золота у своїх ЗВР. Угода продовжує тенденцію до купівлі золота світовими ЦБ після кризи. Аналітики чекають, що це тренд тільки прискориться через те, що переговори з американського держборгу завдали серйозної шкоди статусу долара...

http://delo.ua/world/razvivajuschiesja-strany-skupajut-zoloto-162167/

* * *

Також «Дело» в публікації «Суд дозволив Януковичу давати виборцям фантастичні обіцянки» пише - Вищий адміністративний суд України не вбачає вини глави держави у невиконанні передвиборних обіцянок, які Віктор Янукович давав напередодні президентських виборів. У тому числі про податкові канікули для бізнесу і зниження ПДВ...

http://delo.ua/ukraine/sud-razreshil-janukovichu-davat-izbirateljam-fantasticheskie-obeschani-162164/

* * *

Видання «Комерсант-України» публікує матеріал «Літаки беруть під крило», в якому пише - Україна створює держструктуру для продажу літаків виробництва корпорації "Антонов". У Мінінфраструктури прийнято рішення про створення у складі відомства підрозділу "Антонов Фінанс", яке буде займатися лізингом Ан-148 і Ан-158 для українських авіаперевізників. У Кабміні обіцяють, що лізингові ставки для експлуатантів не перевищать 2% завдяки держфінансування. Така схема може викликати нарікання з боку країн-учасниць СОТ. Але інший спосіб порятунку авіаційної галузі знайти складно, зазначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1690852

* * *

Також «Комерсант-України» публікує матеріал «У Дмитра Фірташа з хімією все складно», в якому пише - російський бізнесмен Аркадій Ротенберг, що є, за неофіційними даними, партнером Дмитра Фірташа в покупці великого виробника добрив "Міндобрива", вчора заявив про закриття угоди . Актив був оцінений в $ 1,3 млрд., хоча інші претенденти на нього пропонували не менше. Після покупки компанії Ротенберг заявив, що цікавиться і Одеським припортовим заводом...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1690849

* * *

Газета «Сегодня» у публікації «У Києві продається найдорожча квартира: $ 16 млн., 10 кімнат і вид на Майдан» пише - у триповерховому пентхаузі є спортзал, спа, більярд і п'ять санвузлів...

http://www.segodnya.ua/news/14274374.html

* * *

Також «Сегодня» у публікації «В Україну для метро перестануть копати тунелі» пише - крім того, до квітня-2012 в поїздах буде інтернет...

http://www.segodnya.ua/news/14274422.html

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Відомості» в публікації «Росіяни зі скрипом повертаються на світовий ринок зерна» пише - за повернення на світовий ринок зерна Росії довелося заплатити. Експортери укладають угоди з 10%-ним дисконтом. Низькі внутрішні ціни поки цілком це дозволяють...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1332731/rossijskij_diskont

* * *

Також «Відомості» в публікації «Продавцям бензину довелося стати його покупцями» пишуть - весняна криза на паливному ринку змусила «Газпром нафта» і «Роснефть» змінити звичні бізнес-схеми. Як стало відомо з їхніх звітів, цим компаніям довелося закуповувати бензин для своїх АЗС у конкурентів...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1332732/potrebovalas_dozapravka

* * *

Видання «Известия» в публікації «Москва позбавиться від негідних забудовників» пише - третина інвестиційних контрактів, укладених адміністрацією Юрія Лужкова з приватними компаніями, буде розірвана...

http://www.izvestia.ru/news/496417

(УНІАН)