Головою Донецької облради обрано «регіонала» Федорука

Головою Донецької обласної ради обрано члена фракції Партії регіонів Андрія ФЕДОРУКА, який раніше обіймав посаду виконуючого обов'язки голови облради.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на п'ятій сесії Донецької облради шостого скликання.

Спочатку депутати облради проголосували за дострокове припинення повноважень голови Донецької облради Андрія ШИШАЦЬКОГО у зв'язку з призначенням його 12 липня головою Донецької облдержадміністрації.

На пост голови облради була висунута тільки кандидатура А.ФЕДОРУКА.

А.ШИШАЦЬКИЙ, рекомендуючи А.ФЕДОРУКА, сказав, що він «має достатньо знань і досвіду роботи, щоб очолити облраду».

У своєму виступі А.ФЕДОРУК заявив, що він усвідомлює «всю ступінь відповідальності і масштабність обов'язків голови облради». Він також назвав чотири основні пріоритети в своїй роботі в разі обрання: створення умов для безпечної життєдіяльності населення області, розвиток високотехнологічного виробництва та залучення інвестицій, забезпечення продовольчої безпеки регіону; комплексний розвиток місцевого самоврядування.

У результаті таємним голосуванням бюлетенями за А.ФЕДОРУКА проголосували 124 депутати з 132-х присутніх на сесії (всього в облраді 180 депутатів - УНІАН). З 132-х депутатів, які голосували тільки 5 людей не підтримали кандидатуру А.ФЕДОРУКА і 2 - утрималися.