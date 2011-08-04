Київське обласне відділення АМКУ очолив Олександр Савицький
15:28, 04 серпня 2011Різне
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Головою Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) став Олександр САВИЦЬКИЙ.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі комітету.
До цього призначення О.САВИЦЬКИЙ очолював Державну інспекцію з контролю за цінами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Також працював першим заступником начальника Держінспекції з контролю за цінами в місті Києві, директором Департаменту цінової політики і цінового регулювання Мінекономрозвитку.
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