Київське обласне відділення АМКУ очолив Олександр Савицький

Головою Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) став Олександр САВИЦЬКИЙ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

До цього призначення О.САВИЦЬКИЙ очолював Державну інспекцію з контролю за цінами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Також працював першим заступником начальника Держінспекції з контролю за цінами в місті Києві, директором Департаменту цінової політики і цінового регулювання Мінекономрозвитку.