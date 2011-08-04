Головне на 4 серпня

Фінанси

Fitch підтвердило рейтинг «Приватбанку» на рівні «B» зі «стабільним» прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента («РДЕ») ПАТ КБ «ПриватБанк» на рівні «B» зі «стабільним» прогнозом.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, рейтинги «ПриватБанку» відображають високі рівні кредитного ризику в результаті недавнього швидкого зростання в умовах як і раніше непростого операційного середовища в Україні, високу концентрацію по позичальниках і галузям, потенційно значний бізнес із зв`язаними сторонами і скоротилася прибутковість. Рейтинги також враховують широку клієнтську базу банку в країні, тенденції стабілізації показників якості активів згідно звітності та помірні ризики рефінансування.

Fitch також підтвердило довгостроковий рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу «ПриватБанку» на рівні «B» і рейтинг зворотності активів на рівні «RR4».

У той же час Fitch відзначає, що на кінець 1 півріччя 2011 р. роздрібні депозити, які є пріоритетними щодо зобов`язань перед іншими кредиторами відповідно до українського законодавства, становили високу частку бази фондування «ПриватБанку» в 55%. Це обумовлює істотну субординацію для інших пріоритетних кредиторів, включаючи власників облігацій, що може обмежити зворотність активів для цих кредиторів при сценарії дефолту. На думку Fitch, даний ризик на справжній момент не є достатнім, щоб зумовити рейтинг поворотності активів по пріоритетному незабезпеченому боргу нижче «RR4». У той же час будь-яке значне подальше збільшення питомої ваги роздрібного фондування в складі пасивів «ПриватБанку» та/або підвищення стурбованості щодо характеру ризиків по сектору торгівлі нафтопродуктами в кредитному портфелі може привести до зниження рейтингу зворотності активів і довгострокового рейтингу облігацій.

Також вказується, що потенціал подальшого підвищення рейтингів у даний час обмежений непростий операційним середовищем і слабкими сторонами кредитоспроможності «ПриватБанку». Зниження концентрації по позичальниках і секторів, а також більш сильне генерування капіталу за рахунок прибутку були б позитивними чинниками для кредитоспроможності банку. У той же час, згідно з наданою Fitch інформацією, рівень ризиків по сектору торгівлі нафтопродуктами, ймовірно, в цілому залишиться незмінним, принаймні, до кінця 2011 р. У разі подальшого зниження рівня капіталізації банку, дефіциту ліквідності або підвищення стурбованості щодо рівня і якості ризиків по зв`язаних сторонах, це може привести до зниження рейтингів.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року склали 135,741 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 118,003 млрд. грн., зобов`язання - 123,057 млрд. грн., статутний капітал - 10,160 млрд. грн., власний капітал - 12,684 млрд. грн.

«ПриватБанк» у першому півріччі збільшив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року на 24% - до 782 млн. грн.

Станом на 7 червня 2011 сумарний пакет акцій, який належить Ігорю КОЛОМОЙСЬКОМУ і Геннадію БОГОЛЮБОВУ, становив 90,069995% (окремо їх частки становлять 45,069997% і 44,999998% відповідно). Сумарний пакет акцій «ПриватБанку», що належить членам правління фінустанови, становить 7,45%.

Згідно квартальної звітності банку, на 1 липня І.КОЛОМОЙСЬКИЙ і Г.БОГОЛЮБОВ володіли по 44,999998% його акцій.

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Президент підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення деяких норм Податкового кодексу України)».

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Президент повернув на доопрацювання до Верховної Ради Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення деяких норм Податкового кодексу України)».

Нагадаємо, цей закон, ухвалений парламентом в липні 2011 року, містить норму, яку Президент раніше визнав неконституційною.

Як повідомили УНІАН в юридичній фірмі «КМ Партнери», Президент у пропозиціях до Податкового кодексу від 2 грудня 2010 року, які були в повному обсягу прийнято в парламенті, зокрема, написав: «У кодексі передбачено обов`язок платника податків під час перевірки давати пояснення з питань оподаткування (п. 81.3 ст. 81). Такий обов`язок суперечить Конституції України, якою встановлено, що жодна особа не несе відповідальність за відмову давати пояснення стосовно себе, членів сім`ї чи близьких родичів (ст.63). Основним Законом держави, таким чином, гарантовано право особи відмовитися давати такі пояснення з будь-якого питання, зокрема й з питань оподаткування».

З урахуванням цих обставин з Кодексу, на думку Президента, необхідно було виключити норми про введення законодавчого примушення для платника податків давати пояснення з питань оподаткування. Натомість в Кодексі необхідно закріпити право платника податків відмовлятися від надання таких пояснень і передбачити законодавчі гарантії цього права.

Ці норми були закріплені в ухваленому в грудні минулого року Податковому кодексі.

Водночас, законом про внесення змін до Податкового кодексу, ухваленим парламентом і направленим на підпис Президенту (законопроект №8217) у липні ц.р., передбачено, що вимога про пояснення законодавчо відновлюється, в тому самому підпункті, звідки вона було вилучена на пропозицію Президента (20.1.2). Зокрема, підпункт 20.1.2 викладено в такій редакції: «20.1.2. при проведенні перевірок вимагати... пояснення з питань, що виникають під час перевірок і стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби, встановлених цим кодексом та іншими законами України...».

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ПЕК

Спалах метану на шахті "Краснокутська». Постраждали 26 гірників

Сьогодні об 11.40 в м. Красний Луч Луганської області на шахті "Краснокутська" (ДП "Донбас Антрацит") стався спалах метану.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.

За їхніми даними, спалах метану стався на горизонті 110-120 метрів під час включення лебідки для демонтажу лави пласта.

В той момент в шахті знаходилися 224 гірники, на аварійній ділянці - 37.

За попередньою інформацією, постраждали 26 гірників. З них 5 - отримали опіки середнього ступеня тяжкості. Ще 21 - незначні.

На місці працюють 3 відділення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Роботи на шахті не припинялися.

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НКРЕ не планує перегляду тарифів на газ для населення до кінця року

Національна комісія регулювання електроенергетики не планує перегляду тарифів на газ для населення теплокомуненерго до кінця поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова комісії Сергій ТІТЕНКО.

«Не плануємо», - сказав він.

Між тим, голова комісії зазначив, що за підсумками третього кварталу регулятор перегляне граничні ціни на газ для промислових споживачів і бюджетних організацій з урахуванням прогнозної вартості імпортованого газу в четвертому кварталі.

Довідка УНІАН. НКРЕ зберегла серпневі ціни на природний газ для промислових і прирівняних до них споживачів, а також для бюджетних організацій на липневому рівні - до 3023,5 тис. грн. за тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування і постачання).

Ціни були переглянуті виходячи з прогнозної вартості імпортного газу для України в третьому кварталі на рівні 355-357 дол. за тис. куб. м.

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«Нафтогаз України» вибрав ЗАТ "УСАН" для оцінки своїх акцій і ОВДП

НАК «Нафтогаз України» вибрала ЗАТ «Українсько-Сибірське агентство нерухомості» (УСАН, місто Харків) для надання послуг з управління портфелями цінних паперів (послуги з визначення експертної вартості (оцінки) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) й експертної вартості (оцінки) акцій компанії).

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, дата акцепту – 2 серпня 2011 року. Кінцевий термін укладення договору між сторонами - 1 вересня ц.р.

Запропонована УСАН вартість послуг – 96 тис. грн. (з ПДВ), оцінка має бути проведена до кінця 2011 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ЗАТ «Українсько-Сибірське агентство нерухомості» відоме тим, що в березні 2006 року Фонд держмайна України (ФДМУ) відібрав цю компанію для інвентаризації майна, використовуваного Чорноморським флотом Російської Федерації.

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ЖКГ

В Україні планують ввести єдиний порядок формування тарифів на ЖКП, а не єдині тарифи

В Україні планується ввести єдиний порядок формування тарифів на житлово-комунальні послуги (ЖКП), а не єдині тарифи для населення по всій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив член Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг Юрій ХІВРИЧ.

«У нас був затверджений постановою Кабміну порядок на тариф по воді і теплу. Коли НКРЕ (Національна комісія регулювання електроенергетики – УНІАН) узяла на себе ці функції, вона свій порядок сформувала. У нас вийшло так, що для підприємств, які одержують ліцензії в обладміністрації, - один порядок, а для ліцензіатів – інший порядок. Тому ці документи були відпрацьовані і вироблений один порядок на тепло, один порядок на воду, на утримання житлових будинків, на газ і електроенергію. Ці всі п`ять порядків об`єднані в одну постанову Кабміну, яка сьогодні говорить про те, що це єдина методика розробки і затвердження тарифів на території України. Але не йдеться про вирівнювання тарифів на всій території», - сказав він.

Ю.ХІВРИЧ уточнив, що порядок був розроблений Міністерством з питань ЖКГ і ухвалений Кабміном, але зараз направлений на повторний розгляд через реструктуризацію міністерства.

У свою чергу, член комісії Валерій КАЛЬЧЕНКО додав, що такі порядки формування тарифів на теплову енергію, питну воду, газ, електроенергію для поставки населенню діяли окремо, але вони не передбачали формування тарифів на виробництво, транспортування і поставку теплової енергії, а також в них не була визначена структура собівартості тарифу.

«До цього ліцензіат йшов до цінової інспекції, формував і захищав свої витрати, і цінова інспекція робила висновки про собівартість однієї гігакалорії або одного метра кубічного питної води. З цими висновками ліцензіат йшов до місцевих органів місцевої влади, і ті ухвалювали рішення і затверджували тариф. Після цього не було зворотного зв`язку, як та структура тарифу виконувалася ліцензіатом при здійсненні своїх зобов`язань. На сьогодні… ліцензіат захищатиме як рівень тарифів, так і структуру собівартості. І контролюватися будуть витрати по структурі собівартості… Це і будуть функції нової комісії», - пояснив він.

Голова комісії Валерій САРАТОВ також повідомив, що розроблено сім методик затвердження втрат підприємств, що надають комунальні послуги. «Вони перебувають у стані затвердження, і Мінрегіонбуд планує їх затвердити наказом і після цього затвердити в Мінюсті", - додав він.

В.КАЛЬЧЕНКО уточнив, що методики формування втрат і витрат – це нормування енергетичних ресурсів, які використовуються при відпуску 1 куб. м питної води і 1 гігакалорії тепла, щоб доставити їх до споживача.

«Це база, яка є підставою для того, щоб ми могли приймати матеріали від наших ліцензіатів для захисту собівартості тарифів…» - сказав він.

В.КАЛЬЧЕНКО зазначив, що процедура розгляду комісією документів від тепло- і водопостачальних підприємств займатиме 30 днів.

Він також додав, що розроблено щомісячні, поквартальні і річні форми звітності для ліцензіатів, ненадання яких вважається порушенням і дозволить комісії провести перевірку підприємства.

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Нацкомпослуг до кінця року перевірить тарифи тепло- і водопостачальних підприємств

Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг має намір перевірити тарифи тепло- і водопостачальних підприємств до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив член Нацкомпослуг Юрій ХІВРИЧ.

"Ми маємо до кінця року щодо кожного підприємства-ліцензіата знати, яка у нього собівартість, які витрати і куди вони йдуть. Сьогодні у нас таких 193 підприємства теплопостачання і 68 - по воді", - сказав він.

Голова комісії Валерій САРАТОВ уточнив, що по воді підлягають ліцензуванню комісією 69 ліцензіатів – це все міста з чисельністю населення більш як 100 тис. осіб.

«Цей ринок по воді ми закриваємо на 80%, 20% ліцензій, що залишилися, видають обласні державні адміністрації. Є 299 ліцензіатів по теплу, і ми з них закриваємо 98,8%, тобто практично всі ті котельні, що виробляють теплову енергію більш ніж 20 Гкал", - повідомив він.

За словами голови комісії, з 69 ліцензіатів по воді до комісії звернулося 38, проте з урахуванням повернутих неякісно підготовлених документів на розгляді комісії залишилися документи 10 ліцензіатів, а по теплу - 53 компанії подали документи, із них на розгляді – 18.

Довідка УНІАН. У 2010 році для забезпечення єдиного підходу до формування економічно обгрунтованих тарифів для підприємств – природних монополістів було ухвалено Закон України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України». Мінрегіонбуд розробив і подав на розгляд Президента проект указу щодо створення НКРРКП.

1 червня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг буде створена і почне працювати до вересня.

8 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом створив Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України.

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Транспорт/Зв`язок

У Раду надійшов законопроект про зниження ставки ввізного мита на "легковушки"

Кабінет міністрів України пропонує зменшити ставку ввізного мита на легкові автомобілі (з об`ємом двигуна 1,5-3 тис. куб. см, а також вантажопасажирські фури і гоночні машини) з 7 до 6%.

Про це йдеться в зареєстрованому на сайті Верховної Раді законопроекті, автором якого є Кабмін.

Відповідно до законопроекту, уряд також пропонує знизити ставку ввізного мита на "човни, катери моторні, крім човнів з забортним двигуном" з 8,5 до 8%.

У пояснювальній записці до законопроекту говориться, що уряд пропонує знизити ставки ввізного мита з метою їх приведення у відповідність з рівнем, визначеним графіком тарифних зобов`язань України перед СОТ по товарах на 2012 рік.

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Агро

Гідрометцентр прогнозує урожай зерна в обсязі 44-45 млн. тонн

Український гідрометеорологічний центр прогнозує урожай зернових культур нинішнього року в обсягу 44-45 млн. тонн (у вазі після доопрацювання).

Про це УНІАН повідомили в Гідрометцентрі.

Повідомляється, що Гідрометцентр підвищив свій попередній прогноз урожаю (43,2 млн. тонн) за рахунок уточнення площ під посівами в бік збільшення.

За прогнозами фахівців відомства, урожай озимої і ярої пшениці становитиме 19 млн. тонн (у вазі після доопрацювання), ячменю – близько 8-8,5 млн. тонн, жита – 0,7 млн. тонн.

Урожай кукурудзи очікується на рівні 15 млн. тонн, при цьому наголошується, що перспективи щодо цієї культури дуже добрі – посіви оптимально зволожені і забезпечені теплом.

Щодо круп`яних культур, за даними Гідрометцентру, урожай гречки становитиме 0,3 млн. тонн, проса – 0,2 млн. тонн, гороху – 0,5 млн. тонн і вівса – 0,6 млн. тонн.

Нагадаємо, за прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства України урожай зерна цього року становитиме 47 млн. тонн.

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Мінекономрозвитку: підвищення цін на алкоголь сприятиме запобіганню обігу фальсифікату

Приведення рівня мінімальних опотово-відпускних і роздрібних цін на вітчизняні алкогольні напої у відповідність з реальними витратами на їх виготовлення і реалізацію сприятиме запобіганню виробництву й обігу фальсифікату.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Повідомляється, що нинішній рівень мінімальних цін на окремі види алкогольних напоїв визначений з урахуванням собівартості їх виробництва і реалізації, акцизного збору й інших податкових платежів, які діяли наприкінці 2009 року. «З часу останнього корекції рівня мінімальних цін індекс цін виробників промислової продукції становив 139,8%, а з урахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2011 рік на кінець року цей показник становитиме 143%; ціни на спирт етиловий і виноматеріал, які в структурі мінімальних цін на алкогольні напої займають близько 20%, виросли більш ніж удвічі; відбулося збільшення ставок акцизного збору, зокрема на горілку, лікерогорілчані вироби й вина в скляній тарі місткістю 0,7 л і 0,75 л на 6,9%, коньяки - на 42,9% тощо», - пояснили у відомстві.

Відзначається, що невідповідність нинішнього рівня мінімальних цін на алкогольні напої умовам ринку нівелює головну мету їх впровадження – запобігання виробництву й обороту фальсифікованих підакцизних товарів.

Нагадаємо, Кабмін України 3 серпня ц.р. ухвалив рішення підвищити мінімальні оптово-відпускні й роздрібні ціни на алкогольні напої вітчизняного виробництва на 25-50%. Мінімальна роздрібна ціна на горілку з близько 17,96 грн. за півлітра підвищена до 26,10 грн., на коньяк 3 зірки – з 26,32 до 33,08 грн., вино (0,7 л) – з 12 до 18 грн. Постанова набирає чинності з дня публікації.

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