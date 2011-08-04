Курс НБУ на 05.08.11

Офіційний курс НБУ на 05.08.11100 USD США - 797.1200 (на 4 серпня - 797.1200)100 EUR - 1134.2220 (на 4 серпня - 1139.8816)10 RUR - 2.8629 (на 4 серпня - 2.8571)Облікові курси банківських металів на 05.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-132660.70 (на 4 серпня-132919.76)961XAG10Срібло-3317.61 (на 4 серпня-3271.38)962XPT10Платина-140053.98 (на 4 серпня-143162.75)964XPD10Паладій-62852.91 (на 4 серпня-65682.69)

Офіційний курс НБУ на 05.08.11 100 USD США - 797.1200 (на 4 серпня - 797.1200) 100 EUR - 1134.2220 (на 4 серпня - 1139.8816) 10 RUR - 2.8629 (на 4 серпня - 2.8571) Облікові курси банківських металів на 05.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 132660.70 (на 4 серпня - 132919.76) 961 XAG 10 Срібло - 3317.61 (на 4 серпня - 3271.38) 962 XPT 10 Платина - 140053.98 (на 4 серпня - 143162.75) 964 XPD 10 Паладій - 62852.91 (на 4 серпня - 65682.69)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter