Анонс на 5 серпня

* Відбудеться брифінг на тему: «Обставини аварій на шахтах "Імені Бажанова" і "Суходоольская-Східна"та хід ліквідаційних робіт". В роботі візьме участь голова Держслужби гірничого нагляду та промислової безпеки України Олександр Хохотва.

* Прес-конференція голови ДПС України Віталія Захарченка. Теми прес-конференції: Перші підсумки запровадження туристичного збору: загальний аналіз по країні, області-рекордсмени за ставкою туристичного збору, проблемні питання застосування, коли платити - коли не платити - поради відпочиваючим і податковим агентам. Результати діяльності ДПС України за січень-липень 2011 року.

* Прес-конференція на тему: «Доля курорту: чи потрібен Україні «Єврорегіон Арабат?». Будуть розглядати питання організації та будівництва унікального курорту світового рівня на Арабатській стрілці, проект якого схвалено міжнародними та вітчизняними фахівцями з екології та туризму. Учасники: голова Ленінської РДА АР Крим Володимир Степанов, заступник голови Держслужби туризму і курортів Дмитро Заруба, директор наукового центру розвитку туризму Міністерства культури України Олена Соколова, начальник ГУ комунального господарства КМДА Дмитро Новицький, президент компанії «Alphakat» (Німеччина) Крістіан Кох, гендиректор "Альфакат - України" Дмитро Загарія, президент компанії «Caspian royal fish and caviar co., LLC.» Тарлан Міркадиров.

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