Медведєв: зняття Грузією претензій до РФ щодо СОТ може сприяти відновленню відносин

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що зняття Грузією претензій до Росії на переговорах щодо Світової організації торгівлі може стати відправною точкою з відновлення економічних і далі - дипломатичних відносин між країнами.

Про це Президент РФ заявив в інтерв`ю Russia Today, грузинському телеканалу "Перший інформаційний кавказький" і радіостанції "Эхо Москвы" напередодні третьої річниці російсько-грузинського конфлікту, передає РІА «Новости».

"Якщо під цю марку вступу до СОТ намагаються проштовхнути зміни політичних реалій, то ми, звичайно, на це не підемо, і тут навіть СОТ не буде тією ціною, яку може бути заплачено", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

При цьому він підкреслив, що, якщо грузинське керівництво проявить мудрість і змінить свою позицію щодо вступу Росії до СОТ, то "це може стати якщо не поворотною крапкою, то точкою зіткнення, навколо якої могли б далі розпочати спочатку відновлення торговельно-економічних відносин, а потім й і дипломатичних відносин".

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, Грузія намагається проштовхнути, використовуючи переговори РФ щодо СОТ, розв’язання своїх проблем. Грузія бажає контролювати пункти пропуску і "покликати туди ЄС".

При цьому Президент відзначив, що Росія готова надавати всі документи про транзит товарів через територію Абхазії і Південної Осетії в електронному вигляді, про що було досягнуто домовленість з Президентом Швейцарії. Ця сама тема порушувалася у розмові з президентом США Бараком ОБАМОЮ.

3 серпня Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ і Президент США Б.ОБАМА детально обговорили в телефонній розмові ситуацію в переговорному процесі щодо вступу Росії до Світової Організації торгівлі.

*** Росія прагне стати членом СОТ з 1993 року. Наприкінці квітня 2008 року Грузія вийшла з переговорного процесу щодо вступу Росії до СОТ, протестуючи проти розпорядження Президента Росії про зняття економічних санкцій відносно Абхазії і Південної Осетії. Після серпневої війни 2008 року і визнання Росією в односторонньому порядку незалежності Абхазії і Південної Осетії Тбілісі розірвав дипломатичні відносини з Москвою.

Переговори щодо СОТ між Грузією і Росією були відновлені в березні цього року за посередництва Швейцарії.

СОТ - міжнародна організація, створена з метою лібералізації міжнародної торгівлі і регулювання торгово-політичних відносин держав-членів.