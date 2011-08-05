ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 5 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «У яких українських банках зберігається найбільше грошей населення» пише - до початку липня обсяг коштів, які українці довірили комерційним банкам, досяг 302,2 млрд. грн. Майже четверта частина всіх цих грошей зберігається в одній фінустанові - Приватбанку...

http://delo.ua/finance/v-kakih-ukrainskih-bankah-hranitsja-bolshe-vsego-deneg-naselenija-162263/

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Також «Дело» в публікації «Янукович підписав виправлений Податковий кодекс» пише - Президент підписав ухвалені зміни до Податкового кодексу. Вони торкнулися практично всіх розділів кодексу...

http://delo.ua/ukraine/janukovich-podpisal-ispravlennyj-nalogovyj-kodeks-162242/

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«Дело» в публікації «НКРЕ заморозить ціни на газ для населення і телекоммуненерго до 2012 року» пише - Нацкомісія регулювання електроенергетики не планує переглядати діючі ціни на газ для населення і підприємств комунальної теплоенергетики до 2012 року. Про це повідомив голова НКРЕ Сергій Тітенко...

http://delo.ua/business/nkre-zamorozit-ceny-na-gaz-dlja-naselenija-i-telekommunenergo-do-2-162244/

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Видання «Комерсант-України» публікує матеріал «Реформі видадуть документи», в якому пише - Кабмін зажадав від Міненерго та НКРЕ до кінця року прийняти всі необхідні документи для реформування газового ринку. Таким чином уряд намагається створити умови для залучення кредитів європейських фінансових структур на модернізацію ГТС. У Міненерго відзначають, що головна умова для реформи - підвищення ціни газу для населення і ТКЕ до економічно обгрунтованого рівня. Без цього європейські банки не видадуть "Нафтогазу" необхідні кредити, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1691381

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Також «Комерсант-України» публікує матеріал «Великим не пощастило», в якому пише - Рахункова палата визнала неефективною діяльність спеціалізованих податкових інспекцій для великих платників, оскільки вони не змогли охопити всі великі підприємства країни і, як наслідок, збільшити сплату податків. У Державній податковій службі запевняють, що вибирати місце обслуговування - це право платника. За словами експертів, компанії неохоче йдуть на перереєстрацію, оскільки мають тісні контакти з регіональними податківцями...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1691376

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Газета «Сегодня» у публікації «До екс-глави Іллічівського порту через розтрачених 65 млн. претензій немає» пише - як повідомляє прес-служба облпрокуратури, щодо яких-небудь конкретних осіб, зокрема Лавриненко, звинувачень не висувалося...

http://www.segodnya.ua/news/14274762.html

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Також «Сегодня» у публікації «Війна за Януковича» пише - головним скандалом останніх днів став лист інтелігенції Президенту...

http://www.segodnya.ua/blogs/korotkovblog/14274742.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Регіонали відмовляться від «ведмежої послуги» МВФ?» Пише - Азаров заявив, що ситуація на світовому ринку змушує особливо обережно ставитися до зовнішніх запозичень. Слова прем'єра - сигнал того, що від траншу МВФ Україна готова відмовитися, непопулярні вимоги Фонду можуть зірвати плани влади на парламентські вибори?...

http://economics.unian.net/rus/detail/97691

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Енергетичні закони: Президент проти ВР» пише - Янукович ветував відразу п'ять законів, прийнятих ВР. Основні серед них стосуються ПЕК. Або Президент став на шлях реформування галузі, або депутати обрали помилкові методи її оздоровлення...

http://economics.unian.net/rus/detail/97745

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» в публікації «Світовий фінансовий ринок пережив гірший день з жовтня 2008 р.» пише - більшість фондових індексів 4 серпня обвалились: Dow Jones Industrial втратив 2,6%, S & P 500 - 2,8%, зведений європейський індекс STOXX 600 , англійський FTSE 100 і німецький DAX - 3,4%. Нафта Brent подешевшала на 2,6% - до $ 110,2 за барель (на 20.30 МСК). Одним з небагатьох ринків, що закрилися в плюсі, став японський (Nikkei 225 додав 0,2%) - завдяки діям Банка Японії...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1333676/strah_pobezhdaet

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Також «Відомості» в публікації «Структури «Газпрому» витратять 14 млрд. руб. на новий виставковий комплекс у Петербурзі» пишуть - група «Еталон» отримала один з найбільших підрядів на будівельному ринку Петербурга. За 14 млрд. руб. вона побудує 200 000 кв. м конгресcно-виставкових і готельних площ на замовлення структур «Газпрому»...

http://www.vedomosti.ru/realty/news/1333701/vystavka_etalona

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Видання «Известия» в публікації «На рекламу російських доріг витратять 62 млн.» пише - Росавтодор розповість всій країні, які чудові в Росії дороги і як активно йде будівництво нових. Обійдеться PR однієї з двох російських бід в 62 млн. рублів. Ці гроші Росавтодор збирається витратити за півроку...

http://www.izvestia.ru/news/496537

(УНІАН)