Торговельна війна з Україною вдарить по економіці РФ - лист експертів Путіну

Група російських економістів звернулася з листом до прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА із застереженням, що торговельна війна між Росією і Україною вдарить по економіках двох країн.

Як пише російська газета «Комсомольская правда», Михайло ХАЗІН, Микола ПЕТРАКОВ, Олег БОГОМОЛОВ, Михайло СІМЧЕРА, Михайло ДЕЛЯГІН і Віктор ГЕРАЩЕНКО вважають, що в результаті російських заходів щодо обмеження доступу українських товарів на ринок країн Митного союзу економічна ситуація в Україні різко загостриться. У поєднанні з високими цінами на енергоносії це може призвести до дефолту України, що рикошетом ударить і по самій Росії. Про це говориться в листі «Макроекономічний і геополітичний сценарій розвитку подій у разі посилення кризи торговельно-економічних відносин між РФ і Україною».

На думку економістів, загострення відносин між Росією і Україною не принесе користі обом державам. До негативних наслідків для України експерти відносять втрату ринку Митного союзу для українських виробників металу і металопродукції, м`ясомолочної промисловості. Особливо похмуру картину малюють вони у сфері енергетики. Експерти відзначають, що у разі зростання цін на нафту і газ перед владою України постане питання про збереження «самодостатності» паливно-енергетичного комплексу, що є вкрай важливим аспектом соціальної стабільності в Україні. «Вірогідність дефолта України стане реальною в тому ж ступені, в якому підвищуватиметься ціна на природний газ і нафту», - пишуть вони В.ПУТІНУ.

Проте в цьому науковці бачать негативні – політичні та економічні – наслідки для Росії. До них вони відносять «можливий реванш правонаціоналістичних сил в Україні, які звинуватять Росію в економічному і політичному шантажі, шовінізмі, тиску». Скористаються кризою і праві сили в ЄС, які давно виступають за послаблення позицій Росії в Європі. Підключитися до конфлікту може і частина ділових кіл Євросоюзу, зацікавлених у демонополізації поставок російського природного газу, в примушенні Кремля до підписання Енергетичної хартії. Пожвавиться і внутрішня опозиція в РФ, яка давно вишукує невдачі влади і звинувачує її в помилковій зовнішній політиці, зокрема й щодо України. Загострення соціально-економічної ситуації в Україні може перенестися за принципом доміно і на суміжні території Росії, переконані експерти.

«Росія не використала масу можливостей для залучення України до МС, - вважає один із авторів листа, екс-директор Інституту статистики РАН М.СІМЧЕРА. – Знижуючи ціни на газ і нафту для українських товаровиробників, російське керівництво пішло б назустріч і російським споживачам. При зниженні ціни на енергоносії, впали б і ціни на сільськогосподарську продукцію України. За грамотної цінової політики на енергоносії, Україна і Білорусь змогли б на 75% забезпечити Росію продуктами харчування», - вважає експерт.

Виходом із ситуації, що створилася, експерти вважають продовження переговорів щодо приєднання України до Митного союзу. Проте взятися за цю справу мають не політики, а експерти в галузі економіки, промисловості, сільського господарства, переконані науковці.